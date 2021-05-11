من درر السلف....الحلقة رقم 325

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد المستحسنة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحَرّانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْغَفْلَةُ عَنْ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ : تَسُدُّ بَابَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ الذِّكْرُ وَالْيَقَظَةُ ..
وَالشَّهْوَةُ تَفْتَحُ : بَابَ الشَّرِّ وَالسَّهْوِ وَالْخَوْفِ فَيَبْقَىٰ الْقَلْبُ مَغْمُورًا فِيمَا يَهْوَاهُ وَيَخْشَاهُ غَافِلًا عَنْ اللَّهِ ..
رَائِدًا : غَيْرَ اللَّهِ ..
سَاهِيًا : عَنْ ذِكْرِهِ ..
قَدْ اشْتَغَلَ : بِغَيْرِ اللَّهِ ..
قَدْ انْفَرَطَ أَمْرُهُ : قَدْ رَانَ حُبُّ الدُّنْيَا عَلَى قَلْبِهِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوىٰ ج 10 ورقة / 597 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن حزم الأندلسيّ عليه رحمات الله تعالى /
وأما من سَكَر حتى خرج وقت الصلاة ؛ أو نام عنها ؛ أو نسيها حتى خرج وقتها : ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبداً ..
قال الله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } ..
فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي : حتى يعلم ما يقول ..
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ / ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ / ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ / ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ / ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ / عَنْ ثَابِتٍ هُوَ الْبُنَانِيُّ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ / عَنْ أَبِي قَتَادَةَ / أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال / إنه ليس في النوم تفريط ؛ إنما التفريط : في اليقظة ..
فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها : فليصلها إذا ذكرها .. .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ مُسْنَدًا : وَهَذَا كُلُّهُ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ . ..
أنظره / المحلى ج 02 ورقة / 09 - 10 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
الشيء الذي لا يستساغ : لا ينبغي للإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه ..
ولهذا قيل : كل ما يشتهي بطنك ؛ ولا تأكل ما يشتهي فمك . ..
أنظره / تفسير سورة فاطر ورقة / 109 ...
ومنها ...
قال الإمام الشوكاني عليه رَحَمَات الله عليه /
إغسل قلبك : عن درن العصبية ..
فإنك إذا فعلت ذلك : نظرت إلى الحق من وراء سترٍ رقيق . ..
أنظره / الفتح الربانيّ ج 05 ورقة / 2135 ...
ومنها ...
و قال العلامة محمد تقي الدين الهلاليّ عليه رَحَمَات الله /
للدين : مصدران اثنان ..
فهما : عينان نضختان ..
فيهما : الهدىٰ و النور و السعادة الأبدية ..
فمن أعرض عنهما : خاب و خسر ..
ألا وهما / كتاب الله ..
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ..
ولا ثالث لهما : فمن اتبع رأي شخص غير النبيّ صلى الله عليه و سلم ؛،وقلده أمر دينه ولم يطالبه بدليل ..
لأنه : بالغ في تعظيمه ؛ حتى جعل رأيه مغنيًا عن كتاب الله و سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ..
فقد اتخذ من دون الله وليًّا وأشرك به في عبادته ؛ فحبط عمله ..
وهذا ينطبق على غلاة : المتمذهبين وأصحاب الطرائق القدد والمتحزبين في هذا الزمان ؛ أحزابا ًسياسية ينطح بعضها بعضًا وكلهم خاسرون ..
أنظره / سبيل الرشاد ج 03 ورقة / 135 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
متى رأيتَ قلبَ الرجل قدْ ترَحَّلَ عنه حُب الله ؛ والإستعداد للقائه ؛ وحلَّ فيه حب المخلوق دون الخالق ؛ والرضا والقنوع بالحياة الدنيا والطمأنينة بها والسكون إليها : فاعلم يقينًا أنه قد خُسف به . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 224 ...
ومن الدرر والفوائد المستحسنة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحَرّانيّ عليه رَحَمَات الله /
الْغَفْلَةُ عَنْ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ : تَسُدُّ بَابَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ الذِّكْرُ وَالْيَقَظَةُ ..
وَالشَّهْوَةُ تَفْتَحُ : بَابَ الشَّرِّ وَالسَّهْوِ وَالْخَوْفِ فَيَبْقَىٰ الْقَلْبُ مَغْمُورًا فِيمَا يَهْوَاهُ وَيَخْشَاهُ غَافِلًا عَنْ اللَّهِ ..
رَائِدًا : غَيْرَ اللَّهِ ..
سَاهِيًا : عَنْ ذِكْرِهِ ..
قَدْ اشْتَغَلَ : بِغَيْرِ اللَّهِ ..
قَدْ انْفَرَطَ أَمْرُهُ : قَدْ رَانَ حُبُّ الدُّنْيَا عَلَى قَلْبِهِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوىٰ ج 10 ورقة / 597 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن حزم الأندلسيّ عليه رحمات الله تعالى /
وأما من سَكَر حتى خرج وقت الصلاة ؛ أو نام عنها ؛ أو نسيها حتى خرج وقتها : ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبداً ..
قال الله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } ..
فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي : حتى يعلم ما يقول ..
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ / ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ / ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ / ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ / ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ / عَنْ ثَابِتٍ هُوَ الْبُنَانِيُّ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ / عَنْ أَبِي قَتَادَةَ / أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال / إنه ليس في النوم تفريط ؛ إنما التفريط : في اليقظة ..
فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها : فليصلها إذا ذكرها .. .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ مُسْنَدًا : وَهَذَا كُلُّهُ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ . ..
أنظره / المحلى ج 02 ورقة / 09 - 10 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
الشيء الذي لا يستساغ : لا ينبغي للإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه ..
ولهذا قيل : كل ما يشتهي بطنك ؛ ولا تأكل ما يشتهي فمك . ..
أنظره / تفسير سورة فاطر ورقة / 109 ...
ومنها ...
قال الإمام الشوكاني عليه رَحَمَات الله عليه /
إغسل قلبك : عن درن العصبية ..
فإنك إذا فعلت ذلك : نظرت إلى الحق من وراء سترٍ رقيق . ..
أنظره / الفتح الربانيّ ج 05 ورقة / 2135 ...
ومنها ...
و قال العلامة محمد تقي الدين الهلاليّ عليه رَحَمَات الله /
للدين : مصدران اثنان ..
فهما : عينان نضختان ..
فيهما : الهدىٰ و النور و السعادة الأبدية ..
فمن أعرض عنهما : خاب و خسر ..
ألا وهما / كتاب الله ..
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ..
ولا ثالث لهما : فمن اتبع رأي شخص غير النبيّ صلى الله عليه و سلم ؛،وقلده أمر دينه ولم يطالبه بدليل ..
لأنه : بالغ في تعظيمه ؛ حتى جعل رأيه مغنيًا عن كتاب الله و سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ..
فقد اتخذ من دون الله وليًّا وأشرك به في عبادته ؛ فحبط عمله ..
وهذا ينطبق على غلاة : المتمذهبين وأصحاب الطرائق القدد والمتحزبين في هذا الزمان ؛ أحزابا ًسياسية ينطح بعضها بعضًا وكلهم خاسرون ..
أنظره / سبيل الرشاد ج 03 ورقة / 135 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
متى رأيتَ قلبَ الرجل قدْ ترَحَّلَ عنه حُب الله ؛ والإستعداد للقائه ؛ وحلَّ فيه حب المخلوق دون الخالق ؛ والرضا والقنوع بالحياة الدنيا والطمأنينة بها والسكون إليها : فاعلم يقينًا أنه قد خُسف به . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 224 ...