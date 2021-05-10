من درر السلف....الحلقة رقم 324

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر والفرائد ...
منها ...
قال العلامة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
و اعلم أن حياتك : تبع لأفكارك ..
فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا : فحياتك طيبة سعيدة ..
وإلاّ : فالأمر بالعكس . ..
أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله /
وَأَمَّا جَعْلُ الْمَصَاحِفِ عِنْدَ الْقُبُورِ لِمَنْ يَقْصِدُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ هُنَاكَ وَتِلَاوَتَهُ : فَبِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ ؛ لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 301 ...
ومنها ...
قالَ الحَافِظُ ابنُ رجَب الحنبليّ عليه رَحَمَات لله تعالى عليه /
الإِستِقَامَةُ والثَّبَاتُ : لاَ قُدرَةَ للعَبْدِ عَلَيْهِ بنَفسِه ..
ولِذَلِكَ يَحْتَاجُ : أن يَسأَلَ رَبّه الثّبَات ..
كمْ مِن عَامِلٍ يَعمَلُ الخَيْر إذَا بقِيَ بَيْنَهُ وبَينَ الجَنَّة ذِرَاعٌ وشارَفَ مَركبهُ سَاحِلَ النَّجَاة : ضَرَبهُ مَوجُ الهَوَى فغَرق . ..
أنظره / مَجمُوع رسَائِلِه ج 01 ورقة / 339 ...
ومنها ...
قال الحَافظ ابنُ سعْد عليه رَحَمَات الله /
أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَسَارِيُّ قال /
حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ قَالَ بُرْدٌ مَوْلَى ابْنِ المُسَيِّبِ لِسَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ : مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ !!!
قَالَ سَعِيْدٌ : وَمَا يَصْنَعُوْنَ ؟؟؟
قَالَ : يُصَلِّي أَحَدُهُم الظُّهْرَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ صَافّاً رِجْلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ العَصْرَ ..
فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا بُرْدُ !!! أَمَا - وَاللهِ - مَا هِيَ بِالعِبَادَةِ ؛ إِنَّمَا العِبَادَةُ : التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللهِ وَالكَفُّ عَنْ مَحَارِم اللهِ . ..
( وهذا سندٌ صحيحٌ )
أنظرهُ / الطبقات الكبرى ج 05 ورقة / 135 ...
و ذكرها في سير أعْلام النُبلاء أبضاً الحافظ الذهبيّ ج 04 ورقة / 241 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له عند الناس من الحقوق : في المال والنفس والعرض ..
فالعاقل يعدّ هذا : ذخراً ليوم الفقر والحاجة ..
ولا يبطله : بالإنتقام الذي : لا يجدي عليه شيئاً . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 306 ...
ومن المسائل والدرر والفرائد ...
منها ...
قال العلامة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
و اعلم أن حياتك : تبع لأفكارك ..
فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا : فحياتك طيبة سعيدة ..
وإلاّ : فالأمر بالعكس . ..
أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ج 01 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله /
وَأَمَّا جَعْلُ الْمَصَاحِفِ عِنْدَ الْقُبُورِ لِمَنْ يَقْصِدُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ هُنَاكَ وَتِلَاوَتَهُ : فَبِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ ؛ لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 301 ...
ومنها ...
قالَ الحَافِظُ ابنُ رجَب الحنبليّ عليه رَحَمَات لله تعالى عليه /
الإِستِقَامَةُ والثَّبَاتُ : لاَ قُدرَةَ للعَبْدِ عَلَيْهِ بنَفسِه ..
ولِذَلِكَ يَحْتَاجُ : أن يَسأَلَ رَبّه الثّبَات ..
كمْ مِن عَامِلٍ يَعمَلُ الخَيْر إذَا بقِيَ بَيْنَهُ وبَينَ الجَنَّة ذِرَاعٌ وشارَفَ مَركبهُ سَاحِلَ النَّجَاة : ضَرَبهُ مَوجُ الهَوَى فغَرق . ..
أنظره / مَجمُوع رسَائِلِه ج 01 ورقة / 339 ...
ومنها ...
قال الحَافظ ابنُ سعْد عليه رَحَمَات الله /
أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَسَارِيُّ قال /
حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ قَالَ بُرْدٌ مَوْلَى ابْنِ المُسَيِّبِ لِسَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ : مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ !!!
قَالَ سَعِيْدٌ : وَمَا يَصْنَعُوْنَ ؟؟؟
قَالَ : يُصَلِّي أَحَدُهُم الظُّهْرَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ صَافّاً رِجْلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ العَصْرَ ..
فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا بُرْدُ !!! أَمَا - وَاللهِ - مَا هِيَ بِالعِبَادَةِ ؛ إِنَّمَا العِبَادَةُ : التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللهِ وَالكَفُّ عَنْ مَحَارِم اللهِ . ..
( وهذا سندٌ صحيحٌ )
أنظرهُ / الطبقات الكبرى ج 05 ورقة / 135 ...
و ذكرها في سير أعْلام النُبلاء أبضاً الحافظ الذهبيّ ج 04 ورقة / 241 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له عند الناس من الحقوق : في المال والنفس والعرض ..
فالعاقل يعدّ هذا : ذخراً ليوم الفقر والحاجة ..
ولا يبطله : بالإنتقام الذي : لا يجدي عليه شيئاً . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 306 ...