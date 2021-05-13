من درر السلف....الحلقة رقم 327

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمستفيد من المسائل والفتاوى ...

🥀🥀 منها ...
قَاَلَ شيخنا العلاّمة مُحَمّد بْن صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِين عليه رَحَمَات الله تَعَاَلَى /
قول : شاءت الأقدار ..
أو : شاءت الظروف ..
ألفاظ : منكرة ..
لأن الظروف جمع ظرف : وهو الزمن ..
والزمن : لا مشيئة له ..
وكذلك الأقدار : جمع قدر ..
والقدر : لا مشيئة له ..
وإنما الذي يشاء : هو الله عز وجل . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى لابن عثيمين ج 03 ورقة / 113 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
من كان سليم القلب : فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بها الإثم ..
حتى إن نفسه : لا تطمئن إليه ..
ولا ترتاح : له ..
وهذه من نعمة الله : على الإنسان . ..
🥀 أنظره / شرح بلوغ المرام ج 06 ورقة / 249 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فالعلم أفضل بكثير : من المال ..
حتى لو تصدق الإنسان بأموال عظيمة طائلة : فالعلم ونشر العلم أفضل . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 436 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى / ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ﴾ ..
وقال أيضاً /
ولقد ضلَّ ضلالاً مبيناً : من أساء الظن بربه ..
فقال : لا تكثروا الأولاد تُضَيّقُ عليكم الأرزاق !!!
كذبوا : وربِّ العرش ..
فإذا أكثروا من الأولاد : أكثر الله من رزقهم ..
لأنه ما من دابة على الأرض : إلاّ على الله رزقها ..
فرزق أولادك وأطفالك : على الله عز وجل ..
هو الذي : يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم ..
لكن كثير من الناس : عندهم سوء ظن بالله ..
ويعتمدون : على الأمور المادية المنظورة ..
ولا ينظرون : إلى المدى البعيد ..
والى : قدرة الله عز وجل ..
وأنه : هو الذي يرزق ولو كثُر الأولاد . ..
أكثِر من الأولاد : تكثر لك الأرزاق ..
هذا : هو الصحيح . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 91 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
يجب أن نَعلم الفَرق : بين عيد الفطر وعيد الأضحىٰ ..
فعِيدُ الفطر في الإسلام : إنما هو يومٌ واحدٌ ..
أمّا العادة التي جرىٰ عليها العالَم الإسلاميّ ( ما أدري منذ كم قرْن ) مِن اعتبار العيد : ثلاثة أيام ..
فهٰذا : لا أصل له في دين الإسلام ..
العيدُ : يومٌ واحد فقط ..
أمّا عيد الأضحىٰ فهو كما هو معلوم اليوم والحمد لله بدون زيادة ولا نقصان : أربعة أيام ..
اليوم الأول : يوم النحر ..
وثلاثة أيام هي التي تُسمَّىٰ : بأيام التشريق . ..
🥀 أنظره / مختصر من فتاوىٰ : سوريا ..
الشريط 92 ..
الدقيقة : 48 تقريبًا ... 🌾🌾🌾
 
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