كيف تعالج الآلام المفاصل

إلياس
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المعهد المركزي لأمراض الروماتيزم
مرحبًا،
أنا البروفيسور هـادي طـلال، عالم ومتخصص في علم الأحياء الجزيئي. وفي هذه الصفحة، أود أن أقدم لكم أعظم إنجاز في حياتي، والذي تم ترشيحي من أجله للتو لجائزة نوبل. . لقد طورت طريقة يمكن بواسطتها لأي شخص التخلص من الألم وتجديد المفاصل والعمود الفقري، وفي نفس الوقت، استعادة القدرة على الحركة بنسبة 100% في 28 يومًا فقط.
لذا إذا أردت، بدون أدوية كيميائية وغير فعالة:
- محاربة آلام المفاصل والعمود الفقري - لاحظ الراحة بمجرد تطبيق الطريقة؛
- إعادة بناء وتقوية المفاصل والأوتار والعضلات والعمود الفقري بنسبة 87% بحيث تعمل كأنها جديدة؛
- استعادة 100% من الصحة البدنية وعدم الخوف من التعرض للإعاقة؛
- القضاء على تصلب وخدر المفاصل والعمود الفقري؛ استعادة الراحة وسهولة الحركة؛
- حماية المفاصل والعمود الفقري من البلى والحفاظ على الصحة البدنية المطلقة لسنوات؛
- القضاء على التَنكُّس والالتهابات والوذمة - تقليل الألم واستعادة الراحة عند الحركة؛
- تجديد الأعضاء الحيوية بعد الكسور والالتواء والإصابات؛
- وبفضله، التمتع بـ 3 أضعاف الطاقة والعودة للاستمتاع بالحياة!
بغض النظر عن سنك وكم من الوقت كنت تعاني من آلام المفاصل أو العمود الفقري. لا يهم إذا كانت عظامك تصرخ لمدة يومين أو 20 عامًا. حتى لو أخبرك طبيبك أن مفاصلك وعمودك الفقري قد تدمروا تمامًا وفقدت كل أمل في العيش بشكل طبيعي ...عليك أن تعلم أنه في غضون 28 يومًا يمكنك الاستمتاع بحركة بنسبة 100%. بدون ألم!
تعرف على سبب كون طريقتي بديلاً عن الأساليب غير الفعالة في مكافحة آلام المفاصل:
- تخفف الألم فورًا بعد الاستخدام، وفي غضون 28 يومًا يزيل الألم إلى الأبد؛
- آمنة على الأعضاء الحيوية، تكون التركيبة الجزيئية الكلية على شكل مرهم طبيعي 100% يعمل في انسجام تام مع الأعضاء الحيوية. لذلك لا يسبب التسمم أو الإدمان؛
- تعيد بناء حتى المفاصل والعمود الفقري الأكثر تضررًا بحيث تعمل كالجديدة دون ألم؛
- سهلة الاستخدام ويمكن لأي شخص متابعة المعالجة في المنزل بشكل مستقل، بدلاً من الانتظار في غرف الانتظار للاستشارات الطبية وطلب المساعدة؛
- توفر آلاف الريالات. بدلاً من إهدارها على أدوية وعلاجات كيميائية باهظة الثمن وغير فعالة.
بفضلها، ستنسى الألم والخوف من الإعاقة الكاملة... كل المشاكل التي تعاني منها من ضعف المفاصل أو العمود الفقري ستكون في الماضي. ستقضي تمامًا ليس فقط على الألم، ولكن أيضًا على التصلب وفرقعة المفاصل والتورم. أخيرًا ، ستكون قادرًا على القيام بكل شيء لا يمكنك فعله حتى الآن بسبب الألم.
ستصعد السلالم وتنحني وتحمل أحفادك بين ذراعيك دون مشاكل. ستكون قادرًا على رعاية حديقتك بسهولة والمشي والذهاب في جولات على الدراجة والرقص! وكل هذا لأنني تمكنت من تطوير التركيبة المبتكرة لإعادة بناء المفاصل واستعادة حركتها بالكامل. كيف فعلت ذلك؟
كنت أرغب في إنقاذ أمي من الإعاقة
وفقًا لأحدث الأبحاث، في السعـودية يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و 95 عامًا من مشاكل في المفاصل أو العمود الفقري. هؤلاء الأشخاص لا يدركون ذلك في العادة، فهم يعتقدون أنه أمر طبيعي، وفي بعض الأحيان يتألم الجسم أو يخدر أو ينفجر. ومع ذلك، فإن معظمهم معرضون لخطر الإصابة بتدهور كبير في الغضروف وتَنكُّس يمكن أن يسبب الإعاقة.
