من درر السلف....الحلقة رقم 337

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والآثار السلفية ...ومنها ...قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /الإنسان يعمل : لما بعد الموت ..لأنه في هذه الدنيا : ماراً بها مروراً ..والمآل : هو ما بعد الموت . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 501 ...ومنها ...و قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /إِنَّ فِي الْهَجْرِ : لَغَايَةَ الْأَدَبِ ..وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ : لَا يَسْتَوُونَ فِي ذَلِكَ ..فَإِنَّ الْعَبْدَ : يُقْرَعُ بِالْعَصَا ..وَالْحُرَّ : تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ ..وَمِنْ النِّسَاءِ بَلْ مِنْ الرِّجَالِ : مَنْ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْأَدَبُ ..فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ ..وَإِنْ تَرَكَ : فَهُوَ أَفْضَلُ ..قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَدْ قِيلَ لَهُ : مَا أَسْوَأُ أَدَبِ وَلَدِكِ ؟؟؟فَقَالَ : مَا أُحِبُّ اسْتِقَامَةَ وَلَدِي فِي فَسَادِ دِينِي ..وَيُقَالُ / مِنْ حُسْنِ خُلُقِ السَّيِّدِ : سُوءُ أَدَبِ عَبْدِهِ ..وَإِذَا لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلرَّجُلِ زَوْجَةً صَالِحَةً وَعَبْدًا مُسْتَقِيمًا : فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ مَعَهُمَا إلَّا بِذَهَابِ جُزْءٍ مِنْ دِينِهِ ..وَذَلِكَ : مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ بِالتَّجْرِبَةِ ..فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بَعْدَ الْهَجْرِ وَالْأَدَبِ : فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . ..أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 536 ...ومنها ...وَقَالَ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /وَمَنْ خَافَ مِنْ امْرَأَتِهِ نُشُوزًا : وَعَظَهَا ..فَإِنْ أَنَابَتْ وَإِلَّا : هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ..فَإِنْ ارْعَوَتْ وَإِلَّا : ضَرَبَهَا ..فَإِنْ اسْتَمَرَّتْ فِي غُلَوَائِهَا : مَشَى الْحَكَمَانِ إلَيْهِمَا ..وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ نَصًّا ؟؟؟ !! وَإِلَّا : فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ بَيَانٌ . ..أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 538 ...ومنها ...و قال الحافظ ابن مفلح الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /من عجيب ما رأيت ونقدت من أحوال النَّاس : كثرة ما ناحوا على خراب الدِّيار ..والتَّحسُّر : على قلة الأرزاق ..وذمِّ : الزَّمان وأهله ..وذِكرِ : نكد العيش فيه ..والحديث : عن غلاء اﻷسعار وهم قد ‏رأوا من انهدام الإسلام والبعد عن المساجد وموت السُّنن ..وتفشي : البدع ..وارتكاب : المعاصي والمجاهرة بها ..فلا أجد منهم : من ناح على دينه ..ولا بكى : على تقصيره ..ولا أسى : على فائت دهره ..وما أرى لذلك سببًا - أي ما حلَّ بهم - إلاَّ قلَّة مبالاتهم بدين اﻹسلام وعِظمِ الدُّنيا في عيونِهم . ..أتظره / الآداب الشَّرعية ج 03 ورقة / 240 ...ومنها ...وقال الإمام أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوريّ عليه رَحَمَات الله /ويَقولون : حيَّاك الله وبيَّاك ..حيَّاك الله : مَلَّكك الله ..والتَّحية : الملك ..ومنهُ : التَّحَيَّاتُ للهِ ..يُراد : المُلك للهِ ..ويُقال : بيَّاك الله ..أي / اعتَمَدك الله بالملكِ والخيرِ . ..أنظره / أدبُ الكاتبِ ورقة / 44 - 45 ...ومنها ...وقال أيضاً /وقَولهم : مرحباً ..أي / أتيتَ رُحْبا ..أي / سَعة ..و أهلاً ؛ أي / أتيتَ أهلاً : لا غرباءَ فأْنُسْ ؛ ولا تستَوْحِش ..و سَهلاً ؛ أي / أتيتَ سَهلاً : لا حُزناً ..وهوَ في مذهبِ الدُّعاءِ كما تقول : لقيتَ خيراً . ..أنظره / أدبُ الكاتبِ ورقة / 50 ...