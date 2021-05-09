من درر السلف....الحلقة رقم 324

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
الوقت : هو أغلى شيء ..
لكن : هو أرخص شيء عندنا الآن ..
نمضي أوقاتاً كثيرة : بغير فائدة ..
بل : نمضي أوقاتاً كثيرة فيما يضر ..
ولست أتحدث : عن رجل واحد ..
بل : عن عموم المسلمين اليوم، - مع الأسف الشديد - إنهم في سهو ولهو وغفلة ..
ليسوا جادين : في أمور دينهم . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 345 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَالَ شيخ الإسلام ابْنُ قيّم الحوزية عليه رَحَمَات الله /
وَمَنْ أَحَالَكَ عَلَى غَيْرِ : أَخْبَرَنَا ..
وَ : حَدَّثَنا فَقَدْ أَحَالَكَ / إِمَّا عَلَى : خَيَالٍ صُوفِيٍّ ..
أَوْ قِيَاسٍ : فَلْسَفِيٍّ ..
أَوْ رَأْيٍ : نَفْسِيٍّ ..
فَلَيْسَ بَعْدَ القُرْآن وَ أَخْبَرَنَا وَ حَدَّثَنَا : إِلاَّ شُبُهَاتُ المُتَكَلِّمِينَ ..
وَآرَاءُ : المُنْحَرِفِينَ ..
وَخَيَالاَتُ : المُتَصَوِّفِينَ ..
وَقِيَاسُ : المُتَفَلْسِفِينَ ..
وَمَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ : ضَلَََّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ..
وَلاَ دَلِيلَ إِلَى اللهِ وَالجَنَّةِ : سِوَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ..
وَكُلُّ طَرِيقٍ لَمْ يَصْحَبْهَا دَلِيلُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ : فَهِيَ مِنْ طُرُقِ الجَحِيمِ وَالشَّيْطَانِ ِالرَّجِيمِ . ..
🥀 أنظره / مدارج السّالكين ج 02 ورقة / 468 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قَال الحافظ ابن الجوزيّ أمير الوعظ عليه رَحَمَات الله /
رأيت أقوَاماً أهمَلوا نَظر الله إليهم في الخَلوات : فَمَحا الله مَحَاسن ذِكرهم ؛ فَكَانوا مَوجودين كَالمَعدومين !!!
لا حَلاوة : لرؤيتهم ..
ولا القَلب يَحنّ : إليهم . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 43 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
يُقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً : ( الرحمن ) ..
كقوله تعالى : { الرَّحمن على العرش استوى } ..
{ ثمَّ استوى على العرش * الرَّحمن } ..
فاستوى على عرشه : باسم الرّّحمن ..
لأن العرش : محيط بالمخلوقات ؛ قد وسعها ..
والرَّحمة : محيطةٌ بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) ..
استوى على : أوسع المخلوقات بأوسع الصِّفات ..
فلذلك وسعت رحمته : كلَّ شيء . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 51 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
اللّٰه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته : لا تبلغها أعمالهم ..
فقيض لهم أسباب الإبتلاء والمحن : ليصلوا إليها . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 433 ... 🌾🌾🌾
 
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