من درر السلف....الحلقة رقم 335

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والآثار السلفية ...ومنها ...قال العلاّمة الجزائريّ البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله /سرّ القرآن : ليس في هذا الحفظ الجاف الذي نحفظه ..ولا في هذه : التلاوة الشلاء التي نتلوها ..وليس من المقاصد التي أنزل لتحقيقها : تلاوته على الأموات ..ولا اتخاذه : مكسبة ..والإستشفاء به من الأمراض : الجسمانية ..وإنما السر كل السر : في تدبره وفهمه ..وفي : اتباعه والتخلق بأخلاقه ..ومن آياته : { كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب } . ..أنظره / آثار البشير الإبراهيمي ج 01 ورقة / 160 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ عليه /يا معشر الجزائريين / إن الإستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ ..وَلَكِنَّهُ : قَدْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ .. .فهو قد خرج من أرضكم : ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم ..ولم يخرج : من ألسنتكم ..ولم يخرج : من قلوب بعضكم ..فلا تعاملوه : إلاّ فيما اضطررتم إليه ..وما أبيح للضرورة : يقدر بقدرها . ..أنظره / آثاره ج 05 ورقة / 307 ...منها ...قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /فَمَنْ ناقَشَ المُؤْمِنِينَ عَلى الذُّنُوبِ وهُوَ لا يُناقِشُ الكُفّارَ والمُنافِقِينَ عَلى كُفْرِهِمْ ونِفاقِهِمْ ؛ بَلْ ورُبَّما يَمْدَحُهُمْ ويُعَظِّمُهُمْ : دَلَّ عَلى أنَّهُ مِن أعْظَمِ النّاسِ جَهْلًا وظُلْمًا إنْ لَمْ يَنْتَهِ بِهِ جَهْلُهُ وظُلْمُهُ إلى الكُفْرِ والنِّفاقِ . ..أنْظُرهُ / مِنْهاج السُنة النبوية ج 04 وَرَقَة / 372 ...ومنها ...وسئل أيضاً عن قول القائل : ﴿ نِيَّةُ الْمَرْءِ : أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ ﴾ /قال / هَذَا الْكَلَامُ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ..وَبَعْضُهُمْ : يَذْكُرُهُ مَرْفُوعًا وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ ..أَحَدُهَا / أَنَّ النِّيَّةَ الْمُجَرَّدَةَ مِنْ العَمل : يُثَابُ عَلَيْهَا ..وَالْعَمَلَ الْمُجَرَّدَ عَنْ النِّيَّةِ : لَا يُثَابُ عَلَيْهِ ..فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِغَيْرِ إخْلَاصٍ لِلَّهِ : لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ ..الثَّانِي / أَنَّ مَنْ نَوَى الْخَيْرَ وَعَمِلَ مِنْهُ مَقْدُورَهُ وَعَجَزَ عَنْ إكْمَالِهِ : كَانَ لَهُ أَجْرُ عَامِلٍ. ..كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ..قَالُوا : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ..قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ .. .الثَّالِثُ / أَنَّ الْقَلْبَ : مَلِكُ الْبَدَنِ ..وَالْأَعْضَاءَ : جُنُودُهُ ..فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ : طَابَتْ جُنُودُهُ ..وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ : خَبُثَتْ جُنُودُهُ ..وَالنِّيَّةُ : عَمَلُ الْمَلِكِ بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ؛ فَإِنَّهَا عَمَلُ الْجُنُودِ ..الرَّابِعُ / أَنَّ تَوْبَةَ الْعَاجِز عَنْ الْمَعْصِيَةِ : تَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ ..الْخَامِسُ / أَنَّ النِّيَّةَ لَا يَدْخُلُهَا : فَسَادٌ ..بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ : فَإِنَّ النِّيَّةَ أَصْلُهَا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَإِرَادَةُ وَجْهِهِ ..وَهَذَا : هُوَ بِنَفْسِهِ مَحْبُوبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ مَرْضِيٌّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .. . إلى آخره مع حذفٍ يسيرٍ ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 243 - 244 - 245 ...