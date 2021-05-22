من درر السلف....الحلقة 334

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر والمسائل والأثر ...
منها ...
قال الحافظ الإمــام إبــن رجــب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما دام العبد يُلحُّ في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء : فهو قريب من الإجابة ..
ومن أدمن قرع الباب : يوشك أن يُفتح له . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ورقة / 404 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
الواجب على العاقل أن يجتنبَ أشياءَ ثلاثة فإنها أسرعُ : في إفساد العقل من النار في يبيس العَوْسَج ..
الإستغراقُ : في الضحك ..
وكثرةُ : التمنِّي ..
وسوءُ : التثبُّت ..
لأن العاقل : لا يتكلَّفُ ما لا يُطيق ..
ولا يسعى : إلَّا لِمَا يدرك ..
ولا يَعِدُ : إلا بما يَقدِرُ عليه ..
ولا يُنفقُ : إلَّا بقدرِ ما يستفيد ..
ولا يَطلبُ من الجزاء : إلَّا بقَدرِ ما عنده من الغَناء ( أي النفع والإفادة ) ..
ولا يفرحُ بما نال : إلَّا بما أجدى عليه نفعُه منه ..
والعاقلُ يبذلُ لصديقه : نفسَه ومالَه ..
ولمعرفتِه : رِفْدَه ( أي العطاء ) ومَحْضَرَه ( أي الحضور ) ..
ولعدوِّه : عَدْلَه وبِرَّه ..
وللعامَّةِ : بِشْرَه وتحيَّته ..
ولا يستعينُ : إلا بمن يُحبُّ أن يُظفِرَه بحاجته ..
ولا يُحدِّثُ : إلَّا من يرى حديثَه مغنمًا ؛ إلَّا أن يغلبَه الإضطرارُ إليه ..
ولا يدَّعي ما يُحسِنُ من العلم ؛ لأن فضائلَ الرجال : ليست ما ادَّعَوْها ؛ ولكن ما نَسَبها الناسُ إليهم ..
ولا يُبالي ما فاته : من حُطام الدنيا مع ما رُزق من الحظ في العقل . ..
أنظره / روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ورقة / 41 - 42 ...
ومنها ...
عن عبد الله بن أبي قيس عليه رَحَمَات الله قال /
سَأَلْتُ عائشة عن وِتْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كان يُوتِر مِنْ أوّل الليل أم مِنْ آخِرِه ؟؟؟
فقالت / كل ذلك قد كان يَصنع ؛ رُبّما أَوْتَر من أوّل الليل ؛ وربما أوتر من آخرِه ..
فقلت / الحمدُ لله الذي جَعَل في الأمرِ سَعَة ..
فقلت / كيف كانت قراءته أكَانَ يُسِر بالقراءة أم يَجهر ؟؟؟
قالت / كل ذلك كان يفعل ؛ قد كان رُبّما أسَر وربما جَهَر ..
قال / فقلت : الحمدُ لله الذي جعل في الأمرِ سَعَة ..
قال / قلت : فكيف كان يَصنع في الجَنَابة ؛ أكانَ يغتسل قبل أنْ ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟؟؟
قالت / كل ذلك قد كانَ يَفعل ؛ فرُبّما اغتسَلَ فنام ؛ وربما توضَّأ فنام ..
قلت / الحمدُ لله الذي جعل في الأمرِ سَعَة . ..
أنظره / صحيح أبي داود ( الأم ) للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله ج 05 ورقة / 181 برقم / 1291 ...
ومنها ...
وَقَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن تَيْميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قِيل / إنَّ الْفَقِيهَ كُلُّ الْفَقِيهِ : الَّذِي لَا يُؤَيِّسُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..
وَلَا يُجَرِّئُهُمْ : عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ ..
وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الْعَبْدُ بِالتَّوْبَةِ : كُلَّمَا أَذْنَبَ ..
قَالَ بَعْضُهُمْ لِشَيْخِهِ / إنِّي أُذْنِبُ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / ثُمَّ أَعُودُ ؛ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / ثُمَّ أَعُودُ ؛ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / إلَى مَتَى ؟؟؟
قَالَ : إلَى أَنْ تُحْزِنَ الشَّيْطَانَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 وَرَقَة / 492 ...
