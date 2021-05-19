من درر السلف....الحلقة 331

الحمد لله ...ومن الدرر المستفادة من الأثرِ ...ومنها ...وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻭﺣﻴﺪﺍً ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻙ ﺗﺪﻋﻮﺍ إلى ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ؛ ﻭﻛﺜﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ؛ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ : ﺃﻻّ ﺗﻨﻬﺰﻡ ..لأﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻬﺰﻣﺖ : ﻓﻘﺪ ﻫﺰﻣﺖ ﺍﻟﺤﻖ ..ﺑﻞ : ﺍﺛﺒﺖ ..ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻋﺐ أﻋﺪﺍﺀﻙ : ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﻙ ﺛﺎﺑﺘﺎً . ..أنظره / ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ج 01 ورقة / 201 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /فهذه مريمُ احتاجت إلى مَن يكفُلُها ويحضنها ؛ حتى اقترعوا على كفالتها : فكيف بمن سواها من النساء ؟؟؟وهذا أمرٌ يُعرَف بالتجربة ؛ أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة : إلى ما لا يحتاج إليه الصبيّ ..وكل ما كان أسترَ لها وأصونَ : كان أصلحَ لها . ..أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 417 ...ومنها ...وقال العلاّمة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله /وكثيرٌ من الأذكياء : قد يتزندق بسبب ذكائه ..ويحتقر الناس ويرى أنهم : ليسوا على شيء ..فَيضل ويَهلَك - نعوذ بالله - لأنه يرىأن علمه : فوق علمهم ..وفهمه : فوق فهمهم ..وذكاؤه : فوق ذكائهم . ..أنظره / تعليقات على الرسالة الحموية ورقة / 230 ...ومنها ...قال الإمام ابن عقيل الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من عجيب ما نقدت أحوال الناس : كثرة ما ناحوا على خراب الديار ..وموت : الأقارب والأسلاف ..والتحسر : على الأرزاق بذم الزمان وأهله ..وذكر : نكد العيش فيه ..وقد رأوا من انهدام الإسلام ؛ وتشعث الأديان ؛ وموت السنن ؛ وظهور البدع ؛وارتكاب المعاصي ؛ وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي : فلا أحد منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ..ولا تأسى : على فائت دهره ..ولا أرى لذلك سببا : إلاّ قلة مبالاتهم بالأديان ..وعظم الدنيا : في عيونهم ضد ما كان عليه السلف الصالح ؛ يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين . ..أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبليّ ج 02 ورقة / 244 ...ومنها ...رَوَى أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليه رَحَمَات قال /مَالِكٌ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي بكر بن حزم / عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ / أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا / يَا أَمَةَ اللَّهِ : لَا تُؤْذِي النَّاسَ ؛ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ !!!فَجَلَسَتْ ..فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا : إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ ؛ فَاخْرُجِي !!!فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا . ..أنظره / الإستذكار الجامع لفقهاء الأمصار ج 04 ورقة / 407 ...