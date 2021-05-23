من درر السلف....الحلقة رقم 335

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والآثار السلفية ...
ومنها ...
قال العلاّمة الجزائريّ البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله /
سرّ القرآن : ليس في هذا الحفظ الجاف الذي نحفظه ..
ولا في هذه : التلاوة الشلاء التي نتلوها ..
وليس من المقاصد التي أنزل لتحقيقها : تلاوته على الأموات ..
ولا اتخاذه : مكسبة ..
والإستشفاء به من الأمراض : الجسمانية ..
وإنما السر كل السر : في تدبره وفهمه ..
وفي : اتباعه والتخلق بأخلاقه ..
ومن آياته : { كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب } . ..
أنظره / آثار البشير الإبراهيمي ج 01 ورقة / 160 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
يا معشر الجزائريين / إن الإستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ ..
وَلَكِنَّهُ : قَدْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ .. .
فهو قد خرج من أرضكم : ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم ..
ولم يخرج : من ألسنتكم ..
ولم يخرج : من قلوب بعضكم ..
فلا تعاملوه : إلاّ فيما اضطررتم إليه ..
وما أبيح للضرورة : يقدر بقدرها . ..
أنظره / آثاره ج 05 ورقة / 307 ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَمَنْ ناقَشَ المُؤْمِنِينَ عَلى الذُّنُوبِ وهُوَ لا يُناقِشُ الكُفّارَ والمُنافِقِينَ عَلى كُفْرِهِمْ ونِفاقِهِمْ ؛ بَلْ ورُبَّما يَمْدَحُهُمْ ويُعَظِّمُهُمْ : دَلَّ عَلى أنَّهُ مِن أعْظَمِ النّاسِ جَهْلًا وظُلْمًا إنْ لَمْ يَنْتَهِ بِهِ جَهْلُهُ وظُلْمُهُ إلى الكُفْرِ والنِّفاقِ . ..
أنْظُرهُ / مِنْهاج السُنة النبوية ج 04 وَرَقَة / 372 ...
ومنها ...
وسئل أيضاً عن قول القائل : ﴿ نِيَّةُ الْمَرْءِ : أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ ﴾ /
قال / هَذَا الْكَلَامُ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ..
وَبَعْضُهُمْ : يَذْكُرُهُ مَرْفُوعًا وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّ النِّيَّةَ الْمُجَرَّدَةَ مِنْ العَمل : يُثَابُ عَلَيْهَا ..
وَالْعَمَلَ الْمُجَرَّدَ عَنْ النِّيَّةِ : لَا يُثَابُ عَلَيْهِ ..
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِغَيْرِ إخْلَاصٍ لِلَّهِ : لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ ..
الثَّانِي / أَنَّ مَنْ نَوَى الْخَيْرَ وَعَمِلَ مِنْهُ مَقْدُورَهُ وَعَجَزَ عَنْ إكْمَالِهِ : كَانَ لَهُ أَجْرُ عَامِلٍ. ..
كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ..
قَالُوا : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ..
قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ .. .
الثَّالِثُ / أَنَّ الْقَلْبَ : مَلِكُ الْبَدَنِ ..
وَالْأَعْضَاءَ : جُنُودُهُ ..
فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ : طَابَتْ جُنُودُهُ ..
وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ : خَبُثَتْ جُنُودُهُ ..
وَالنِّيَّةُ : عَمَلُ الْمَلِكِ بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ؛ فَإِنَّهَا عَمَلُ الْجُنُودِ ..
الرَّابِعُ / أَنَّ تَوْبَةَ الْعَاجِز عَنْ الْمَعْصِيَةِ : تَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ ..
الْخَامِسُ / أَنَّ النِّيَّةَ لَا يَدْخُلُهَا : فَسَادٌ ..
بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ : فَإِنَّ النِّيَّةَ أَصْلُهَا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَإِرَادَةُ وَجْهِهِ ..
وَهَذَا : هُوَ بِنَفْسِهِ مَحْبُوبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ مَرْضِيٌّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .. . إلى آخره مع حذفٍ يسيرٍ ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 243 - 244 - 245 ...