لسوء الحظ ، أثرت هذه المشكلة أيضًا على أمي. في البداية، كانت تجد صعوبة في صعود الدرج أو النهوض من الأريكة. ولكن بعد ذلك ساء الوضع ... في الحديقة التي اعتنت بها بسعادة كبيرة، بدأت الأعشاب في النمو لأنها لم تستطع الاعتناء بها. توقفت عن دعوتنا لتناول الوجبات العائلية. أصبحت عصبية وحزينة بشكل متزايد. في وقت لاحق، بسبب الألم في ركبتيها ووركها وعمودها الفقري ومرفقيها، لم تتمكن من الاستحمام بنفسها.
كان هذا تهديدًا لحياتها!
كان أسوأ جزء هو أن الحركة بدأت تعرض حياتها للخطر. لن أنسى أبدًا اليوم الذي أتيت فيه بحثًا عن والدتي لأخذها إلى طبيب الجهاز الهضمي. كان على والدتي عبور الشارع و ... كادت أن تدهسها سيارة! بسبب الألم، سارت ببطء شديد وفجأة أصبحت ركبتها متيبسة للغاية وتؤلمها للغاية لدرجة أنها لم تستطع المشي أكثر من ذلك. توقف السائق في اللحظة الأخيرة ...
كنت غاضبًا عندما رأيت الحقيبة مليئة بأقراص المفاصل التي كانت والدتي تتناولها. اتضح أنها كانت تأخذها بشكل كبير. لذلك اتضح سبب إصابتها بقرحة في المعدة ومشاكل في الكبد ومشاكل أخرى بالمعدة ... أرادت المرأة أن تفعل شيئًا، لكن الأقراص، بالإضافة إلى عدم عملها، كانت تسمم جسدها تمامًا.
كيف ابتكرت "براءة الاختراع" للمفاصل غير القابلة للتلف؟
كان علي أن أساعد والدتي على استعادة مفاصل صحية، ومعها الصحة ومتعة الحياة. أردتها أن تكون جدة رائعة لأحفادي، تمامًا كما كانت أمًا رائعة بالنسبة لي. لذا فكرت "يا رجل، أنت عالم! لقد شاركت في اكتشافات للعديد من المواد التي تقاوم الأمراض المختلفة. لماذا لا تصنع منتجًا لتقوية المفاصل؟" ثم بدأت التحليلات...
لقد أجريت اختبارات معملية مكثفة لمدة عام. لقد جربت تركيبات مختلفة من المواد الفعالة على والدتي. يجب أن أؤكد أن جميعها كانت طبيعية وآمنة للجسم بنسبة 100%. لقد ألهمتني الوصفات العشبية الرهبانية وتم دمجها مع أحدث الإنجازات في علم الأحياء الجزيئي. المعرفة العلمية والإيمان بالطبيعة وقليل من الحظ تؤتي ثمارها بسرعة: لقد توصلت إلى التركيبة الجزيئية الكلية الفريدة.
بدأت على الفور الأعمال الورقية لإجراء تجارب على نطاق واسع. كفاءتها تأكدت بنسبة 98% من أكبر مراكز الأبحاث في أوروبا والولايات المتحدة! حتى في مرحلة الاختبار، استعادت تركيبتي الجزيئية الكلية وظائف المفاصل والعمود الفقري بشكل طبيعي لآلاف المتطوعين.
تأثيرات مذهلة
تم تخفيف آلام والدتي بمجرد أن قمت باستخدام التركيبة. كانت مسرورة لأن ألم الخفقان في ركبتيها لم يعد يؤثر عليها. لكن هذه مجرد بداية. بعد أسبوع، توقفت مفاصلها وعمودها الفقري عن الطرقعة والخدران. ثم اختفت تورمات الركبة والكوع وتلاشت جميع التهابات المفاصل والعمود الفقري. اعتنت والدتي بحديقتها الحبيبة مرة أخرى. لقد اندهشنا جميعًا عندما ركبت الدراجة فجأة وقادتها بمنتهى السعادة!
"لماذا يمشون ببطء شديد؟" - سألت بنفاد صبر عندما خرجنا مع العائلة لتناول الطعام. وكنا ببساطة لا نزال معتادين على التباطؤ في وجودها. في غضون 3 أسابيع فقط، اعترفت والدتي بفرح: "ابني، لقد تم شفاء مفاصلي. أشعر بالمرونة كما كنت في شبابي! لقد اخترعت الترياق لألم المفاصل! كم من الناس ستساعدهم! أنا ممتنة جدًا لك. وبالفعل رقصت والدتي بسعادة مع أحفادها في عيد ميلادها الخامس والثمانين. كانت عيون الضيوف تخرج من مكانها عندما رأوا كيف تغيرت أمي!
استعادت أمي قدرتها الكاملة على الحركة ومعها طاقة الحياة وفرحها.
