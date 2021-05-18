من درر السلف...الحلقة رقم 330

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 14,850
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر المستفادة من الأثرِ ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
والحاصل : أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب ..
فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك : أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل ، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل ؛ فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه ؟! وكم من جبان قتل في بيته . ..
أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ورقة / 414 ...
ومنها ...
و قال ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺙ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲّ العدنيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله /
ﻓﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻨﺪﻧﺎ : ﺃﻋﺰ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ..
ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺄﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ : ﻭﻻ ﻧﺨﻮﻥ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺑﻠﺪﻧﺎ ..
ﻭﻻ ﻧﺘﻠﻮﻥ ؛ ﺍﻟﺘﻠﻮﻥ : ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻴﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ . ..
أنظره / ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩث ورقة / 57 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة أحمد النجميّ عليه رَحَمَات الله /
أما الذين سكتوا عن بيان الحق للناس : فإنهم ﻻيعذرون بسكوتهم ؛ ولو قالوا نحن لسنا معهم فإنهم ﻻيعذرون . ..
أنظره / تحذير السلفي من منهج التميع الخلفيّ ورقة / 311 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام بن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وصاحب الهوى : يعميه الهوى ويصمه ..
فلا يستحضر الله ورسوله : في ذلك ولا يطلبه ..
ولا يرضى : برضا الله ورسوله ..
ولا يغضب : لغضب الله ورسوله ..
بل يرضى : إذا حصل ما يرضاه بهواه ..
ويغضب : إذا حصل ما يغضب له بهواه . .. أنظره / منهاج السنة ج 05 ورقة / 256 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابنْ قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ؛ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ : ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﺤﻖ ؛ ﻭﺇﺿﻼﻝ ﺍﻟﺨﻠﻖ . ..
أنظره / الصواعق المرسلة ورقة / 52 ...
ومن الدرر المستفادة من الأثرِ ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
والحاصل : أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب ..
فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك : أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل ، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل ؛ فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه ؟! وكم من جبان قتل في بيته . ..
أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ورقة / 414 ...
ومنها ...
و قال ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺙ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲّ العدنيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله /
ﻓﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻨﺪﻧﺎ : ﺃﻋﺰ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ..
ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺄﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ : ﻭﻻ ﻧﺨﻮﻥ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺑﻠﺪﻧﺎ ..
ﻭﻻ ﻧﺘﻠﻮﻥ ؛ ﺍﻟﺘﻠﻮﻥ : ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻴﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ . ..
أنظره / ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩث ورقة / 57 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة أحمد النجميّ عليه رَحَمَات الله /
أما الذين سكتوا عن بيان الحق للناس : فإنهم ﻻيعذرون بسكوتهم ؛ ولو قالوا نحن لسنا معهم فإنهم ﻻيعذرون . ..
أنظره / تحذير السلفي من منهج التميع الخلفيّ ورقة / 311 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام بن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وصاحب الهوى : يعميه الهوى ويصمه ..
فلا يستحضر الله ورسوله : في ذلك ولا يطلبه ..
ولا يرضى : برضا الله ورسوله ..
ولا يغضب : لغضب الله ورسوله ..
بل يرضى : إذا حصل ما يرضاه بهواه ..
ويغضب : إذا حصل ما يغضب له بهواه . .. أنظره / منهاج السنة ج 05 ورقة / 256 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابنْ قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ؛ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ : ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﺤﻖ ؛ ﻭﺇﺿﻼﻝ ﺍﻟﺨﻠﻖ . ..
أنظره / الصواعق المرسلة ورقة / 52 ...