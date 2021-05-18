من درر السلف...الحلقة رقم 330

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر المستفادة من الأثرِ ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
والحاصل : أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب ..
فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك : أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل ، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل ؛ فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه ؟! وكم من جبان قتل في بيته . ..
🥀 أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ورقة / 414 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺙ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲّ العدنيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله /
ﻓﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻨﺪﻧﺎ : ﺃﻋﺰ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ..
ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺄﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ : ﻭﻻ ﻧﺨﻮﻥ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺑﻠﺪﻧﺎ ..
ﻭﻻ ﻧﺘﻠﻮﻥ ؛ ﺍﻟﺘﻠﻮﻥ : ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻴﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ . ..
🥀 أنظره / ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩث ورقة / 57 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة أحمد النجميّ عليه رَحَمَات الله /
أما الذين سكتوا عن بيان الحق للناس : فإنهم ﻻيعذرون بسكوتهم ؛ ولو قالوا نحن لسنا معهم فإنهم ﻻيعذرون . ..
🥀 أنظره / تحذير السلفي من منهج التميع الخلفيّ ورقة / 311 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام بن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وصاحب الهوى : يعميه الهوى ويصمه ..
فلا يستحضر الله ورسوله : في ذلك ولا يطلبه ..
ولا يرضى : برضا الله ورسوله ..
ولا يغضب : لغضب الله ورسوله ..
بل يرضى : إذا حصل ما يرضاه بهواه ..
ويغضب : إذا حصل ما يغضب له بهواه . ..🥀 أنظره / منهاج السنة ج 05 ورقة / 256 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابنْ قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ؛ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ : ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﺤﻖ ؛ ﻭﺇﺿﻼﻝ ﺍﻟﺨﻠﻖ . ..
🥀 أنظره / الصواعق المرسلة ورقة / 52 ... 🌾🌾🌾
 
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