من درر السلف ....الحلقة رقم 333

الحمد لله ...ومن المستفيد والمفيد من الدرر ...ومنها ...وفي الطب النبويّ لابن قيّم الجَوْزِية أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /رَوَى الترمذي فِي جَامِعِهِ وَابْنُ مَاجَة عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ /قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ .. .( الحديث حسّنة العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله بمجموع طرقه ) ..قَالَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ /مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى حِكَمٍ إِلَهِيَّةٍ ..لَا سِيَّمَا : لِلْأَطِبَّاءِ ..وَلِمَنْ : يُعَالِجُ الْمَرْضَى ..وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَافَ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ : فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ الطَّبِيعَةِ بِمُجَاهَدَةِ الْمَرَضِ ..أَوْ لِسُقُوطِ : شَهْوَتِهِ ..أَوْ نُقْصَانِهَا لِضَعْفِ : الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِأَوْ خُمُودِهَا ..وَكَيْفَمَا كَانَ : فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ إِعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ . ..أنظره / الطبّ النبويّ ورقة / 68 ...ومنها ...عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما /عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /من قام بعشر آيات : لم يكتب من الغافلين ..و من قام بمائة آية : كتب من القانتين ..و من قرأ بألف آية : كتب من المقنطرين .. .رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبّان و صححه المحدّث الألبانيّ في السلسلة الصحيحة برقم / 642 ج / 02 ورقة / 244 ...قال العلاّمة بدر الدين العينيّ الحنفيّ عليه رَحَمَات الله /قوله / لم يكتب من الغافلين .. أي : الغافلين عن ذكر الله تعالى ..قوله / من القانتين .. أي : المطيعين ؛ أو الخاشعين ؛ أو المصلين ؛ أو الداعين ؛ أو العابدين ؛ أو القائمين ..قوله / من المقنطرين .. بفتح الطاء أي : من الذين أعطوا قنطاراً من الأجر ..ورُوي عن / معاذ بن جبل أنه قال : القنطار ألف ومائتا أوقية ؛ والأوقية خير مما بين السماء والأرض .. .وقال أبو عبيد : القناطير واحدها قنطار ..ولا تجد العربَ : تعرف وزنه ..وقال ثعلب / المعروف المعمول عليه عند العرب أكثر أنه : أربعة آلاف دينار ..وإذا قالوا قناطير مقنطرة فهي : اثنا عشر ألف دينار ..وقيل القنطار : ملء جلد ثور ذهبًا ..وقيل : ثمانون ألفاً ..وقيل : هي حملة كثيرة مجهولة من المال . ..أنظره / شرح سنن أبي داود للعيني ج 05 ورقة / 303 ...ومنها ...و قـال شيخ الإسلام الزرعيّ الدمشقيّ ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /لا يقبل من العبد شَيْءٌ من أعماله : إلاّ بفعل الصلاة ..فهي : مفتاح ديوانه ..ورأس : مال ربحه ..ومحال بقاء الربح : بلا رأس مال ..فإذا خسرها : خسر أعماله كلها . ..أنظره / الصلاة وأحكام تاركها ورقة / 63 ...ومنها ...قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /إذا خسرت في هذا الشهر : فمتى تربح ؟؟؟ ‏وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد : فمتى تَبْرح ؟؟؟يا مَن إذا تاب : نقض ..يا مَن إذا عاهد : غَدَر ..يا مَن إذا قال : كذب ..كم سترناك : على معصية !!كم غطِّيناك : على مُخزية !! . ..أنظره / التبصرة ج 02 ورقة / 471 ...