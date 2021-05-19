من درر السلف....الحلقة 331

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر المستفادة من الأثرِ ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻭﺣﻴﺪﺍً ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻙ ﺗﺪﻋﻮﺍ إلى ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ؛ ﻭﻛﺜﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ؛ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ : ﺃﻻّ ﺗﻨﻬﺰﻡ ..
لأﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻬﺰﻣﺖ : ﻓﻘﺪ ﻫﺰﻣﺖ ﺍﻟﺤﻖ ..
ﺑﻞ : ﺍﺛﺒﺖ ..
ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻋﺐ أﻋﺪﺍﺀﻙ : ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﻙ ﺛﺎﺑﺘﺎً . ..
أنظره / ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ج 01 ورقة / 201 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فهذه مريمُ احتاجت إلى مَن يكفُلُها ويحضنها ؛ حتى اقترعوا على كفالتها : فكيف بمن سواها من النساء ؟؟؟
وهذا أمرٌ يُعرَف بالتجربة ؛ أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة : إلى ما لا يحتاج إليه الصبيّ ..
وكل ما كان أسترَ لها وأصونَ : كان أصلحَ لها . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 417 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله /
وكثيرٌ من الأذكياء : قد يتزندق بسبب ذكائه ..
ويحتقر الناس ويرى أنهم : ليسوا على شيء ..
فَيضل ويَهلَك - نعوذ بالله - لأنه يرى
أن علمه : فوق علمهم ..
وفهمه : فوق فهمهم ..
وذكاؤه : فوق ذكائهم . ..
🥀 أنظره / تعليقات على الرسالة الحموية ورقة / 230 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام ابن عقيل الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من عجيب ما نقدت أحوال الناس : كثرة ما ناحوا على خراب الديار ..
وموت : الأقارب والأسلاف ..
والتحسر : على الأرزاق بذم الزمان وأهله ..
وذكر : نكد العيش فيه ..
وقد رأوا من انهدام الإسلام ؛ وتشعث الأديان ؛ وموت السنن ؛ وظهور البدع ؛وارتكاب المعاصي ؛ وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي : فلا أحد منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ..
ولا تأسى : على فائت دهره ..
ولا أرى لذلك سببا : إلاّ قلة مبالاتهم بالأديان ..
وعظم الدنيا : في عيونهم ضد ما كان عليه السلف الصالح ؛ يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين . ..
🥀 أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبليّ ج 02 ورقة / 244 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
رَوَى أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليه رَحَمَات قال /
مَالِكٌ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي بكر بن حزم / عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ / أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا / يَا أَمَةَ اللَّهِ : لَا تُؤْذِي النَّاسَ ؛ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ !!!
فَجَلَسَتْ ..
فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا : إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ ؛ فَاخْرُجِي !!!
فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا . ..
أنظره / الإستذكار الجامع لفقهاء الأمصار ج 04 ورقة / 407 ... 🌾🌾🌾
 
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