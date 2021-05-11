كيف كان يودع النبي صلىالله علية وسلم شهر رمضان؟

سؤال «كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟»،

من خلال الدعاء الأتي:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه و آله و سلم فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ،

فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي"يَا جَابِرُ، هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَدِّعْهُ

وَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّاهُ،فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي‏ مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحْرُوما،

فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.