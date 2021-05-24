من درر السلف....الحلقة رقم 336

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والآثار السلفية ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضِها
هما : من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده ..
ولا يكون شيء منها : إلاّ بمشيئته وقدرته ..
لكن هو سبحانه قد جعل بعضَ أفعال العباد : سببًا في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سببًا في موت المقتول ..
وجَعْلُ ارتفاع الأسعار : قد يكون بسبب ظلم العباد ..
وانخفاضها قد يكون : بسبب إحسان بعض الناس . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 519 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والجن تخطف كثيراً : من الإنس ..
وتغيبه : عن أبصار الناس ..
وتطير به : في الهواء ..
وقد باشرنا من هذه الأمور : ما يطول وصفه . ..
🥀 أنظره / مجموعة الرسائل الكبرى ج 03 ورقة / 307 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام العلاّمة الجزائريّ العربي التبسي عليه رَحَمَات الله /
الجزائر والله كأمِّ الصَّقر : لا تلدُ كثيراً ؛ ولكنَّها تلدُ كَبيراً . ..
🥀 أنظره / البصائر ورقة / 73 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ أبو علي منصور بن أحمد المشدالي المالكيّ الجزائريّ عليه رَحَمَات الله /
من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها ؛ بادية الوجه والأطراف كما جرت به عوائد البوادي : أنه لا تجوز إمامته ؛ ولا تقبل شهادته . ..
🥀 أنظره / المعيار المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب ج 11 ورقة / 193 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
النطق الصحيح لاسم الله / الستير ..
لا يعرفه كثير من طلاب العلم فضلاً عن العوام ..
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله في شرح القواعد المثلى /
الصواب هو أن اسم الله : ( الستير ) نطقه : بفتح السين و كسر التاء المخففة ..
على وزن : السميع ..
و : البصير ..
و ليس : بكسر السين و تشديد التاء المكسورة ..
و لقد صرح ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث و الأثر بأن نطقه الصحيح إنما هو : بفتح السين ؛ و تخفيف التاء المكسورة ..
و أما من يقولون أنهم سمعوه : بكسر السين و تشديد التاء المكسورة من بعض العلماء فهذا ليس بحجة ..
لأن الأسماء الحسنى الثابتة في السنة النبوية : لا يمكن معرفتها إلاّ من أهل الحديث و أهل اللغة العربية ..
و قد ثبت عنهم أن الصواب في نطق هذا الإسم : هو فتح السين ؛ و تخفيف التاء المكسورة . ..
🥀 أنظره / شرح القواعد المثلى ورقة / 05 ... 🌾🌾🌾
( قال أبو حسّانة / وزيادة فائدة ..
السَتَير / على وزن فَعِيل ..
كما تقول : سميع بصير رحيم عليم ..
وهو بمعنى / فاعل ..
وقال بهذا القول ابن الأثير : في غريب الحديث ج 02 ورقة / 341 ..
وابن منظور : في لسان العرب ج 04 ورقة / 343 ..
والزَبيدي : في تاج العروس ج 11 ورقة / 502 .. )
 
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