من درر السلف....الحلقة رقم 332

الحمد لله ...ومن الدرر المستفادة من الأثرِ والكتبِ ...ومنها ...قال العلاّمة صالح الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /لا أحدٌ : يزكيّ نفسه ..ولا أحدٌ : لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة ..اﻹنسان معرض : للفتنة ..ضلّ علماء : أحبار ؛ وزلّت أقدامهم ؛ وختم لهم بالسّوء وهم علماء ..فالخطر : شديد ..ولا يأمن اﻹنسان على نفسه أن تنزلق قدمه : في الضلال . ..أنظره / إعانة المستفيد ج 01 ورقة / 129 ...ومنها ...( فائدة صحية في العطاس ) ..قـال شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /إن هذا خطر عظيم : على الأعصاب ..لأنه كما هو معلوم العطاس : يهز البدن كله ..فلو التفت أثناء العطاس : ربما اختلفت أعصاب الرقبة ..ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان : عند العطاس ..ولكن يفعل كما قال المؤلف : يبعد عنه ؛ أو يجعل على فيه شيئًا ..وهذا من الآداب : أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس ؛ فيضع غترته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 12 ورقة / 376 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /الصّلاة عليه عليه الصلاة والسلام : أداءٌ لأقلّ القليل .من حقّه . ..أنظره / جلاء الأفهام ورقة / 453 ...ومنها ...و قَالَ شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /إنَّ النُّفُوسَ لَا تَصبِرُ عَلَى المُرِّ : إلَّا بِنَوعٍ مِن الحُلوِ ؛ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ ..ولِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَألِيفِ القُلُوبِ : حَتَّى جَعَلَ لِلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ . ..أنظره / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 154 ...ومنها ...وقال العالم الدمشقيّ الزرعيّ ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /إذا تَـعِـبَ الـعـبـد قـلـيـلًا : اسـتـراحَ طـويـلًا ..وإذا تـحـمَّـلَ مـشـقَّـة الـصـبـر سـاعـة : قـادهُ لـحـيـاة الأبـد ..وكُـلُّ مَـا فـيـه أهـل الـنـعـيـم الـمـقـيـم : فـهـو صـبـرُ سـاعـة . ..أنظره / مـفـتـاح دار الـسـعـادة ج 02 ورقة / 15 ...