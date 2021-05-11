من درر السلف....الحلقة رقم 325

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد المستحسنة ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحَرّانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْغَفْلَةُ عَنْ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ : تَسُدُّ بَابَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ الذِّكْرُ وَالْيَقَظَةُ ..
وَالشَّهْوَةُ تَفْتَحُ : بَابَ الشَّرِّ وَالسَّهْوِ وَالْخَوْفِ فَيَبْقَىٰ الْقَلْبُ مَغْمُورًا فِيمَا يَهْوَاهُ وَيَخْشَاهُ غَافِلًا عَنْ اللَّهِ ..
رَائِدًا : غَيْرَ اللَّهِ ..
سَاهِيًا : عَنْ ذِكْرِهِ ..
قَدْ اشْتَغَلَ : بِغَيْرِ اللَّهِ ..
قَدْ انْفَرَطَ أَمْرُهُ : قَدْ رَانَ حُبُّ الدُّنْيَا عَلَى قَلْبِهِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوىٰ ج 10 ورقة / 597 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الحافظ ابن حزم الأندلسيّ عليه رحمات الله تعالى /
وأما من سَكَر حتى خرج وقت الصلاة ؛ أو نام عنها ؛ أو نسيها حتى خرج وقتها : ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبداً ..
قال الله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } ..
فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي : حتى يعلم ما يقول ..
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ / ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ / ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ / ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ / ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ / عَنْ ثَابِتٍ هُوَ الْبُنَانِيُّ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ / عَنْ أَبِي قَتَادَةَ / أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال / إنه ليس في النوم تفريط ؛ إنما التفريط : في اليقظة ..
فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها : فليصلها إذا ذكرها .. .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ مُسْنَدًا : وَهَذَا كُلُّهُ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ . ..
أنظره / المحلى ج 02 ورقة / 09 - 10 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
الشيء الذي لا يستساغ : لا ينبغي للإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه ..
ولهذا قيل : كل ما يشتهي بطنك ؛ ولا تأكل ما يشتهي فمك . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة فاطر ورقة / 109 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الشوكاني عليه رَحَمَات الله عليه /
إغسل قلبك : عن درن العصبية ..
فإنك إذا فعلت ذلك : نظرت إلى الحق من وراء سترٍ رقيق . ..
🥀 أنظره / الفتح الربانيّ ج 05 ورقة / 2135 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلامة محمد تقي الدين الهلاليّ عليه رَحَمَات الله /
للدين : مصدران اثنان ..
فهما : عينان نضختان ..
فيهما : الهدىٰ و النور و السعادة الأبدية ..
فمن أعرض عنهما : خاب و خسر ..
ألا وهما / كتاب الله ..
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ..
ولا ثالث لهما : فمن اتبع رأي شخص غير النبيّ صلى الله عليه و سلم ؛،وقلده أمر دينه ولم يطالبه بدليل ..
لأنه : بالغ في تعظيمه ؛ حتى جعل رأيه مغنيًا عن كتاب الله و سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ..
فقد اتخذ من دون الله وليًّا وأشرك به في عبادته ؛ فحبط عمله ..
وهذا ينطبق على غلاة : المتمذهبين وأصحاب الطرائق القدد والمتحزبين في هذا الزمان ؛ أحزابا ًسياسية ينطح بعضها بعضًا وكلهم خاسرون ..
🥀 أنظره / سبيل الرشاد ج 03 ورقة / 135 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
متى رأيتَ قلبَ الرجل قدْ ترَحَّلَ عنه حُب الله ؛ والإستعداد للقائه ؛ وحلَّ فيه حب المخلوق دون الخالق ؛ والرضا والقنوع بالحياة الدنيا والطمأنينة بها والسكون إليها : فاعلم يقينًا أنه قد خُسف به . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 224 ... 🌾🌾🌾
 
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