من درر السلف ....الحلقة رقم 333

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المستفيد والمفيد من الدرر ...
ومنها ...
وفي الطب النبويّ لابن قيّم الجَوْزِية أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
رَوَى الترمذي فِي جَامِعِهِ وَابْنُ مَاجَة عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ .. .
( الحديث حسّنة العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله بمجموع طرقه ) ..
قَالَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ /
مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى حِكَمٍ إِلَهِيَّةٍ ..
لَا سِيَّمَا : لِلْأَطِبَّاءِ ..
وَلِمَنْ : يُعَالِجُ الْمَرْضَى ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَافَ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ : فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ الطَّبِيعَةِ بِمُجَاهَدَةِ الْمَرَضِ ..
أَوْ لِسُقُوطِ : شَهْوَتِهِ ..
أَوْ نُقْصَانِهَا لِضَعْفِ : الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِأَوْ خُمُودِهَا ..
وَكَيْفَمَا كَانَ : فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ إِعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ . ..
أنظره / الطبّ النبويّ ورقة / 68 ...
ومنها ...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما /
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /
من قام بعشر آيات : لم يكتب من الغافلين ..
و من قام بمائة آية : كتب من القانتين ..
و من قرأ بألف آية : كتب من المقنطرين .. .
رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبّان و صححه المحدّث الألبانيّ في السلسلة الصحيحة برقم / 642 ج / 02 ورقة / 244 ...
قال العلاّمة بدر الدين العينيّ الحنفيّ عليه رَحَمَات الله /
قوله / لم يكتب من الغافلين .. أي : الغافلين عن ذكر الله تعالى ..
قوله / من القانتين .. أي : المطيعين ؛ أو الخاشعين ؛ أو المصلين ؛ أو الداعين ؛ أو العابدين ؛ أو القائمين ..
قوله / من المقنطرين .. بفتح الطاء أي : من الذين أعطوا قنطاراً من الأجر ..
ورُوي عن / معاذ بن جبل أنه قال : القنطار ألف ومائتا أوقية ؛ والأوقية خير مما بين السماء والأرض .. .
وقال أبو عبيد : القناطير واحدها قنطار ..
ولا تجد العربَ : تعرف وزنه ..
وقال ثعلب / المعروف المعمول عليه عند العرب أكثر أنه : أربعة آلاف دينار ..
وإذا قالوا قناطير مقنطرة فهي : اثنا عشر ألف دينار ..
وقيل القنطار : ملء جلد ثور ذهبًا ..
وقيل : ثمانون ألفاً ..
وقيل : هي حملة كثيرة مجهولة من المال . ..
أنظره / شرح سنن أبي داود للعيني ج 05 ورقة / 303 ...
ومنها ...
و قـال شيخ الإسلام الزرعيّ الدمشقيّ ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
لا يقبل من العبد شَيْءٌ من أعماله : إلاّ بفعل الصلاة ..
فهي : مفتاح ديوانه ..
ورأس : مال ربحه ..
ومحال بقاء الربح : بلا رأس مال ..
فإذا خسرها : خسر أعماله كلها . ..
أنظره / الصلاة وأحكام تاركها ورقة / 63 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
إذا خسرت في هذا الشهر : فمتى تربح ؟؟؟ وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد : فمتى تَبْرح ؟؟؟
يا مَن إذا تاب : نقض ..
يا مَن إذا عاهد : غَدَر ..
يا مَن إذا قال : كذب ..
كم سترناك : على معصية !!
كم غطِّيناك : على مُخزية !! . ..
أنظره / التبصرة ج 02 ورقة / 471 ...
ومن المستفيد والمفيد من الدرر ...
ومنها ...
وفي الطب النبويّ لابن قيّم الجَوْزِية أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
رَوَى الترمذي فِي جَامِعِهِ وَابْنُ مَاجَة عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ .. .
( الحديث حسّنة العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله بمجموع طرقه ) ..
قَالَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ /
مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى حِكَمٍ إِلَهِيَّةٍ ..
لَا سِيَّمَا : لِلْأَطِبَّاءِ ..
وَلِمَنْ : يُعَالِجُ الْمَرْضَى ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَافَ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ : فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ الطَّبِيعَةِ بِمُجَاهَدَةِ الْمَرَضِ ..
أَوْ لِسُقُوطِ : شَهْوَتِهِ ..
أَوْ نُقْصَانِهَا لِضَعْفِ : الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِأَوْ خُمُودِهَا ..
وَكَيْفَمَا كَانَ : فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ إِعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ . ..
أنظره / الطبّ النبويّ ورقة / 68 ...
ومنها ...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما /
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /
من قام بعشر آيات : لم يكتب من الغافلين ..
و من قام بمائة آية : كتب من القانتين ..
و من قرأ بألف آية : كتب من المقنطرين .. .
رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبّان و صححه المحدّث الألبانيّ في السلسلة الصحيحة برقم / 642 ج / 02 ورقة / 244 ...
قال العلاّمة بدر الدين العينيّ الحنفيّ عليه رَحَمَات الله /
قوله / لم يكتب من الغافلين .. أي : الغافلين عن ذكر الله تعالى ..
قوله / من القانتين .. أي : المطيعين ؛ أو الخاشعين ؛ أو المصلين ؛ أو الداعين ؛ أو العابدين ؛ أو القائمين ..
قوله / من المقنطرين .. بفتح الطاء أي : من الذين أعطوا قنطاراً من الأجر ..
ورُوي عن / معاذ بن جبل أنه قال : القنطار ألف ومائتا أوقية ؛ والأوقية خير مما بين السماء والأرض .. .
وقال أبو عبيد : القناطير واحدها قنطار ..
ولا تجد العربَ : تعرف وزنه ..
وقال ثعلب / المعروف المعمول عليه عند العرب أكثر أنه : أربعة آلاف دينار ..
وإذا قالوا قناطير مقنطرة فهي : اثنا عشر ألف دينار ..
وقيل القنطار : ملء جلد ثور ذهبًا ..
وقيل : ثمانون ألفاً ..
وقيل : هي حملة كثيرة مجهولة من المال . ..
أنظره / شرح سنن أبي داود للعيني ج 05 ورقة / 303 ...
ومنها ...
و قـال شيخ الإسلام الزرعيّ الدمشقيّ ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
لا يقبل من العبد شَيْءٌ من أعماله : إلاّ بفعل الصلاة ..
فهي : مفتاح ديوانه ..
ورأس : مال ربحه ..
ومحال بقاء الربح : بلا رأس مال ..
فإذا خسرها : خسر أعماله كلها . ..
أنظره / الصلاة وأحكام تاركها ورقة / 63 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
إذا خسرت في هذا الشهر : فمتى تربح ؟؟؟ وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد : فمتى تَبْرح ؟؟؟
يا مَن إذا تاب : نقض ..
يا مَن إذا عاهد : غَدَر ..
يا مَن إذا قال : كذب ..
كم سترناك : على معصية !!
كم غطِّيناك : على مُخزية !! . ..
أنظره / التبصرة ج 02 ورقة / 471 ...