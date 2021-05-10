من درر السلف....الحلقة رقم 324

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر والفرائد ...منها ...قال العلامة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /و اعلم أن حياتك : تبع لأفكارك ..فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا : فحياتك طيبة سعيدة ..وإلاّ : فالأمر بالعكس . ..أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 30 ...ومنها ...وقال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله /وَأَمَّا جَعْلُ الْمَصَاحِفِ عِنْدَ الْقُبُورِ لِمَنْ يَقْصِدُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ هُنَاكَ وَتِلَاوَتَهُ : فَبِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ ؛ لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 301 ...ومنها ...قالَ الحَافِظُ ابنُ رجَب الحنبليّ عليه رَحَمَات لله تعالى عليه /الإِستِقَامَةُ والثَّبَاتُ : لاَ قُدرَةَ للعَبْدِ عَلَيْهِ بنَفسِه ..ولِذَلِكَ يَحْتَاجُ : أن يَسأَلَ رَبّه الثّبَات ..كمْ مِن عَامِلٍ يَعمَلُ الخَيْر إذَا بقِيَ بَيْنَهُ وبَينَ الجَنَّة ذِرَاعٌ وشارَفَ مَركبهُ سَاحِلَ النَّجَاة : ضَرَبهُ مَوجُ الهَوَى فغَرق . ..أنظره / مَجمُوع رسَائِلِه ج 01 ورقة / 339 ...ومنها ...قال الحَافظ ابنُ سعْد عليه رَحَمَات الله /أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَسَارِيُّ قال /حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ قَالَ بُرْدٌ مَوْلَى ابْنِ المُسَيِّبِ لِسَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ : مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ !!!قَالَ سَعِيْدٌ : وَمَا يَصْنَعُوْنَ ؟؟؟قَالَ : يُصَلِّي أَحَدُهُم الظُّهْرَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ صَافّاً رِجْلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ العَصْرَ ..فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا بُرْدُ !!! أَمَا - وَاللهِ - مَا هِيَ بِالعِبَادَةِ ؛ إِنَّمَا العِبَادَةُ : التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللهِ وَالكَفُّ عَنْ مَحَارِم اللهِ . ..( وهذا سندٌ صحيحٌ )أنظرهُ / الطبقات الكبرى ج 05 ورقة / 135 ...و ذكرها في سير أعْلام النُبلاء أبضاً الحافظ الذهبيّ ج 04 ورقة / 241 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /إن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له عند الناس من الحقوق : في المال والنفس والعرض ..‏فالعاقل يعدّ هذا : ذخراً ليوم الفقر والحاجة ..ولا يبطله : بالإنتقام الذي : لا يجدي عليه شيئاً . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 306 ...