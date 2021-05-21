من درر السلف ....الحلقة رقم 333

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,880
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المستفيد والمفيد من الدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
وفي الطب النبويّ لابن قيّم الجَوْزِية أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
رَوَى الترمذي فِي جَامِعِهِ وَابْنُ مَاجَة عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ .. .
( الحديث حسّنة العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله بمجموع طرقه ) ..
قَالَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ /
مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى حِكَمٍ إِلَهِيَّةٍ ..
لَا سِيَّمَا : لِلْأَطِبَّاءِ ..
وَلِمَنْ : يُعَالِجُ الْمَرْضَى ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَافَ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ : فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ الطَّبِيعَةِ بِمُجَاهَدَةِ الْمَرَضِ ..
أَوْ لِسُقُوطِ : شَهْوَتِهِ ..
أَوْ نُقْصَانِهَا لِضَعْفِ : الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِأَوْ خُمُودِهَا ..
وَكَيْفَمَا كَانَ : فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ إِعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ . ..
🥀 أنظره / الطبّ النبويّ ورقة / 68 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما /
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /
من قام بعشر آيات : لم يكتب من الغافلين ..
و من قام بمائة آية : كتب من القانتين ..
و من قرأ بألف آية : كتب من المقنطرين .. .
رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبّان و صححه المحدّث الألبانيّ في السلسلة الصحيحة برقم / 642 ج / 02 ورقة / 244 ...
قال العلاّمة بدر الدين العينيّ الحنفيّ عليه رَحَمَات الله /
قوله / لم يكتب من الغافلين .. أي : الغافلين عن ذكر الله تعالى ..
قوله / من القانتين .. أي : المطيعين ؛ أو الخاشعين ؛ أو المصلين ؛ أو الداعين ؛ أو العابدين ؛ أو القائمين ..
قوله / من المقنطرين .. بفتح الطاء أي : من الذين أعطوا قنطاراً من الأجر ..
ورُوي عن / معاذ بن جبل أنه قال : القنطار ألف ومائتا أوقية ؛ والأوقية خير مما بين السماء والأرض .. .
وقال أبو عبيد : القناطير واحدها قنطار ..
ولا تجد العربَ : تعرف وزنه ..
وقال ثعلب / المعروف المعمول عليه عند العرب أكثر أنه : أربعة آلاف دينار ..
وإذا قالوا قناطير مقنطرة فهي : اثنا عشر ألف دينار ..
وقيل القنطار : ملء جلد ثور ذهبًا ..
وقيل : ثمانون ألفاً ..
وقيل : هي حملة كثيرة مجهولة من المال . ..
🥀 أنظره / شرح سنن أبي داود للعيني ج 05 ورقة / 303 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قـال شيخ الإسلام الزرعيّ الدمشقيّ ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
لا يقبل من العبد شَيْءٌ من أعماله : إلاّ بفعل الصلاة ..
فهي : مفتاح ديوانه ..
ورأس : مال ربحه ..
ومحال بقاء الربح : بلا رأس مال ..
فإذا خسرها : خسر أعماله كلها . ..
🥀 أنظره / الصلاة وأحكام تاركها ورقة / 63 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
إذا خسرت في هذا الشهر : فمتى تربح ؟؟؟ ‏وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد : فمتى تَبْرح ؟؟؟
يا مَن إذا تاب : نقض ..
يا مَن إذا عاهد : غَدَر ..
يا مَن إذا قال : كذب ..
كم سترناك : على معصية !!
كم غطِّيناك : على مُخزية !! . ..
🥀 أنظره / التبصرة ج 02 ورقة / 471 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top