من درر السلف....الحلقة رقم 332

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر المستفادة من الأثرِ والكتبِ ...
ومنها ...
قال العلاّمة صالح الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /
لا أحدٌ : يزكيّ نفسه ..
ولا أحدٌ : لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة ..
اﻹنسان معرض : للفتنة ..
ضلّ علماء : أحبار ؛ وزلّت أقدامهم ؛ وختم لهم بالسّوء وهم علماء ..
فالخطر : شديد ..
ولا يأمن اﻹنسان على نفسه أن تنزلق قدمه : في الضلال . ..
أنظره / إعانة المستفيد ج 01 ورقة / 129 ...
ومنها ...
( فائدة صحية في العطاس ) ..
قـال شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إن هذا خطر عظيم : على الأعصاب ..
لأنه كما هو معلوم العطاس : يهز البدن كله ..
فلو التفت أثناء العطاس : ربما اختلفت أعصاب الرقبة ..
ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان : عند العطاس ..
ولكن يفعل كما قال المؤلف : يبعد عنه ؛ أو يجعل على فيه شيئًا ..
وهذا من الآداب : أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس ؛ فيضع غترته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 12 ورقة / 376 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الصّلاة عليه عليه الصلاة والسلام : أداءٌ لأقلّ القليل .من حقّه . ..
أنظره / جلاء الأفهام ورقة / 453 ...
ومنها ...
و قَالَ شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إنَّ النُّفُوسَ لَا تَصبِرُ عَلَى المُرِّ : إلَّا بِنَوعٍ مِن الحُلوِ ؛ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ ..
ولِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَألِيفِ القُلُوبِ : حَتَّى جَعَلَ لِلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ . ..
أنظره / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 154 ...
ومنها ...
وقال العالم الدمشقيّ الزرعيّ ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا تَـعِـبَ الـعـبـد قـلـيـلًا : اسـتـراحَ طـويـلًا ..
وإذا تـحـمَّـلَ مـشـقَّـة الـصـبـر سـاعـة : قـادهُ لـحـيـاة الأبـد ..
وكُـلُّ مَـا فـيـه أهـل الـنـعـيـم الـمـقـيـم : فـهـو صـبـرُ سـاعـة . ..
أنظره / مـفـتـاح دار الـسـعـادة ج 02 ورقة / 15 ...
ومن الدرر المستفادة من الأثرِ والكتبِ ...
ومنها ...
قال العلاّمة صالح الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /
لا أحدٌ : يزكيّ نفسه ..
ولا أحدٌ : لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة ..
اﻹنسان معرض : للفتنة ..
ضلّ علماء : أحبار ؛ وزلّت أقدامهم ؛ وختم لهم بالسّوء وهم علماء ..
فالخطر : شديد ..
ولا يأمن اﻹنسان على نفسه أن تنزلق قدمه : في الضلال . ..
أنظره / إعانة المستفيد ج 01 ورقة / 129 ...
ومنها ...
( فائدة صحية في العطاس ) ..
قـال شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إن هذا خطر عظيم : على الأعصاب ..
لأنه كما هو معلوم العطاس : يهز البدن كله ..
فلو التفت أثناء العطاس : ربما اختلفت أعصاب الرقبة ..
ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان : عند العطاس ..
ولكن يفعل كما قال المؤلف : يبعد عنه ؛ أو يجعل على فيه شيئًا ..
وهذا من الآداب : أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس ؛ فيضع غترته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 12 ورقة / 376 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الصّلاة عليه عليه الصلاة والسلام : أداءٌ لأقلّ القليل .من حقّه . ..
أنظره / جلاء الأفهام ورقة / 453 ...
ومنها ...
و قَالَ شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إنَّ النُّفُوسَ لَا تَصبِرُ عَلَى المُرِّ : إلَّا بِنَوعٍ مِن الحُلوِ ؛ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ ..
ولِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَألِيفِ القُلُوبِ : حَتَّى جَعَلَ لِلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ . ..
أنظره / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 154 ...
ومنها ...
وقال العالم الدمشقيّ الزرعيّ ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا تَـعِـبَ الـعـبـد قـلـيـلًا : اسـتـراحَ طـويـلًا ..
وإذا تـحـمَّـلَ مـشـقَّـة الـصـبـر سـاعـة : قـادهُ لـحـيـاة الأبـد ..
وكُـلُّ مَـا فـيـه أهـل الـنـعـيـم الـمـقـيـم : فـهـو صـبـرُ سـاعـة . ..
أنظره / مـفـتـاح دار الـسـعـادة ج 02 ورقة / 15 ...