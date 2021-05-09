من درر السلف....الحلقة رقم 324

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...منها ...قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /الوقت : هو أغلى شيء ..لكن : هو أرخص شيء عندنا الآن ..نمضي أوقاتاً كثيرة : بغير فائدة ..بل : نمضي أوقاتاً كثيرة فيما يضر ..ولست أتحدث : عن رجل واحد ..بل : عن عموم المسلمين اليوم، - مع الأسف الشديد - إنهم في سهو ولهو وغفلة ..ليسوا جادين : في أمور دينهم . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 345 ...ومنها ...قَالَ شيخ الإسلام ابْنُ قيّم الحوزية عليه رَحَمَات الله /وَمَنْ أَحَالَكَ عَلَى غَيْرِ : أَخْبَرَنَا ..وَ : حَدَّثَنا فَقَدْ أَحَالَكَ / إِمَّا عَلَى : خَيَالٍ صُوفِيٍّ ..أَوْ قِيَاسٍ : فَلْسَفِيٍّ ..أَوْ رَأْيٍ : نَفْسِيٍّ ..فَلَيْسَ بَعْدَ القُرْآن وَ أَخْبَرَنَا وَ حَدَّثَنَا : إِلاَّ شُبُهَاتُ المُتَكَلِّمِينَ ..وَآرَاءُ : المُنْحَرِفِينَ ..وَخَيَالاَتُ : المُتَصَوِّفِينَ ..وَقِيَاسُ : المُتَفَلْسِفِينَ ..وَمَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ : ضَلَََّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ..وَلاَ دَلِيلَ إِلَى اللهِ وَالجَنَّةِ : سِوَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ..وَكُلُّ طَرِيقٍ لَمْ يَصْحَبْهَا دَلِيلُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ : فَهِيَ مِنْ طُرُقِ الجَحِيمِ وَالشَّيْطَانِ ِالرَّجِيمِ . ..أنظره / مدارج السّالكين ج 02 ورقة / 468 ...ومنها ...و قَال الحافظ ابن الجوزيّ أمير الوعظ عليه رَحَمَات الله /رأيت أقوَاماً أهمَلوا نَظر الله إليهم في الخَلوات : فَمَحا الله مَحَاسن ذِكرهم ؛ فَكَانوا مَوجودين كَالمَعدومين !!!لا حَلاوة : لرؤيتهم ..ولا القَلب يَحنّ : إليهم . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 43 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /يُقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً : ( الرحمن ) ..كقوله تعالى : { الرَّحمن على العرش استوى } ..{ ثمَّ استوى على العرش * الرَّحمن } ..فاستوى على عرشه : باسم الرّّحمن ..لأن العرش : محيط بالمخلوقات ؛ قد وسعها ..والرَّحمة : محيطةٌ بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) ..استوى على : أوسع المخلوقات بأوسع الصِّفات ..فلذلك وسعت رحمته : كلَّ شيء . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 51 ...ومنها ...قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /اللّٰه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته : لا تبلغها أعمالهم ..فقيض لهم أسباب الإبتلاء والمحن : ليصلوا إليها . ..أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 433 ...