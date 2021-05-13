من درر السلف....الحلقة رقم 327

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والمستفيد من المسائل والفتاوى ...
منها ...
قَاَلَ شيخنا العلاّمة مُحَمّد بْن صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِين عليه رَحَمَات الله تَعَاَلَى /
قول : شاءت الأقدار ..
أو : شاءت الظروف ..
ألفاظ : منكرة ..
لأن الظروف جمع ظرف : وهو الزمن ..
والزمن : لا مشيئة له ..
وكذلك الأقدار : جمع قدر ..
والقدر : لا مشيئة له ..
وإنما الذي يشاء : هو الله عز وجل . ..
أنظره / مجموع الفتاوى لابن عثيمين ج 03 ورقة / 113 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من كان سليم القلب : فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بها الإثم ..
حتى إن نفسه : لا تطمئن إليه ..
ولا ترتاح : له ..
وهذه من نعمة الله : على الإنسان . ..
أنظره / شرح بلوغ المرام ج 06 ورقة / 249 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالعلم أفضل بكثير : من المال ..
حتى لو تصدق الإنسان بأموال عظيمة طائلة : فالعلم ونشر العلم أفضل . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 436 ...
ومنها ...
قال تعالى / ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ﴾ ..
وقال أيضاً /
ولقد ضلَّ ضلالاً مبيناً : من أساء الظن بربه ..
فقال : لا تكثروا الأولاد تُضَيّقُ عليكم الأرزاق !!!
كذبوا : وربِّ العرش ..
فإذا أكثروا من الأولاد : أكثر الله من رزقهم ..
لأنه ما من دابة على الأرض : إلاّ على الله رزقها ..
فرزق أولادك وأطفالك : على الله عز وجل ..
هو الذي : يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم ..
لكن كثير من الناس : عندهم سوء ظن بالله ..
ويعتمدون : على الأمور المادية المنظورة ..
ولا ينظرون : إلى المدى البعيد ..
والى : قدرة الله عز وجل ..
وأنه : هو الذي يرزق ولو كثُر الأولاد . ..
أكثِر من الأولاد : تكثر لك الأرزاق ..
هذا : هو الصحيح . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 91 ...
ومنها ...
قال الإمام المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
يجب أن نَعلم الفَرق : بين عيد الفطر وعيد الأضحىٰ ..
فعِيدُ الفطر في الإسلام : إنما هو يومٌ واحدٌ ..
أمّا العادة التي جرىٰ عليها العالَم الإسلاميّ ( ما أدري منذ كم قرْن ) مِن اعتبار العيد : ثلاثة أيام ..
فهٰذا : لا أصل له في دين الإسلام ..
العيدُ : يومٌ واحد فقط ..
أمّا عيد الأضحىٰ فهو كما هو معلوم اليوم والحمد لله بدون زيادة ولا نقصان : أربعة أيام ..
اليوم الأول : يوم النحر ..
وثلاثة أيام هي التي تُسمَّىٰ : بأيام التشريق . ..
أنظره / مختصر من فتاوىٰ : سوريا ..
الشريط 92 ..
الدقيقة : 48 تقريبًا ...
ومن الدرر والمستفيد من المسائل والفتاوى ...
منها ...
قَاَلَ شيخنا العلاّمة مُحَمّد بْن صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِين عليه رَحَمَات الله تَعَاَلَى /
قول : شاءت الأقدار ..
أو : شاءت الظروف ..
ألفاظ : منكرة ..
لأن الظروف جمع ظرف : وهو الزمن ..
والزمن : لا مشيئة له ..
وكذلك الأقدار : جمع قدر ..
والقدر : لا مشيئة له ..
وإنما الذي يشاء : هو الله عز وجل . ..
أنظره / مجموع الفتاوى لابن عثيمين ج 03 ورقة / 113 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من كان سليم القلب : فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بها الإثم ..
حتى إن نفسه : لا تطمئن إليه ..
ولا ترتاح : له ..
وهذه من نعمة الله : على الإنسان . ..
أنظره / شرح بلوغ المرام ج 06 ورقة / 249 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالعلم أفضل بكثير : من المال ..
حتى لو تصدق الإنسان بأموال عظيمة طائلة : فالعلم ونشر العلم أفضل . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 436 ...
ومنها ...
قال تعالى / ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ﴾ ..
وقال أيضاً /
ولقد ضلَّ ضلالاً مبيناً : من أساء الظن بربه ..
فقال : لا تكثروا الأولاد تُضَيّقُ عليكم الأرزاق !!!
كذبوا : وربِّ العرش ..
فإذا أكثروا من الأولاد : أكثر الله من رزقهم ..
لأنه ما من دابة على الأرض : إلاّ على الله رزقها ..
فرزق أولادك وأطفالك : على الله عز وجل ..
هو الذي : يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم ..
لكن كثير من الناس : عندهم سوء ظن بالله ..
ويعتمدون : على الأمور المادية المنظورة ..
ولا ينظرون : إلى المدى البعيد ..
والى : قدرة الله عز وجل ..
وأنه : هو الذي يرزق ولو كثُر الأولاد . ..
أكثِر من الأولاد : تكثر لك الأرزاق ..
هذا : هو الصحيح . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 91 ...
ومنها ...
قال الإمام المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
يجب أن نَعلم الفَرق : بين عيد الفطر وعيد الأضحىٰ ..
فعِيدُ الفطر في الإسلام : إنما هو يومٌ واحدٌ ..
أمّا العادة التي جرىٰ عليها العالَم الإسلاميّ ( ما أدري منذ كم قرْن ) مِن اعتبار العيد : ثلاثة أيام ..
فهٰذا : لا أصل له في دين الإسلام ..
العيدُ : يومٌ واحد فقط ..
أمّا عيد الأضحىٰ فهو كما هو معلوم اليوم والحمد لله بدون زيادة ولا نقصان : أربعة أيام ..
اليوم الأول : يوم النحر ..
وثلاثة أيام هي التي تُسمَّىٰ : بأيام التشريق . ..
أنظره / مختصر من فتاوىٰ : سوريا ..
الشريط 92 ..
الدقيقة : 48 تقريبًا ...