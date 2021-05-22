من درر السلف....الحلقة 334

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر والمسائل والأثر ...منها ...قال الحافظ الإمــام إبــن رجــب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /‏ما دام العبد يُلحُّ في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء : فهو قريب من الإجابة ..ومن أدمن قرع الباب : يوشك أن يُفتح له . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ورقة / 404 ...ومنها ...قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /الواجب على العاقل أن يجتنبَ أشياءَ ثلاثة فإنها أسرعُ : في إفساد العقل من النار في يبيس العَوْسَج ..الإستغراقُ : في الضحك ..وكثرةُ : التمنِّي ..وسوءُ : التثبُّت ..لأن العاقل : لا يتكلَّفُ ما لا يُطيق ..ولا يسعى : إلَّا لِمَا يدرك ..ولا يَعِدُ : إلا بما يَقدِرُ عليه ..ولا يُنفقُ : إلَّا بقدرِ ما يستفيد ..ولا يَطلبُ من الجزاء : إلَّا بقَدرِ ما عنده من الغَناء ( أي النفع والإفادة ) ..ولا يفرحُ بما نال : إلَّا بما أجدى عليه نفعُه منه ..والعاقلُ يبذلُ لصديقه : نفسَه ومالَه ..ولمعرفتِه : رِفْدَه ( أي العطاء ) ومَحْضَرَه ( أي الحضور ) ..ولعدوِّه : عَدْلَه وبِرَّه ..وللعامَّةِ : بِشْرَه وتحيَّته ..ولا يستعينُ : إلا بمن يُحبُّ أن يُظفِرَه بحاجته ..ولا يُحدِّثُ : إلَّا من يرى حديثَه مغنمًا ؛ إلَّا أن يغلبَه الإضطرارُ إليه ..ولا يدَّعي ما يُحسِنُ من العلم ؛ لأن فضائلَ الرجال : ليست ما ادَّعَوْها ؛ ولكن ما نَسَبها الناسُ إليهم ..ولا يُبالي ما فاته : من حُطام الدنيا مع ما رُزق من الحظ في العقل . ..أنظره / روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ورقة / 41 - 42 ...ومنها ...عن عبد الله بن أبي قيس عليه رَحَمَات الله قال /سَأَلْتُ عائشة عن وِتْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كان يُوتِر مِنْ أوّل الليل أم مِنْ آخِرِه ؟؟؟فقالت / كل ذلك قد كان يَصنع ؛ رُبّما أَوْتَر من أوّل الليل ؛ وربما أوتر من آخرِه ..فقلت / الحمدُ لله الذي جَعَل في الأمرِ سَعَة ..فقلت / كيف كانت قراءته أكَانَ يُسِر بالقراءة أم يَجهر ؟؟؟قالت / كل ذلك كان يفعل ؛ قد كان رُبّما أسَر وربما جَهَر ..قال / فقلت : الحمدُ لله الذي جعل في الأمرِ سَعَة ..قال / قلت : فكيف كان يَصنع في الجَنَابة ؛ أكانَ يغتسل قبل أنْ ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟؟؟قالت / كل ذلك قد كانَ يَفعل ؛ فرُبّما اغتسَلَ فنام ؛ وربما توضَّأ فنام ..قلت / الحمدُ لله الذي جعل في الأمرِ سَعَة . ..أنظره / صحيح أبي داود ( الأم ) للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله ج 05 ورقة / 181 برقم / 1291 ...ومنها ...وَقَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن تَيْميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /قِيل / إنَّ الْفَقِيهَ كُلُّ الْفَقِيهِ : الَّذِي لَا يُؤَيِّسُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..وَلَا يُجَرِّئُهُمْ : عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ ..وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الْعَبْدُ بِالتَّوْبَةِ : كُلَّمَا أَذْنَبَ ..قَالَ بَعْضُهُمْ لِشَيْخِهِ / إنِّي أُذْنِبُ قَالَ : تُبْ ..قَالَ / ثُمَّ أَعُودُ ؛ قَالَ : تُبْ ..قَالَ / ثُمَّ أَعُودُ ؛ قَالَ : تُبْ ..قَالَ / إلَى مَتَى ؟؟؟قَالَ : إلَى أَنْ تُحْزِنَ الشَّيْطَانَ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 وَرَقَة / 492 ...