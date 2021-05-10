من درر السلف....الحلقة رقم 324

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر والفرائد ...

🥀🥀 منها ...
قال العلامة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
و اعلم أن حياتك : تبع لأفكارك ..
فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا : فحياتك طيبة سعيدة ..
وإلاّ : فالأمر بالعكس . ..
🥀 أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 30 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله /
وَأَمَّا جَعْلُ الْمَصَاحِفِ عِنْدَ الْقُبُورِ لِمَنْ يَقْصِدُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ هُنَاكَ وَتِلَاوَتَهُ : فَبِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ ؛ لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 301 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قالَ الحَافِظُ ابنُ رجَب الحنبليّ عليه رَحَمَات لله تعالى عليه /
الإِستِقَامَةُ والثَّبَاتُ : لاَ قُدرَةَ للعَبْدِ عَلَيْهِ بنَفسِه ..
ولِذَلِكَ يَحْتَاجُ : أن يَسأَلَ رَبّه الثّبَات ..
كمْ مِن عَامِلٍ يَعمَلُ الخَيْر إذَا بقِيَ بَيْنَهُ وبَينَ الجَنَّة ذِرَاعٌ وشارَفَ مَركبهُ سَاحِلَ النَّجَاة : ضَرَبهُ مَوجُ الهَوَى فغَرق . ..
🥀 أنظره / مَجمُوع رسَائِلِه ج 01 ورقة / 339 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحَافظ ابنُ سعْد عليه رَحَمَات الله /
أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَسَارِيُّ قال /
حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ قَالَ بُرْدٌ مَوْلَى ابْنِ المُسَيِّبِ لِسَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ : مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ !!!
قَالَ سَعِيْدٌ : وَمَا يَصْنَعُوْنَ ؟؟؟
قَالَ : يُصَلِّي أَحَدُهُم الظُّهْرَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ صَافّاً رِجْلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ العَصْرَ ..
فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا بُرْدُ !!! أَمَا - وَاللهِ - مَا هِيَ بِالعِبَادَةِ ؛ إِنَّمَا العِبَادَةُ : التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللهِ وَالكَفُّ عَنْ مَحَارِم اللهِ . ..
( وهذا سندٌ صحيحٌ )
🥀 أنظرهُ / الطبقات الكبرى ج 05 ورقة / 135 ...
و ذكرها في سير أعْلام النُبلاء أبضاً الحافظ الذهبيّ ج 04 ورقة / 241 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له عند الناس من الحقوق : في المال والنفس والعرض ..
‏فالعاقل يعدّ هذا : ذخراً ليوم الفقر والحاجة ..
ولا يبطله : بالإنتقام الذي : لا يجدي عليه شيئاً . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 306 ... 🌾🌾🌾
 
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