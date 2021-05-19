من درر السلف....الحلقة 331

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر المستفادة من الأثرِ ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻭﺣﻴﺪﺍً ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻙ ﺗﺪﻋﻮﺍ إلى ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ؛ ﻭﻛﺜﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ؛ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ : ﺃﻻّ ﺗﻨﻬﺰﻡ ..
لأﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻬﺰﻣﺖ : ﻓﻘﺪ ﻫﺰﻣﺖ ﺍﻟﺤﻖ ..
ﺑﻞ : ﺍﺛﺒﺖ ..
ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻋﺐ أﻋﺪﺍﺀﻙ : ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﻙ ﺛﺎﺑﺘﺎً . ..
أنظره / ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ج 01 ورقة / 201 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فهذه مريمُ احتاجت إلى مَن يكفُلُها ويحضنها ؛ حتى اقترعوا على كفالتها : فكيف بمن سواها من النساء ؟؟؟
وهذا أمرٌ يُعرَف بالتجربة ؛ أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة : إلى ما لا يحتاج إليه الصبيّ ..
وكل ما كان أسترَ لها وأصونَ : كان أصلحَ لها . ..
أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 417 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله /
وكثيرٌ من الأذكياء : قد يتزندق بسبب ذكائه ..
ويحتقر الناس ويرى أنهم : ليسوا على شيء ..
فَيضل ويَهلَك - نعوذ بالله - لأنه يرى
أن علمه : فوق علمهم ..
وفهمه : فوق فهمهم ..
وذكاؤه : فوق ذكائهم . ..
أنظره / تعليقات على الرسالة الحموية ورقة / 230 ...
ومنها ...
قال الإمام ابن عقيل الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من عجيب ما نقدت أحوال الناس : كثرة ما ناحوا على خراب الديار ..
وموت : الأقارب والأسلاف ..
والتحسر : على الأرزاق بذم الزمان وأهله ..
وذكر : نكد العيش فيه ..
وقد رأوا من انهدام الإسلام ؛ وتشعث الأديان ؛ وموت السنن ؛ وظهور البدع ؛وارتكاب المعاصي ؛ وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي : فلا أحد منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ..
ولا تأسى : على فائت دهره ..
ولا أرى لذلك سببا : إلاّ قلة مبالاتهم بالأديان ..
وعظم الدنيا : في عيونهم ضد ما كان عليه السلف الصالح ؛ يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين . ..
أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبليّ ج 02 ورقة / 244 ...
ومنها ...
رَوَى أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليه رَحَمَات قال /
مَالِكٌ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي بكر بن حزم / عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ / أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا / يَا أَمَةَ اللَّهِ : لَا تُؤْذِي النَّاسَ ؛ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ !!!
فَجَلَسَتْ ..
فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا : إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ ؛ فَاخْرُجِي !!!
فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا . ..
أنظره / الإستذكار الجامع لفقهاء الأمصار ج 04 ورقة / 407 ...
ومن الدرر المستفادة من الأثرِ ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻭﺣﻴﺪﺍً ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻙ ﺗﺪﻋﻮﺍ إلى ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ؛ ﻭﻛﺜﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ؛ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ : ﺃﻻّ ﺗﻨﻬﺰﻡ ..
لأﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻬﺰﻣﺖ : ﻓﻘﺪ ﻫﺰﻣﺖ ﺍﻟﺤﻖ ..
ﺑﻞ : ﺍﺛﺒﺖ ..
ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻋﺐ أﻋﺪﺍﺀﻙ : ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﻙ ﺛﺎﺑﺘﺎً . ..
أنظره / ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ج 01 ورقة / 201 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فهذه مريمُ احتاجت إلى مَن يكفُلُها ويحضنها ؛ حتى اقترعوا على كفالتها : فكيف بمن سواها من النساء ؟؟؟
وهذا أمرٌ يُعرَف بالتجربة ؛ أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة : إلى ما لا يحتاج إليه الصبيّ ..
وكل ما كان أسترَ لها وأصونَ : كان أصلحَ لها . ..
أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 417 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله /
وكثيرٌ من الأذكياء : قد يتزندق بسبب ذكائه ..
ويحتقر الناس ويرى أنهم : ليسوا على شيء ..
فَيضل ويَهلَك - نعوذ بالله - لأنه يرى
أن علمه : فوق علمهم ..
وفهمه : فوق فهمهم ..
وذكاؤه : فوق ذكائهم . ..
أنظره / تعليقات على الرسالة الحموية ورقة / 230 ...
ومنها ...
قال الإمام ابن عقيل الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من عجيب ما نقدت أحوال الناس : كثرة ما ناحوا على خراب الديار ..
وموت : الأقارب والأسلاف ..
والتحسر : على الأرزاق بذم الزمان وأهله ..
وذكر : نكد العيش فيه ..
وقد رأوا من انهدام الإسلام ؛ وتشعث الأديان ؛ وموت السنن ؛ وظهور البدع ؛وارتكاب المعاصي ؛ وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي : فلا أحد منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ..
ولا تأسى : على فائت دهره ..
ولا أرى لذلك سببا : إلاّ قلة مبالاتهم بالأديان ..
وعظم الدنيا : في عيونهم ضد ما كان عليه السلف الصالح ؛ يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين . ..
أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبليّ ج 02 ورقة / 244 ...
ومنها ...
رَوَى أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليه رَحَمَات قال /
مَالِكٌ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي بكر بن حزم / عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ / أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا / يَا أَمَةَ اللَّهِ : لَا تُؤْذِي النَّاسَ ؛ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ !!!
فَجَلَسَتْ ..
فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا : إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ ؛ فَاخْرُجِي !!!
فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا . ..
أنظره / الإستذكار الجامع لفقهاء الأمصار ج 04 ورقة / 407 ...