من درر السلف....الحلقة رقم 327

الحمد لله ...ومن الدرر والمستفيد من المسائل والفتاوى ...منها ...قَاَلَ شيخنا العلاّمة مُحَمّد بْن صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِين عليه رَحَمَات الله تَعَاَلَى /قول : شاءت الأقدار ..أو : شاءت الظروف ..ألفاظ : منكرة ..لأن الظروف جمع ظرف : وهو الزمن ..والزمن : لا مشيئة له ..وكذلك الأقدار : جمع قدر ..والقدر : لا مشيئة له ..وإنما الذي يشاء : هو الله عز وجل . ..أنظره / مجموع الفتاوى لابن عثيمين ج 03 ورقة / 113 ...ومنها ...وقال أيضاً /من كان سليم القلب : فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بها الإثم ..حتى إن نفسه : لا تطمئن إليه ..ولا ترتاح : له ..وهذه من نعمة الله : على الإنسان . ..أنظره / شرح بلوغ المرام ج 06 ورقة / 249 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالعلم أفضل بكثير : من المال ..حتى لو تصدق الإنسان بأموال عظيمة طائلة : فالعلم ونشر العلم أفضل . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 436 ...ومنها ...قال تعالى / ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ﴾ ..وقال أيضاً /ولقد ضلَّ ضلالاً مبيناً : من أساء الظن بربه ..فقال : لا تكثروا الأولاد تُضَيّقُ عليكم الأرزاق !!!كذبوا : وربِّ العرش ..فإذا أكثروا من الأولاد : أكثر الله من رزقهم ..لأنه ما من دابة على الأرض : إلاّ على الله رزقها ..فرزق أولادك وأطفالك : على الله عز وجل ..هو الذي : يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم ..لكن كثير من الناس : عندهم سوء ظن بالله ..ويعتمدون : على الأمور المادية المنظورة ..ولا ينظرون : إلى المدى البعيد ..والى : قدرة الله عز وجل ..وأنه : هو الذي يرزق ولو كثُر الأولاد . ..أكثِر من الأولاد : تكثر لك الأرزاق ..هذا : هو الصحيح . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 91 ...ومنها ...قال الإمام المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /يجب أن نَعلم الفَرق : بين عيد الفطر وعيد الأضحىٰ ..فعِيدُ الفطر في الإسلام : إنما هو يومٌ واحدٌ ..أمّا العادة التي جرىٰ عليها العالَم الإسلاميّ ( ما أدري منذ كم قرْن ) مِن اعتبار العيد : ثلاثة أيام ..فهٰذا : لا أصل له في دين الإسلام ..العيدُ : يومٌ واحد فقط ..أمّا عيد الأضحىٰ فهو كما هو معلوم اليوم والحمد لله بدون زيادة ولا نقصان : أربعة أيام ..اليوم الأول : يوم النحر ..وثلاثة أيام هي التي تُسمَّىٰ : بأيام التشريق . ..أنظره / مختصر من فتاوىٰ : سوريا ..الشريط 92 ..الدقيقة : 48 تقريبًا ...