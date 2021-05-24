من درر السلف....الحلقة رقم 336

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والآثار السلفية ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضِها
هما : من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده ..
ولا يكون شيء منها : إلاّ بمشيئته وقدرته ..
لكن هو سبحانه قد جعل بعضَ أفعال العباد : سببًا في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سببًا في موت المقتول ..
وجَعْلُ ارتفاع الأسعار : قد يكون بسبب ظلم العباد ..
وانخفاضها قد يكون : بسبب إحسان بعض الناس . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 519 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والجن تخطف كثيراً : من الإنس ..
وتغيبه : عن أبصار الناس ..
وتطير به : في الهواء ..
وقد باشرنا من هذه الأمور : ما يطول وصفه . ..
أنظره / مجموعة الرسائل الكبرى ج 03 ورقة / 307 ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة الجزائريّ العربي التبسي عليه رَحَمَات الله /
الجزائر والله كأمِّ الصَّقر : لا تلدُ كثيراً ؛ ولكنَّها تلدُ كَبيراً . ..
أنظره / البصائر ورقة / 73 ...
ومنها ...
قال الشيخ أبو علي منصور بن أحمد المشدالي المالكيّ الجزائريّ عليه رَحَمَات الله /
من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها ؛ بادية الوجه والأطراف كما جرت به عوائد البوادي : أنه لا تجوز إمامته ؛ ولا تقبل شهادته . ..
أنظره / المعيار المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب ج 11 ورقة / 193 ...
ومنها ...
النطق الصحيح لاسم الله / الستير ..
لا يعرفه كثير من طلاب العلم فضلاً عن العوام ..
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله في شرح القواعد المثلى /
الصواب هو أن اسم الله : ( الستير ) نطقه : بفتح السين و كسر التاء المخففة ..
على وزن : السميع ..
و : البصير ..
و ليس : بكسر السين و تشديد التاء المكسورة ..
و لقد صرح ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث و الأثر بأن نطقه الصحيح إنما هو : بفتح السين ؛ و تخفيف التاء المكسورة ..
و أما من يقولون أنهم سمعوه : بكسر السين و تشديد التاء المكسورة من بعض العلماء فهذا ليس بحجة ..
لأن الأسماء الحسنى الثابتة في السنة النبوية : لا يمكن معرفتها إلاّ من أهل الحديث و أهل اللغة العربية ..
و قد ثبت عنهم أن الصواب في نطق هذا الإسم : هو فتح السين ؛ و تخفيف التاء المكسورة . ..
أنظره / شرح القواعد المثلى ورقة / 05 ...
( قال أبو حسّانة / وزيادة فائدة ..
السَتَير / على وزن فَعِيل ..
كما تقول : سميع بصير رحيم عليم ..
وهو بمعنى / فاعل ..
وقال بهذا القول ابن الأثير : في غريب الحديث ج 02 ورقة / 341 ..
وابن منظور : في لسان العرب ج 04 ورقة / 343 ..
والزَبيدي : في تاج العروس ج 11 ورقة / 502 .. )
ومن الفوائد والآثار السلفية ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضِها
هما : من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده ..
ولا يكون شيء منها : إلاّ بمشيئته وقدرته ..
لكن هو سبحانه قد جعل بعضَ أفعال العباد : سببًا في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سببًا في موت المقتول ..
وجَعْلُ ارتفاع الأسعار : قد يكون بسبب ظلم العباد ..
وانخفاضها قد يكون : بسبب إحسان بعض الناس . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 519 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والجن تخطف كثيراً : من الإنس ..
وتغيبه : عن أبصار الناس ..
وتطير به : في الهواء ..
وقد باشرنا من هذه الأمور : ما يطول وصفه . ..
أنظره / مجموعة الرسائل الكبرى ج 03 ورقة / 307 ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة الجزائريّ العربي التبسي عليه رَحَمَات الله /
الجزائر والله كأمِّ الصَّقر : لا تلدُ كثيراً ؛ ولكنَّها تلدُ كَبيراً . ..
أنظره / البصائر ورقة / 73 ...
ومنها ...
قال الشيخ أبو علي منصور بن أحمد المشدالي المالكيّ الجزائريّ عليه رَحَمَات الله /
من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها ؛ بادية الوجه والأطراف كما جرت به عوائد البوادي : أنه لا تجوز إمامته ؛ ولا تقبل شهادته . ..
أنظره / المعيار المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب ج 11 ورقة / 193 ...
ومنها ...
النطق الصحيح لاسم الله / الستير ..
لا يعرفه كثير من طلاب العلم فضلاً عن العوام ..
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله في شرح القواعد المثلى /
الصواب هو أن اسم الله : ( الستير ) نطقه : بفتح السين و كسر التاء المخففة ..
على وزن : السميع ..
و : البصير ..
و ليس : بكسر السين و تشديد التاء المكسورة ..
و لقد صرح ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث و الأثر بأن نطقه الصحيح إنما هو : بفتح السين ؛ و تخفيف التاء المكسورة ..
و أما من يقولون أنهم سمعوه : بكسر السين و تشديد التاء المكسورة من بعض العلماء فهذا ليس بحجة ..
لأن الأسماء الحسنى الثابتة في السنة النبوية : لا يمكن معرفتها إلاّ من أهل الحديث و أهل اللغة العربية ..
و قد ثبت عنهم أن الصواب في نطق هذا الإسم : هو فتح السين ؛ و تخفيف التاء المكسورة . ..
أنظره / شرح القواعد المثلى ورقة / 05 ...
( قال أبو حسّانة / وزيادة فائدة ..
السَتَير / على وزن فَعِيل ..
كما تقول : سميع بصير رحيم عليم ..
وهو بمعنى / فاعل ..
وقال بهذا القول ابن الأثير : في غريب الحديث ج 02 ورقة / 341 ..
وابن منظور : في لسان العرب ج 04 ورقة / 343 ..
والزَبيدي : في تاج العروس ج 11 ورقة / 502 .. )