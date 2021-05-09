من درر السلف....الحلقة رقم 324

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
الوقت : هو أغلى شيء ..
لكن : هو أرخص شيء عندنا الآن ..
نمضي أوقاتاً كثيرة : بغير فائدة ..
بل : نمضي أوقاتاً كثيرة فيما يضر ..
ولست أتحدث : عن رجل واحد ..
بل : عن عموم المسلمين اليوم، - مع الأسف الشديد - إنهم في سهو ولهو وغفلة ..
ليسوا جادين : في أمور دينهم . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 345 ...
ومنها ...
قَالَ شيخ الإسلام ابْنُ قيّم الحوزية عليه رَحَمَات الله /
وَمَنْ أَحَالَكَ عَلَى غَيْرِ : أَخْبَرَنَا ..
وَ : حَدَّثَنا فَقَدْ أَحَالَكَ / إِمَّا عَلَى : خَيَالٍ صُوفِيٍّ ..
أَوْ قِيَاسٍ : فَلْسَفِيٍّ ..
أَوْ رَأْيٍ : نَفْسِيٍّ ..
فَلَيْسَ بَعْدَ القُرْآن وَ أَخْبَرَنَا وَ حَدَّثَنَا : إِلاَّ شُبُهَاتُ المُتَكَلِّمِينَ ..
وَآرَاءُ : المُنْحَرِفِينَ ..
وَخَيَالاَتُ : المُتَصَوِّفِينَ ..
وَقِيَاسُ : المُتَفَلْسِفِينَ ..
وَمَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ : ضَلَََّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ..
وَلاَ دَلِيلَ إِلَى اللهِ وَالجَنَّةِ : سِوَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ..
وَكُلُّ طَرِيقٍ لَمْ يَصْحَبْهَا دَلِيلُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ : فَهِيَ مِنْ طُرُقِ الجَحِيمِ وَالشَّيْطَانِ ِالرَّجِيمِ . ..
أنظره / مدارج السّالكين ج 02 ورقة / 468 ...
ومنها ...
و قَال الحافظ ابن الجوزيّ أمير الوعظ عليه رَحَمَات الله /
رأيت أقوَاماً أهمَلوا نَظر الله إليهم في الخَلوات : فَمَحا الله مَحَاسن ذِكرهم ؛ فَكَانوا مَوجودين كَالمَعدومين !!!
لا حَلاوة : لرؤيتهم ..
ولا القَلب يَحنّ : إليهم . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 43 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
يُقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً : ( الرحمن ) ..
كقوله تعالى : { الرَّحمن على العرش استوى } ..
{ ثمَّ استوى على العرش * الرَّحمن } ..
فاستوى على عرشه : باسم الرّّحمن ..
لأن العرش : محيط بالمخلوقات ؛ قد وسعها ..
والرَّحمة : محيطةٌ بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) ..
استوى على : أوسع المخلوقات بأوسع الصِّفات ..
فلذلك وسعت رحمته : كلَّ شيء . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 51 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
اللّٰه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته : لا تبلغها أعمالهم ..
فقيض لهم أسباب الإبتلاء والمحن : ليصلوا إليها . ..
أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 433 ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
الوقت : هو أغلى شيء ..
لكن : هو أرخص شيء عندنا الآن ..
نمضي أوقاتاً كثيرة : بغير فائدة ..
بل : نمضي أوقاتاً كثيرة فيما يضر ..
ولست أتحدث : عن رجل واحد ..
بل : عن عموم المسلمين اليوم، - مع الأسف الشديد - إنهم في سهو ولهو وغفلة ..
ليسوا جادين : في أمور دينهم . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 345 ...
ومنها ...
قَالَ شيخ الإسلام ابْنُ قيّم الحوزية عليه رَحَمَات الله /
وَمَنْ أَحَالَكَ عَلَى غَيْرِ : أَخْبَرَنَا ..
وَ : حَدَّثَنا فَقَدْ أَحَالَكَ / إِمَّا عَلَى : خَيَالٍ صُوفِيٍّ ..
أَوْ قِيَاسٍ : فَلْسَفِيٍّ ..
أَوْ رَأْيٍ : نَفْسِيٍّ ..
فَلَيْسَ بَعْدَ القُرْآن وَ أَخْبَرَنَا وَ حَدَّثَنَا : إِلاَّ شُبُهَاتُ المُتَكَلِّمِينَ ..
وَآرَاءُ : المُنْحَرِفِينَ ..
وَخَيَالاَتُ : المُتَصَوِّفِينَ ..
وَقِيَاسُ : المُتَفَلْسِفِينَ ..
وَمَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ : ضَلَََّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ..
وَلاَ دَلِيلَ إِلَى اللهِ وَالجَنَّةِ : سِوَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ..
وَكُلُّ طَرِيقٍ لَمْ يَصْحَبْهَا دَلِيلُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ : فَهِيَ مِنْ طُرُقِ الجَحِيمِ وَالشَّيْطَانِ ِالرَّجِيمِ . ..
أنظره / مدارج السّالكين ج 02 ورقة / 468 ...
ومنها ...
و قَال الحافظ ابن الجوزيّ أمير الوعظ عليه رَحَمَات الله /
رأيت أقوَاماً أهمَلوا نَظر الله إليهم في الخَلوات : فَمَحا الله مَحَاسن ذِكرهم ؛ فَكَانوا مَوجودين كَالمَعدومين !!!
لا حَلاوة : لرؤيتهم ..
ولا القَلب يَحنّ : إليهم . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 43 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
يُقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً : ( الرحمن ) ..
كقوله تعالى : { الرَّحمن على العرش استوى } ..
{ ثمَّ استوى على العرش * الرَّحمن } ..
فاستوى على عرشه : باسم الرّّحمن ..
لأن العرش : محيط بالمخلوقات ؛ قد وسعها ..
والرَّحمة : محيطةٌ بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) ..
استوى على : أوسع المخلوقات بأوسع الصِّفات ..
فلذلك وسعت رحمته : كلَّ شيء . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 51 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
اللّٰه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته : لا تبلغها أعمالهم ..
فقيض لهم أسباب الإبتلاء والمحن : ليصلوا إليها . ..
أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 433 ...