حتى الآن، كان تدهور المفاصل والعمود الفقري على مر السنين أمرًا لا مفر منه. اليوم، بمساعدة تركبيتي الجزيئية الكلية، لا يمكن إبطاء عملية التآكل في المفاصل والفقرات في الهيكل العظمي البشري فحسب، بل يمكن عكسها.
اسمحوا لي أن أشرح بالضبط كيف تعمل تركيبتي فائقة الفعالية لمفاصل قوية. هذه العملية معقدة للغاية، لكنني سأحاول شرحها بطريقة يمكن لأي شخص ليس عالِم أن يفهمها.
تزيل الألم فورًا وتجدد المفاصل على مدار 24 ساعة
تتآكل المفاصل والعمود الفقري على مر السنين، لكنها تتدمر أيضًا بسبب الوزن الزائد والعمل البدني المكثف وحمل الأشياء الثقيلة والرياضة الزائدة والإصابات والكدمات. يتحلل السائل الزليلي والغضاريف. تشبه المفاصل المفصلة بدون زيت: فهي تبدأ في الاحتكاك وتتدهور باستمرار. بمرور الوقت تبدأ في الشعور بالتيبس والألم الرهيب الذي يمنع الحركة الطبيعية. تتطور الالتهابات والتنكسات الشديدة.
لسوء الحظ، لا تمتلك الخلايا الغضروفية والسائل الزليلي القدرة على التجدد الذاتي. هذا يعني أنه على عكس الخلايا الأخرى في جسم الإنسان، لا يمكنها العودة إلى الحياة بمفردها. لذلك تتدهور مفاصلك وعمودك الفقري يومًا بعد يوم. ومنطقيًا، لن تتوقف عن المشي أو تقوم بمهامك اليومية لحماية مفاصلك وعمودك الفقري. سيكون ذلك عبثيًا.
لذلك كان التحدي الذي أواجهه هو ابتكار تركيبة جذرية تزيل الألم وتعيد بناء المفاصل والعمود الفقري التالف وتحميها من التلف في المستقبل. ولقد نجحت. لقد ابتكرت التركيبة الجزيئية الكلية لتجديد مكثف. اسميتها Flekosteel.
تتغلغل التركيبة الفريدة على الفور في الأماكن المؤلمة وتغلق النبضات الكهربائية للألم على المستوى الخلوي حتى تتمكن من العمل دون ألم. وبفضل خصائصها، فإنها تحفز التغذية الخلوية التي تتسارع في عمليات التجدد بنسبة 300%. في الوقت نفسه، تعمل المكونات الطبيعية على تحريك العمليات التلقائية لتجديد الغضروف والسائل الزليلي. يكفي استخدام هذه التركيبة بانتظام حتى تتم عملية التجديد على مدار 24 ساعة في اليوم. أنت تفعل المعتاد، وتصبح مفاصلك وعمودك الفقري أصغر سنًا وتستعيد القدرة على الحركة. لذلك يختفي التَنكُّس والألم إلى الأبد في غضون 28 يومًا. بدون آثار جانبية!
لماذا سميت تركيبتي الجزيئية الكلية بـ "ترياق معجزة لآلام المفاصل"؟
أكثر من 98% كفاءة في تجديد الأنسجة الغضروفية والسائل الزليلي
قبل
تدهور المفصل وهاجمه التنكس والألم
بعد
المفصل الذي أعيد بناؤه: 100% صحي وغير مؤلم
حتى الآن قد يبدو الأمر وكأنه معجزة. ومع ذلك، فهذه حقيقة تؤكد حالة والدتي و14000 شخص تمكنوا بالفعل من استعادة المفاصل القوية والعمود الفقري بفضل طريقتي. علاوة على ذلك، تم إثبات فعالية التركيبة الجزيئية الكلية بما لا يدع مجالاً للشك من قبل مركز أبحاث ألماني في دورتموند. إنه اكتشاف على نطاق عالمي حصل على تقدير وإعجاب أفضل المتخصصين في أمراض الروماتيزم وجراحة العظام والأعصاب. ومن ناحية أخرى، أتلقى رسائل شكـر باستمرار من أشخاص يشكرونني على "شفاءهم"؛ هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلني سعيدًا وفخورًا بهذا الاكتشاف.
آمنة بنسبة 100% وسهلة الاستخدام للغاية
تعمل المكونات الطبيعية معجزات: يجب على العلم فقط أن يعمل على تكوين تركيبته المثالية! كان هذا هو الشعار الذي رافقني عند ابتكار التركيبة الجزيئية الكلية لإعادة بناء المفاصل. يحتوي المنتج على مواد طبيعية تمامًا وآمنة وفعالة للغاية قمت بتغليفها بمرهم سهل الاستخدام حتى يتمكن أي شن متابعة المعالجة دون مشاكل من المنزل. تحتاج فقط إلى استخدام المرهم مرتين في اليوم للتخلص من الألم على الفور، وبعد ذلك، يومًا بعد يوم، يمكنك الاستمتاع بمفاصل وعمود فقري أقوى، وعيش حياة كاملة مرة أخرى!
