من درر السلف....الحلقة رقم 326

الحمد لله ...ومن المسائل المفيدة والفوائد الفريدة ...منها ...قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها : معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات ..فإذا ثابر عليها طالب الفضل : دل على حرصه على الخير ..ولهذا فضل شهود الفجر في جماعةٍ : لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت ..وفضل : ما بين العشاءين ..وفضل : قيام نصف الليل ووقت السحر . ..أنظره / التبصرة ج 02 ورقة / 50 ...ومنها ...( مراتب الرياء )قال الإمام أبو الطيب محمد صديق خان ابن حسن ابن علي ابن لطف الله الحسينيّ البخاريّ القِنُّوجيّ عليه رَحَمَات الله /وهي على أربعة مراتب :الأولى / وهي أغلظها ؛ أن لا يكون مراده الثواب أصلاً ؛ فهو الممقوت عند الله عز وجل ..والثانية / أن يقصد الثواب قصداً ضعيفاً ؛ بحيث لو كان في الخلوة لا يفعل ؛ فهذا قريب ممّا قبله ..والثالثة / أن يكون قصد الثواب والرياء متساويين بحيث : لو خلا كل منهما عن الآخر : لم يبعثه على العمل ؛ فيرجى أن يسلم رأساً برأس ..والرابعة / أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه ؛ ولو لم يكن لكان لا يترك العباد ؛ فالذي يظن والعلم عند الله : أنه لا يحبط أصل الثواب ولكن ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ؛،ويثاب على مقدار قصد الثواب ..والمخلص من جميع ذلك : أن يلاحظ جناب الحق وكون الخلق عاجزين ومقهورين تحت قدرته ؛ وليس للعاقل أن يدع رضى الغالب القاهر لرضى المغلوب المقهور . ..أنظره / أبجد العلوم ورقة / 285 ...ومنها ...وقال أيضاً /لحب المال سببين :أحدهما / حب الشهوات وطول الأمل ..وثانيهما / حب عين المال ..وعلاج الأول / القناعة والصبر ..وقصر الأمل : بكثرة ذكر الموت ؛ وذكر موت الأقران ..وعلاج الثاني / تكرار ما ورد في القرآن والحديث من مذمة الدنيا وحقارتها .. وكونها : عدوة الله تعالى ؛ وعدوة الإنسان .. .أنظره / أبجد العلوم ورقة / 289 ...ومنها ...عن أبي سعيد الخراز عليه رَحَمَات الله قال /العافية : سترت البر والفاجر ..فإذا جاءت البلوى : يتبين عندها الرجال . ..أنظره / المنتظم للحافظ ابن الجوزيّ ج 12 ورقة / 282 ...