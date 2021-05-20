من درر السلف....الحلقة رقم 332

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر المستفادة من الأثرِ والكتبِ ...

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة صالح الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /
لا أحدٌ : يزكيّ نفسه ..
ولا أحدٌ : لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة ..
اﻹنسان معرض : للفتنة ..
ضلّ علماء : أحبار ؛ وزلّت أقدامهم ؛ وختم لهم بالسّوء وهم علماء ..
فالخطر : شديد ..
ولا يأمن اﻹنسان على نفسه أن تنزلق قدمه : في الضلال . ..
🥀 أنظره / إعانة المستفيد ج 01 ورقة / 129 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( فائدة صحية في العطاس ) ..

قـال شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إن هذا خطر عظيم : على الأعصاب ..
لأنه كما هو معلوم العطاس : يهز البدن كله ..
فلو التفت أثناء العطاس : ربما اختلفت أعصاب الرقبة ..
ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان : عند العطاس ..
ولكن يفعل كما قال المؤلف : يبعد عنه ؛ أو يجعل على فيه شيئًا ..
وهذا من الآداب : أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس ؛ فيضع غترته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 12 ورقة / 376 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الصّلاة عليه عليه الصلاة والسلام : أداءٌ لأقلّ القليل .من حقّه . ..
🥀 أنظره / جلاء الأفهام ورقة / 453 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قَالَ شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إنَّ النُّفُوسَ لَا تَصبِرُ عَلَى المُرِّ : إلَّا بِنَوعٍ مِن الحُلوِ ؛ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ ..
ولِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَألِيفِ القُلُوبِ : حَتَّى جَعَلَ لِلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ . ..
🥀 أنظره / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 154 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العالم الدمشقيّ الزرعيّ ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا تَـعِـبَ الـعـبـد قـلـيـلًا : اسـتـراحَ طـويـلًا ..
وإذا تـحـمَّـلَ مـشـقَّـة الـصـبـر سـاعـة : قـادهُ لـحـيـاة الأبـد ..
وكُـلُّ مَـا فـيـه أهـل الـنـعـيـم الـمـقـيـم : فـهـو صـبـرُ سـاعـة . ..
🥀 أنظره / مـفـتـاح دار الـسـعـادة ج 02 ورقة / 15 ... 🌾🌾🌾
 
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