من درر السلف....الحلقة 334

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀🥀 ومن الفوائد والدرر والمسائل والأثر ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ الإمــام إبــن رجــب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
‏ما دام العبد يُلحُّ في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء : فهو قريب من الإجابة ..
ومن أدمن قرع الباب : يوشك أن يُفتح له . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم والحكم ورقة / 404 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
الواجب على العاقل أن يجتنبَ أشياءَ ثلاثة فإنها أسرعُ : في إفساد العقل من النار في يبيس العَوْسَج ..
الإستغراقُ : في الضحك ..
وكثرةُ : التمنِّي ..
وسوءُ : التثبُّت ..
لأن العاقل : لا يتكلَّفُ ما لا يُطيق ..
ولا يسعى : إلَّا لِمَا يدرك ..
ولا يَعِدُ : إلا بما يَقدِرُ عليه ..
ولا يُنفقُ : إلَّا بقدرِ ما يستفيد ..
ولا يَطلبُ من الجزاء : إلَّا بقَدرِ ما عنده من الغَناء ( أي النفع والإفادة ) ..
ولا يفرحُ بما نال : إلَّا بما أجدى عليه نفعُه منه ..
والعاقلُ يبذلُ لصديقه : نفسَه ومالَه ..
ولمعرفتِه : رِفْدَه ( أي العطاء ) ومَحْضَرَه ( أي الحضور ) ..
ولعدوِّه : عَدْلَه وبِرَّه ..
وللعامَّةِ : بِشْرَه وتحيَّته ..
ولا يستعينُ : إلا بمن يُحبُّ أن يُظفِرَه بحاجته ..
ولا يُحدِّثُ : إلَّا من يرى حديثَه مغنمًا ؛ إلَّا أن يغلبَه الإضطرارُ إليه ..
ولا يدَّعي ما يُحسِنُ من العلم ؛ لأن فضائلَ الرجال : ليست ما ادَّعَوْها ؛ ولكن ما نَسَبها الناسُ إليهم ..
ولا يُبالي ما فاته : من حُطام الدنيا مع ما رُزق من الحظ في العقل . ..
🥀 أنظره / روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ورقة / 41 - 42 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن عبد الله بن أبي قيس عليه رَحَمَات الله قال /
سَأَلْتُ عائشة عن وِتْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كان يُوتِر مِنْ أوّل الليل أم مِنْ آخِرِه ؟؟؟
فقالت / كل ذلك قد كان يَصنع ؛ رُبّما أَوْتَر من أوّل الليل ؛ وربما أوتر من آخرِه ..
فقلت / الحمدُ لله الذي جَعَل في الأمرِ سَعَة ..
فقلت / كيف كانت قراءته أكَانَ يُسِر بالقراءة أم يَجهر ؟؟؟
قالت / كل ذلك كان يفعل ؛ قد كان رُبّما أسَر وربما جَهَر ..
قال / فقلت : الحمدُ لله الذي جعل في الأمرِ سَعَة ..
قال / قلت : فكيف كان يَصنع في الجَنَابة ؛ أكانَ يغتسل قبل أنْ ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟؟؟
قالت / كل ذلك قد كانَ يَفعل ؛ فرُبّما اغتسَلَ فنام ؛ وربما توضَّأ فنام ..
قلت / الحمدُ لله الذي جعل في الأمرِ سَعَة . ..
🥀 أنظره / صحيح أبي داود ( الأم ) للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله ج 05 ورقة / 181 برقم / 1291 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن تَيْميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قِيل / إنَّ الْفَقِيهَ كُلُّ الْفَقِيهِ : الَّذِي لَا يُؤَيِّسُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..
وَلَا يُجَرِّئُهُمْ : عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ ..
وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الْعَبْدُ بِالتَّوْبَةِ : كُلَّمَا أَذْنَبَ ..
قَالَ بَعْضُهُمْ لِشَيْخِهِ / إنِّي أُذْنِبُ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / ثُمَّ أَعُودُ ؛ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / ثُمَّ أَعُودُ ؛ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / إلَى مَتَى ؟؟؟
قَالَ : إلَى أَنْ تُحْزِنَ الشَّيْطَانَ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 وَرَقَة / 492 ... 🌾🌾🌾
 
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