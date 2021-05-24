من درر السلف....الحلقة رقم 336

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والآثار السلفية ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضِهاهما : من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده ..ولا يكون شيء منها : إلاّ بمشيئته وقدرته ..لكن هو سبحانه قد جعل بعضَ أفعال العباد : سببًا في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سببًا في موت المقتول ..وجَعْلُ ارتفاع الأسعار : قد يكون بسبب ظلم العباد ..وانخفاضها قد يكون : بسبب إحسان بعض الناس . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 519 ...ومنها ...وقال أيضاً /والجن تخطف كثيراً : من الإنس ..وتغيبه : عن أبصار الناس ..وتطير به : في الهواء ..وقد باشرنا من هذه الأمور : ما يطول وصفه . ..أنظره / مجموعة الرسائل الكبرى ج 03 ورقة / 307 ...ومنها ...قال الإمام العلاّمة الجزائريّ العربي التبسي عليه رَحَمَات الله /الجزائر والله كأمِّ الصَّقر : لا تلدُ كثيراً ؛ ولكنَّها تلدُ كَبيراً . ..أنظره / البصائر ورقة / 73 ...ومنها ...قال الشيخ أبو علي منصور بن أحمد المشدالي المالكيّ الجزائريّ عليه رَحَمَات الله /من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها ؛ بادية الوجه والأطراف كما جرت به عوائد البوادي : أنه لا تجوز إمامته ؛ ولا تقبل شهادته . ..أنظره / المعيار المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب ج 11 ورقة / 193 ...ومنها ...النطق الصحيح لاسم الله / الستير ..لا يعرفه كثير من طلاب العلم فضلاً عن العوام ..قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله في شرح القواعد المثلى /الصواب هو أن اسم الله : ( الستير ) نطقه : بفتح السين و كسر التاء المخففة ..على وزن : السميع ..و : البصير ..و ليس : بكسر السين و تشديد التاء المكسورة ..و لقد صرح ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث و الأثر بأن نطقه الصحيح إنما هو : بفتح السين ؛ و تخفيف التاء المكسورة ..و أما من يقولون أنهم سمعوه : بكسر السين و تشديد التاء المكسورة من بعض العلماء فهذا ليس بحجة ..لأن الأسماء الحسنى الثابتة في السنة النبوية : لا يمكن معرفتها إلاّ من أهل الحديث و أهل اللغة العربية ..و قد ثبت عنهم أن الصواب في نطق هذا الإسم : هو فتح السين ؛ و تخفيف التاء المكسورة . ..أنظره / شرح القواعد المثلى ورقة / 05 ...( قال أبو حسّانة / وزيادة فائدة ..السَتَير / على وزن فَعِيل ..كما تقول : سميع بصير رحيم عليم ..وهو بمعنى / فاعل ..وقال بهذا القول ابن الأثير : في غريب الحديث ج 02 ورقة / 341 ..وابن منظور : في لسان العرب ج 04 ورقة / 343 ..والزَبيدي : في تاج العروس ج 11 ورقة / 502 .. )