ومن الفوائد والدرر والمسائل والأثر ...
منها ...
قال الحافظ الإمــام إبــن رجــب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما دام العبد يُلحُّ في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء : فهو قريب من الإجابة ..
ومن أدمن قرع الباب : يوشك أن يُفتح له . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ورقة / 404 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
الواجب على العاقل أن يجتنبَ أشياءَ ثلاثة فإنها أسرعُ : في إفساد العقل من النار في يبيس العَوْسَج ..
الإستغراقُ : في الضحك ..
وكثرةُ : التمنِّي ..
وسوءُ : التثبُّت ..
لأن العاقل : لا يتكلَّفُ ما لا يُطيق ..
ولا يسعى : إلَّا لِمَا يدرك ..
ولا يَعِدُ : إلا بما يَقدِرُ عليه ..
ولا يُنفقُ : إلَّا بقدرِ ما يستفيد ..
ولا يَطلبُ من الجزاء : إلَّا بقَدرِ ما عنده من الغَناء ( أي النفع والإفادة ) ..
ولا يفرحُ بما نال : إلَّا بما أجدى عليه نفعُه منه ..
والعاقلُ يبذلُ لصديقه : نفسَه ومالَه ..
ولمعرفتِه : رِفْدَه ( أي العطاء ) ومَحْضَرَه ( أي الحضور ) ..
ولعدوِّه : عَدْلَه وبِرَّه ..
وللعامَّةِ : بِشْرَه وتحيَّته ..
ولا يستعينُ : إلا بمن يُحبُّ أن يُظفِرَه بحاجته ..
ولا يُحدِّثُ : إلَّا من يرى حديثَه مغنمًا ؛ إلَّا أن يغلبَه الإضطرارُ إليه ..
ولا يدَّعي ما يُحسِنُ من العلم ؛ لأن فضائلَ الرجال : ليست ما ادَّعَوْها ؛ ولكن ما نَسَبها الناسُ إليهم ..
ولا يُبالي ما فاته : من حُطام الدنيا مع ما رُزق من الحظ في العقل . ..
أنظره / روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ورقة / 41 - 42 ...
ومنها ...
عن عبد الله بن أبي قيس عليه رَحَمَات الله قال /
سَأَلْتُ عائشة عن وِتْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كان يُوتِر مِنْ أوّل الليل أم مِنْ آخِرِه ؟؟؟
فقالت / كل ذلك قد كان يَصنع ؛ رُبّما أَوْتَر من أوّل الليل ؛ وربما أوتر من آخرِه ..
فقلت / الحمدُ لله الذي جَعَل في الأمرِ سَعَة ..
فقلت / كيف كانت قراءته أكَانَ يُسِر بالقراءة أم يَجهر ؟؟؟
قالت / كل ذلك كان يفعل ؛ قد كان رُبّما أسَر وربما جَهَر ..
قال / فقلت : الحمدُ لله الذي جعل في الأمرِ سَعَة ..
قال / قلت : فكيف كان يَصنع في الجَنَابة ؛ أكانَ يغتسل قبل أنْ ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟؟؟
قالت / كل ذلك قد كانَ يَفعل ؛ فرُبّما اغتسَلَ فنام ؛ وربما توضَّأ فنام ..
قلت / الحمدُ لله الذي جعل في الأمرِ سَعَة . ..
أنظره / صحيح أبي داود ( الأم ) للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله ج 05 ورقة / 181 برقم / 1291 ...
ومنها ...
وَقَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن تَيْميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قِيل / إنَّ الْفَقِيهَ كُلُّ الْفَقِيهِ : الَّذِي لَا يُؤَيِّسُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..
وَلَا يُجَرِّئُهُمْ : عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ ..
وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الْعَبْدُ بِالتَّوْبَةِ : كُلَّمَا أَذْنَبَ ..
قَالَ بَعْضُهُمْ لِشَيْخِهِ / إنِّي أُذْنِبُ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / ثُمَّ أَعُودُ ؛ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / ثُمَّ أَعُودُ ؛ قَالَ : تُبْ ..
قَالَ / إلَى مَتَى ؟؟؟
قَالَ : إلَى أَنْ تُحْزِنَ الشَّيْطَانَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 وَرَقَة / 492 ...