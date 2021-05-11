من درر السلف....الحلقة رقم 325

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد المستحسنة ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحَرّانيّ عليه رَحَمَات الله /الْغَفْلَةُ عَنْ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ : تَسُدُّ بَابَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ الذِّكْرُ وَالْيَقَظَةُ ..وَالشَّهْوَةُ تَفْتَحُ : بَابَ الشَّرِّ وَالسَّهْوِ وَالْخَوْفِ فَيَبْقَىٰ الْقَلْبُ مَغْمُورًا فِيمَا يَهْوَاهُ وَيَخْشَاهُ غَافِلًا عَنْ اللَّهِ ..رَائِدًا : غَيْرَ اللَّهِ ..سَاهِيًا : عَنْ ذِكْرِهِ ..قَدْ اشْتَغَلَ : بِغَيْرِ اللَّهِ ..قَدْ انْفَرَطَ أَمْرُهُ : قَدْ رَانَ حُبُّ الدُّنْيَا عَلَى قَلْبِهِ . ..أنظره / مجموع الفتاوىٰ ج 10 ورقة / 597 ...ومنها ...و قال الحافظ ابن حزم الأندلسيّ عليه رحمات الله تعالى /وأما من سَكَر حتى خرج وقت الصلاة ؛ أو نام عنها ؛ أو نسيها حتى خرج وقتها : ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبداً ..قال الله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } ..فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي : حتى يعلم ما يقول ..حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ / ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ / ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ / ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ / ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ / عَنْ ثَابِتٍ هُوَ الْبُنَانِيُّ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ / عَنْ أَبِي قَتَادَةَ / أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال / إنه ليس في النوم تفريط ؛ إنما التفريط : في اليقظة ..فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها : فليصلها إذا ذكرها .. .وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ مُسْنَدًا : وَهَذَا كُلُّهُ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ . ..أنظره / المحلى ج 02 ورقة / 09 - 10 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /الشيء الذي لا يستساغ : لا ينبغي للإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه ..ولهذا قيل : كل ما يشتهي بطنك ؛ ولا تأكل ما يشتهي فمك . ..أنظره / تفسير سورة فاطر ورقة / 109 ...ومنها ...قال الإمام الشوكاني عليه رَحَمَات الله عليه /إغسل قلبك : عن درن العصبية ..فإنك إذا فعلت ذلك : نظرت إلى الحق من وراء سترٍ رقيق . ..أنظره / الفتح الربانيّ ج 05 ورقة / 2135 ...ومنها ...و قال العلامة محمد تقي الدين الهلاليّ عليه رَحَمَات الله /للدين : مصدران اثنان ..فهما : عينان نضختان ..فيهما : الهدىٰ و النور و السعادة الأبدية ..فمن أعرض عنهما : خاب و خسر ..ألا وهما / كتاب الله ..وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ..ولا ثالث لهما : فمن اتبع رأي شخص غير النبيّ صلى الله عليه و سلم ؛،وقلده أمر دينه ولم يطالبه بدليل ..لأنه : بالغ في تعظيمه ؛ حتى جعل رأيه مغنيًا عن كتاب الله و سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ..فقد اتخذ من دون الله وليًّا وأشرك به في عبادته ؛ فحبط عمله ..وهذا ينطبق على غلاة : المتمذهبين وأصحاب الطرائق القدد والمتحزبين في هذا الزمان ؛ أحزابا ًسياسية ينطح بعضها بعضًا وكلهم خاسرون ..أنظره / سبيل الرشاد ج 03 ورقة / 135 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /متى رأيتَ قلبَ الرجل قدْ ترَحَّلَ عنه حُب الله ؛ والإستعداد للقائه ؛ وحلَّ فيه حب المخلوق دون الخالق ؛ والرضا والقنوع بالحياة الدنيا والطمأنينة بها والسكون إليها : فاعلم يقينًا أنه قد خُسف به . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 224 ...