ومن الفوائد والآثار السلفية ...
ومنها ...
قال العلاّمة الجزائريّ البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله /
سرّ القرآن : ليس في هذا الحفظ الجاف الذي نحفظه ..
ولا في هذه : التلاوة الشلاء التي نتلوها ..
وليس من المقاصد التي أنزل لتحقيقها : تلاوته على الأموات ..
ولا اتخاذه : مكسبة ..
والإستشفاء به من الأمراض : الجسمانية ..
وإنما السر كل السر : في تدبره وفهمه ..
وفي : اتباعه والتخلق بأخلاقه ..
ومن آياته : { كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب } . ..
أنظره / آثار البشير الإبراهيمي ج 01 ورقة / 160 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
يا معشر الجزائريين / إن الإستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ ..
وَلَكِنَّهُ : قَدْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ .. .
فهو قد خرج من أرضكم : ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم ..
ولم يخرج : من ألسنتكم ..
ولم يخرج : من قلوب بعضكم ..
فلا تعاملوه : إلاّ فيما اضطررتم إليه ..
وما أبيح للضرورة : يقدر بقدرها . ..
أنظره / آثاره ج 05 ورقة / 307 ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَمَنْ ناقَشَ المُؤْمِنِينَ عَلى الذُّنُوبِ وهُوَ لا يُناقِشُ الكُفّارَ والمُنافِقِينَ عَلى كُفْرِهِمْ ونِفاقِهِمْ ؛ بَلْ ورُبَّما يَمْدَحُهُمْ ويُعَظِّمُهُمْ : دَلَّ عَلى أنَّهُ مِن أعْظَمِ النّاسِ جَهْلًا وظُلْمًا إنْ لَمْ يَنْتَهِ بِهِ جَهْلُهُ وظُلْمُهُ إلى الكُفْرِ والنِّفاقِ . ..
أنْظُرهُ / مِنْهاج السُنة النبوية ج 04 وَرَقَة / 372 ...
ومنها ...
وسئل أيضاً عن قول القائل : ﴿ نِيَّةُ الْمَرْءِ : أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ ﴾ /
قال / هَذَا الْكَلَامُ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ..
وَبَعْضُهُمْ : يَذْكُرُهُ مَرْفُوعًا وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّ النِّيَّةَ الْمُجَرَّدَةَ مِنْ العَمل : يُثَابُ عَلَيْهَا ..
وَالْعَمَلَ الْمُجَرَّدَ عَنْ النِّيَّةِ : لَا يُثَابُ عَلَيْهِ ..
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِغَيْرِ إخْلَاصٍ لِلَّهِ : لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ ..
الثَّانِي / أَنَّ مَنْ نَوَى الْخَيْرَ وَعَمِلَ مِنْهُ مَقْدُورَهُ وَعَجَزَ عَنْ إكْمَالِهِ : كَانَ لَهُ أَجْرُ عَامِلٍ. ..
كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ..
قَالُوا : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ..
قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ .. .
الثَّالِثُ / أَنَّ الْقَلْبَ : مَلِكُ الْبَدَنِ ..
وَالْأَعْضَاءَ : جُنُودُهُ ..
فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ : طَابَتْ جُنُودُهُ ..
وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ : خَبُثَتْ جُنُودُهُ ..
وَالنِّيَّةُ : عَمَلُ الْمَلِكِ بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ؛ فَإِنَّهَا عَمَلُ الْجُنُودِ ..
الرَّابِعُ / أَنَّ تَوْبَةَ الْعَاجِز عَنْ الْمَعْصِيَةِ : تَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ ..
الْخَامِسُ / أَنَّ النِّيَّةَ لَا يَدْخُلُهَا : فَسَادٌ ..
بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ : فَإِنَّ النِّيَّةَ أَصْلُهَا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَإِرَادَةُ وَجْهِهِ ..
وَهَذَا : هُوَ بِنَفْسِهِ مَحْبُوبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ مَرْضِيٌّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .. . إلى آخره مع حذفٍ يسيرٍ ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 243 - 244 - 245 ...