سيندهش كل أصدقائك وعائلتك الذين اعتادوا على رؤيتك تتألم. عندما يرونك تركض وتركب الدراجات وترقص بدون ألم، لن يصدقوا أنك قد جددت مفاصلك في 28 يومًا!
تخفيف الآلام على الفور
معالجة طبيعية بدون آثار جانبية
إعادة بناء المفاصل والعمود الفقري
سهولة الاستخدام
%100 من السعة الفيزيائية في 28 يومًا
توفير آلاف الريالات
كيف يمكنك تفويت هذه الفرصة للتغلب على الألم واستعادة صحتك الكاملة إلى الأبد؟
يمكنك الاستمرار في المعاناة من آلام المفاصل والعمود الفقري الرهيبة. يمكنك أيضًا تدمير صحتك بالمواد الكيميائية السامة والتعايش مع شبح العجز الكامن... لكن لماذا، إذا ضمنت لك طريقة سريعة وبسيطة ومعقولة التكلفة لاستعادة صحتك الكاملة دون ألم؟ تحتاج فقط إلى 28 يومًا من العلاج للانضمام إلى 14000 مستخدم راضٍ عن Flekosteel الذين تغلبوا بالفعل على الألم وأعادوا بناء مفاصلهم وعمودهم الفقري، وهم الآن يتمتعون بكامل صحتهم!
أنت لا تخاطر بشيء!
عند استخدام Flekosteel تقضي على الألم على الفور وتستعيد الحركة الجسدية في 28 يومًا. أيضا، أنت لا تخاطر بأي شيء! كإنجاز عالمي، حصلت تركيبتي الجزيئية الكلية على الضمان الثلاثي المرموق: الأصالة والجودة والرضا.
ضمان الرضا الثلاثي
1. ضمان الأصالة: في العلاج الجزيئي الكلي، تم استخدام تركيبة Flekosteel تعتمد على أقوى المواد التي تعمل على تجديد المفاصل والعمود الفقري. تم تأكيد فعاليتها عن طريق الاختبارات المعملية. إنها التركيبة المبتكرة الوحيدة. لذلك، فأنت متأكد من أنك ستتلقى المنتج الأصلي، المتاح فقط من خلال هذا الموقع.
2. ضمان الجودة : نظرًا لعملية الإنتاج المتقدمة للتركيبة الجزيئية الكلية، فإنها تلبي أعلى معايير الجودة. مع الأخذ في الاعتبار صحتك وعافيتك، تم اختيار تركيز المواد الفعالة بطريقة تجعل المعالجة آمنة تمامًا. كل هذا حتى تلبي آثارها 100% من توقعاتك.
3. ضمان الرضا : العديد من الاختبارات المعملية والاستهلاكية تؤكد المزيد من فعالية Flekosteel. بناءً على هذه النتائج، حصل المنتج على تقدير المتخصصين من جميع أنحاء العالم، الذين يوصون به لمرضاهم. إنهم مقتنعون أنك ستقضي على آلام المفاصل والعمود الفقري في 28 يومًا، بالإضافة إلى استعادة 100% من القدرة على الحركة.
انس الألم وأعد بناء المفاصل واسترد 100% من الصحة البدنية في 28 يومًا بسهولة وأمان وبتكلفة معقولة
تتقاتل شركات الأدوية الكبرى في الولايات المتحدة واليابان على براءة اختراع لتركيبتي الجزيئية الكلية. عندما أبيعها، سيكون المنتج متاحًا في جميع أنحاء العالم، ولكن بالتأكيد بسعر باهظ.
قبل أن يحدث هذا، قررت إتاحته في السعودية بالانضمام إلى نادي الخصم بتمويل أرخص بنسبة 50%. كل ذلك لمساعدة أكبر عدد من الناس في بلدي للقضاء على مشاكل المفاصل والعمود الفقري بشكل نهائي.
لذلك أشجعك على الاستفادة من هذه الفرصة! من السهل تقديم طلب في نادي الخصم. لا تحتاج إلى إرسال الأموال أو الدفع بالبطاقة للحصول عليها. كل ما عليك فعله هو: املأ النموذج خلال دقيقتين وبعد بضعة أيام، ستستلم المنتج، وستدفع مقابله بشكل مريح لشركة الشحن أو ساعي البريد.
شكرا على الوقت الذي أمضيته في قراءة رسالتي. أتمنى لك الصحة الجيدة في حياتك الجديدة تستمتع فيها بالصحة الكاملة و... في 28 يومًا فقط ، سترقص وتركض وتركب الدراجة وستكون قادرًا على القيام بكل شيء دون مشاكل، كل شيء منعك منه الألم حتى الآن!