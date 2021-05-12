من درر السلف....الحلقة رقم 326

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المفيدة والفوائد الفريدة ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها : معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات ..
فإذا ثابر عليها طالب الفضل : دل على حرصه على الخير ..
ولهذا فضل شهود الفجر في جماعةٍ : لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت ..
وفضل : ما بين العشاءين ..
وفضل : قيام نصف الليل ووقت السحر . ..
🥀 أنظره / التبصرة ج 02 ورقة / 50 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( مراتب الرياء )
قال الإمام أبو الطيب محمد صديق خان ابن حسن ابن علي ابن لطف الله الحسينيّ البخاريّ القِنُّوجيّ عليه رَحَمَات الله /
وهي على أربعة مراتب :
الأولى / وهي أغلظها ؛ أن لا يكون مراده الثواب أصلاً ؛ فهو الممقوت عند الله عز وجل ..
والثانية / أن يقصد الثواب قصداً ضعيفاً ؛ بحيث لو كان في الخلوة لا يفعل ؛ فهذا قريب ممّا قبله ..
والثالثة / أن يكون قصد الثواب والرياء متساويين بحيث : لو خلا كل منهما عن الآخر : لم يبعثه على العمل ؛ فيرجى أن يسلم رأساً برأس ..
والرابعة / أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه ؛ ولو لم يكن لكان لا يترك العباد ؛ فالذي يظن والعلم عند الله : أنه لا يحبط أصل الثواب ولكن ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ؛،ويثاب على مقدار قصد الثواب ..
والمخلص من جميع ذلك : أن يلاحظ جناب الحق وكون الخلق عاجزين ومقهورين تحت قدرته ؛ وليس للعاقل أن يدع رضى الغالب القاهر لرضى المغلوب المقهور . ..
🥀 أنظره / أبجد العلوم ورقة / 285 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
لحب المال سببين :
أحدهما / حب الشهوات وطول الأمل ..
وثانيهما / حب عين المال ..
وعلاج الأول / القناعة والصبر ..
وقصر الأمل : بكثرة ذكر الموت ؛ وذكر موت الأقران ..
وعلاج الثاني / تكرار ما ورد في القرآن والحديث من مذمة الدنيا وحقارتها .. وكونها : عدوة الله تعالى ؛ وعدوة الإنسان .. .
🥀 أنظره / أبجد العلوم ورقة / 289 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن أبي سعيد الخراز عليه رَحَمَات الله قال /
العافية : سترت البر والفاجر ..
فإذا جاءت البلوى : يتبين عندها الرجال . ..
🥀 أنظره / المنتظم للحافظ ابن الجوزيّ ج 12 ورقة / 282 ... 🌾🌾🌾
 
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