من درر السلف...الحلقة رقم 330

الحمد لله ...ومن الدرر المستفادة من الأثرِ ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /والحاصل : أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب ..فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك : أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل ، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل ؛ فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه ؟! وكم من جبان قتل في بيته . ..أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ورقة / 414 ...ومنها ...و قال ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺙ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲّ العدنيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله /ﻓﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻨﺪﻧﺎ : ﺃﻋﺰ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ..ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺄﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ : ﻭﻻ ﻧﺨﻮﻥ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺑﻠﺪﻧﺎ ..ﻭﻻ ﻧﺘﻠﻮﻥ ؛ ﺍﻟﺘﻠﻮﻥ : ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻴﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ . ..أنظره / ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩث ورقة / 57 ...ومنها ...وقال العلاّمة أحمد النجميّ عليه رَحَمَات الله /أما الذين سكتوا عن بيان الحق للناس : فإنهم ﻻيعذرون بسكوتهم ؛ ولو قالوا نحن لسنا معهم فإنهم ﻻيعذرون . ..أنظره / تحذير السلفي من منهج التميع الخلفيّ ورقة / 311 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام بن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /وصاحب الهوى : يعميه الهوى ويصمه ..فلا يستحضر الله ورسوله : في ذلك ولا يطلبه ..ولا يرضى : برضا الله ورسوله ..ولا يغضب : لغضب الله ورسوله ..بل يرضى : إذا حصل ما يرضاه بهواه ..ويغضب : إذا حصل ما يغضب له بهواه . ..أنظره / منهاج السنة ج 05 ورقة / 256 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابنْ قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ؛ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ : ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﺤﻖ ؛ ﻭﺇﺿﻼﻝ ﺍﻟﺨﻠﻖ . ..أنظره / الصواعق المرسلة ورقة / 52 ...