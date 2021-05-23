من درر السلف....الحلقة رقم 335

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والآثار السلفية ...

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الجزائريّ البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله /
سرّ القرآن : ليس في هذا الحفظ الجاف الذي نحفظه ..
ولا في هذه : التلاوة الشلاء التي نتلوها ..
وليس من المقاصد التي أنزل لتحقيقها : تلاوته على الأموات ..
ولا اتخاذه : مكسبة ..
والإستشفاء به من الأمراض : الجسمانية ..
وإنما السر كل السر : في تدبره وفهمه ..
وفي : اتباعه والتخلق بأخلاقه ..
ومن آياته : { كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب } . ..
🥀 أنظره / آثار البشير الإبراهيمي ج 01 ورقة / 160 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
يا معشر الجزائريين / إن الإستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ ..
وَلَكِنَّهُ : قَدْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ .. .
فهو قد خرج من أرضكم : ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم ..
ولم يخرج : من ألسنتكم ..
ولم يخرج : من قلوب بعضكم ..
فلا تعاملوه : إلاّ فيما اضطررتم إليه ..
وما أبيح للضرورة : يقدر بقدرها . ..
🥀 أنظره / آثاره ج 05 ورقة / 307 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَمَنْ ناقَشَ المُؤْمِنِينَ عَلى الذُّنُوبِ وهُوَ لا يُناقِشُ الكُفّارَ والمُنافِقِينَ عَلى كُفْرِهِمْ ونِفاقِهِمْ ؛ بَلْ ورُبَّما يَمْدَحُهُمْ ويُعَظِّمُهُمْ : دَلَّ عَلى أنَّهُ مِن أعْظَمِ النّاسِ جَهْلًا وظُلْمًا إنْ لَمْ يَنْتَهِ بِهِ جَهْلُهُ وظُلْمُهُ إلى الكُفْرِ والنِّفاقِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مِنْهاج السُنة النبوية ج 04 وَرَقَة / 372 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وسئل أيضاً عن قول القائل : ﴿ نِيَّةُ الْمَرْءِ : أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ ﴾ /
قال / هَذَا الْكَلَامُ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ..
وَبَعْضُهُمْ : يَذْكُرُهُ مَرْفُوعًا وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّ النِّيَّةَ الْمُجَرَّدَةَ مِنْ العَمل : يُثَابُ عَلَيْهَا ..
وَالْعَمَلَ الْمُجَرَّدَ عَنْ النِّيَّةِ : لَا يُثَابُ عَلَيْهِ ..
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِغَيْرِ إخْلَاصٍ لِلَّهِ : لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ ..
الثَّانِي / أَنَّ مَنْ نَوَى الْخَيْرَ وَعَمِلَ مِنْهُ مَقْدُورَهُ وَعَجَزَ عَنْ إكْمَالِهِ : كَانَ لَهُ أَجْرُ عَامِلٍ. ..
كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ..
قَالُوا : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ..
قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ .. .
الثَّالِثُ / أَنَّ الْقَلْبَ : مَلِكُ الْبَدَنِ ..
وَالْأَعْضَاءَ : جُنُودُهُ ..
فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ : طَابَتْ جُنُودُهُ ..
وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ : خَبُثَتْ جُنُودُهُ ..
وَالنِّيَّةُ : عَمَلُ الْمَلِكِ بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ؛ فَإِنَّهَا عَمَلُ الْجُنُودِ ..
الرَّابِعُ / أَنَّ تَوْبَةَ الْعَاجِز عَنْ الْمَعْصِيَةِ : تَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ ..
الْخَامِسُ / أَنَّ النِّيَّةَ لَا يَدْخُلُهَا : فَسَادٌ ..
بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ : فَإِنَّ النِّيَّةَ أَصْلُهَا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَإِرَادَةُ وَجْهِهِ ..
وَهَذَا : هُوَ بِنَفْسِهِ مَحْبُوبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ مَرْضِيٌّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .. . إلى آخره مع حذفٍ يسيرٍ ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 243 - 244 - 245 ... 🌾🌾🌾
 
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