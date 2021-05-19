افضل شتر في الرياض

نوافذ الشتراستهلاك أقل للطاقة ومزيد من الهدوء وحلول تثري نمط الحياة وترفع أسلوب معيشتك في منزلك المعاصر والذكي إلى حدوده القصوى… مهما كان خيارك من نوافذ الشترالمصنوعة من أجود أنواع الألومنيوم والمتوفرة بألوان متنوعة، فإن منزلك سيحظى بميزات عديدة في مختلف الأوقات، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي يمتاز بها الخليج،وموجات العواصف والغبار التي تعصف بالمدن والأرياف على حد سواء.الخصوصية بحدودها القصوىلمزيد من الخصوصية، يمكنك بسهولة تحديد مقدار ما يمكن رؤيته من الخارج، ما عليك سوى فتح وإغلاق نوافذ الشتر خاصتك بالمقدار الذي تريده في أي وقت، سواء كنتتريد فتحها أو إغلاقها بالكامل أو تركها في مكان ما بينهما. وفي حال كنت تستخدم حلولنا للأتمتة والأنظمة الإلكترونية، ستتمكن من فعل ذلك دون حتى أن تكون موجودا فيالمنزل.الحماية من أشعة الشمسلأشعة الشمس فوائدها الكثيرة ومضارها ومخاطرها أيضا في ذات الوقت، خاصة في أجواء كأجواء الخليج. يمكنك حماية عائلتك من هذه المضار الصحية بفتح وغلق ستائرالشتر بمرونة تامة وفقا لمدى ارتفاع الشمس في السماء، سيمكنك ذلك أيضا من إبقاء أثاث منزلك وفراشه وحتى ديكوراته ودهاناته بعيدة عن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية،والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.تخفيف الضوضاءأنت تستحق أن تنعم بالهدوء والسكينة في منزلك، استرخ واحصل على نوم هادئ ليلا أو استمتع بأيامك دون أن تسمح للضوضاء في الخارج أن تزعجك أو تؤثر على تركيزك.نوافذ الشتر التي نقدمها يمكن أن تقلل من الضجيج القادم من خارج المنزل بمقدار 10 ديسيبل.تخفيض تكاليف الطاقةكنتيجة لفعالية نوافذ الشتر من شركة الشتر الأول في عزل الحرارة والبرودة، يمكنك توفير ما قد يصل إلى 10? من الطاقة التي يستهلكها نظام التبريد/التدفئة الخاص بك. حيثيتم الاحتفاظ بالحرارة غير المرغوب فيها خارج المبنى في الصيف، والعكس في فصل الشتاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تكاليف الطاقة التي يستهلكها منزلك.اجعل ستائرك مقاومة للطقسحلول نوافذ الشتر التي نقدمها ستساعد ستائر منزلك على البقاء لفترة أطول عبر حمايتها من الضرر الذي قد يسببه المطر أو البرد أو العواصف والغبار. ستائرك ستبدو علىأفضل شكل ممكن لأطول فترة ممكنة باستخدام ستائر الشتر.احم منزلك من الغباربالإضافة لحماية ستائرك ستعمل ستائر الشتر على حماية منزلك وما يحتويه من أثاث من موجات الغبار التي تعاني منها الأرياف والمدن على حد سواء في الخليج. سيحمي ذلكعائلتك من مخاطر صحية جدية، كما سيحافظ على نظافة ومظهر منزلك وسيمنح في المحلصة عمرا أطول لممتلكاتك.أعلى درجات الأمان والحمايةلمزيد من الأمان، تعمل نوافذ الشتر المصنوعة من الألومنيوم الصلب المعد وفق أعلى المقاييس العالمية والمقاوم للصدمات على رفع الحماية ضد الاقتحام إلى حدودها القصوى.وباستخدام حلول الشتر الأول للأتمتة والأنظمة الأوتوماتيكية ستجعلك نوافذ الشتر تبدو وكأنك في المنزل حين تكون في أبعد الأمكنة عنه، من خلال مواصلة رفعها وتنزيلهاكالمعتاد أمام أعين اللصوص المتربصين بمنزلك.التحكم في الإضاءةتستطيع توجيه ضوء النهار داخل منزلك بالطريقة التي تريدها وبمرونة كاملة، تساعدك نوافذ الشتر التي نوفرها على التحكم الكامل في إضاءة الغرفة في كل الأوقات. تستطيعمثلا الاستمتاع بقيلولة هادئة ظهرا دون أن تزعجك الإضاءة القادمة من الخارج.أعلى المعايير والمقاييسنعمل مع أعرق الشركاء الاستراتيجيين عالميا في المجال لتقديم نوافذ الشتر ذات أعلى درجات الجودة والموثوقية وفق معايير الجودة ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي، ويتمتعخبراؤنا بأعلى المهارات التي اكتسبوها خلال سنوات عملنا الطويلة داخل المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل الاستشارات والخدمات قبل وخلال وبعد تركيب منتجاتنا.العزل ضد الحرارة والبرودةلمناخ داخلي لطيف وتكاليف طاقة منخفضة، تعمل ستائر الشتر التي نقدمها على عزل الحرارة خارج المنزل والاحتفاظ بدرجة حرارة لطيفة في الداخل خلال فصل الصيفوبالعكس خلال الشتاء. يمكن لنوافذ الشتر أن تحسن العزل في منزلك بنسبة تصل إلى 45%، استمتع بمناخ ملائم داخل المنزل طوال العام.الحماية من الحشراتبالإضافة للغبار وتقلبات الطقس الأخرى والمتطفلين، تساعد نوافذ الشتر كذلك في التقليل من الحشرات الطائرة والزاحفة داخل منزلك، عبر الشفرات المصممة لإبقاءها خارجالمنزل، وتشكيل حائط صد يمنع دخولها إليه.الألومنيوم... مادة الاستدامةنوافذ الشتر التي نوفرها مصنوعة من الألومنيوم الصلب عالي الجودة، وهذا ما يجعلها خفيفة وقوية في ذات الوقت، مقاومة إلى حد كبير للتآكل ولن تحتاج أبدا إلى إعادة الطلاء.لم يسمى الألومنيوم مادة الاستدامة عبثا، فهو يوفر درجة عالية من الدقة في التصنيع والمتانة الكبيرة. لا يمكن تحقيق المزايا التي يوفرها الألومنيوم لصناعة نوافذ الشتر باستخداممواد أخرى، كالخشب على سبيل المثال، حتى بما يتعلق بمرونة الأسعار.