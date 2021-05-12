من درر السلف....الحلقة رقم 326

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المسائل المفيدة والفوائد الفريدة ...
منها ...
قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها : معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات ..
فإذا ثابر عليها طالب الفضل : دل على حرصه على الخير ..
ولهذا فضل شهود الفجر في جماعةٍ : لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت ..
وفضل : ما بين العشاءين ..
وفضل : قيام نصف الليل ووقت السحر . ..
أنظره / التبصرة ج 02 ورقة / 50 ...
ومنها ...
( مراتب الرياء )
قال الإمام أبو الطيب محمد صديق خان ابن حسن ابن علي ابن لطف الله الحسينيّ البخاريّ القِنُّوجيّ عليه رَحَمَات الله /
وهي على أربعة مراتب :
الأولى / وهي أغلظها ؛ أن لا يكون مراده الثواب أصلاً ؛ فهو الممقوت عند الله عز وجل ..
والثانية / أن يقصد الثواب قصداً ضعيفاً ؛ بحيث لو كان في الخلوة لا يفعل ؛ فهذا قريب ممّا قبله ..
والثالثة / أن يكون قصد الثواب والرياء متساويين بحيث : لو خلا كل منهما عن الآخر : لم يبعثه على العمل ؛ فيرجى أن يسلم رأساً برأس ..
والرابعة / أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه ؛ ولو لم يكن لكان لا يترك العباد ؛ فالذي يظن والعلم عند الله : أنه لا يحبط أصل الثواب ولكن ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ؛،ويثاب على مقدار قصد الثواب ..
والمخلص من جميع ذلك : أن يلاحظ جناب الحق وكون الخلق عاجزين ومقهورين تحت قدرته ؛ وليس للعاقل أن يدع رضى الغالب القاهر لرضى المغلوب المقهور . ..
أنظره / أبجد العلوم ورقة / 285 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لحب المال سببين :
أحدهما / حب الشهوات وطول الأمل ..
وثانيهما / حب عين المال ..
وعلاج الأول / القناعة والصبر ..
وقصر الأمل : بكثرة ذكر الموت ؛ وذكر موت الأقران ..
وعلاج الثاني / تكرار ما ورد في القرآن والحديث من مذمة الدنيا وحقارتها .. وكونها : عدوة الله تعالى ؛ وعدوة الإنسان .. .
أنظره / أبجد العلوم ورقة / 289 ...
ومنها ...
عن أبي سعيد الخراز عليه رَحَمَات الله قال /
العافية : سترت البر والفاجر ..
فإذا جاءت البلوى : يتبين عندها الرجال . ..
أنظره / المنتظم للحافظ ابن الجوزيّ ج 12 ورقة / 282 ...
ومن المسائل المفيدة والفوائد الفريدة ...
منها ...
قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها : معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات ..
فإذا ثابر عليها طالب الفضل : دل على حرصه على الخير ..
ولهذا فضل شهود الفجر في جماعةٍ : لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت ..
وفضل : ما بين العشاءين ..
وفضل : قيام نصف الليل ووقت السحر . ..
أنظره / التبصرة ج 02 ورقة / 50 ...
ومنها ...
( مراتب الرياء )
قال الإمام أبو الطيب محمد صديق خان ابن حسن ابن علي ابن لطف الله الحسينيّ البخاريّ القِنُّوجيّ عليه رَحَمَات الله /
وهي على أربعة مراتب :
الأولى / وهي أغلظها ؛ أن لا يكون مراده الثواب أصلاً ؛ فهو الممقوت عند الله عز وجل ..
والثانية / أن يقصد الثواب قصداً ضعيفاً ؛ بحيث لو كان في الخلوة لا يفعل ؛ فهذا قريب ممّا قبله ..
والثالثة / أن يكون قصد الثواب والرياء متساويين بحيث : لو خلا كل منهما عن الآخر : لم يبعثه على العمل ؛ فيرجى أن يسلم رأساً برأس ..
والرابعة / أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه ؛ ولو لم يكن لكان لا يترك العباد ؛ فالذي يظن والعلم عند الله : أنه لا يحبط أصل الثواب ولكن ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ؛،ويثاب على مقدار قصد الثواب ..
والمخلص من جميع ذلك : أن يلاحظ جناب الحق وكون الخلق عاجزين ومقهورين تحت قدرته ؛ وليس للعاقل أن يدع رضى الغالب القاهر لرضى المغلوب المقهور . ..
أنظره / أبجد العلوم ورقة / 285 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لحب المال سببين :
أحدهما / حب الشهوات وطول الأمل ..
وثانيهما / حب عين المال ..
وعلاج الأول / القناعة والصبر ..
وقصر الأمل : بكثرة ذكر الموت ؛ وذكر موت الأقران ..
وعلاج الثاني / تكرار ما ورد في القرآن والحديث من مذمة الدنيا وحقارتها .. وكونها : عدوة الله تعالى ؛ وعدوة الإنسان .. .
أنظره / أبجد العلوم ورقة / 289 ...
ومنها ...
عن أبي سعيد الخراز عليه رَحَمَات الله قال /
العافية : سترت البر والفاجر ..
فإذا جاءت البلوى : يتبين عندها الرجال . ..
أنظره / المنتظم للحافظ ابن الجوزيّ ج 12 ورقة / 282 ...