من درر السلف....الحلقة رقم 337

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والآثار السلفية ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
الإنسان يعمل : لما بعد الموت ..
لأنه في هذه الدنيا : ماراً بها مروراً ..
والمآل : هو ما بعد الموت . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 501 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
إِنَّ فِي الْهَجْرِ : لَغَايَةَ الْأَدَبِ ..
وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ : لَا يَسْتَوُونَ فِي ذَلِكَ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ : يُقْرَعُ بِالْعَصَا ..
وَالْحُرَّ : تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ ..
وَمِنْ النِّسَاءِ بَلْ مِنْ الرِّجَالِ : مَنْ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْأَدَبُ ..
فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ ..
وَإِنْ تَرَكَ : فَهُوَ أَفْضَلُ ..
قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَدْ قِيلَ لَهُ : مَا أَسْوَأُ أَدَبِ وَلَدِكِ ؟؟؟
فَقَالَ : مَا أُحِبُّ اسْتِقَامَةَ وَلَدِي فِي فَسَادِ دِينِي ..
وَيُقَالُ / مِنْ حُسْنِ خُلُقِ السَّيِّدِ : سُوءُ أَدَبِ عَبْدِهِ ..
وَإِذَا لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلرَّجُلِ زَوْجَةً صَالِحَةً وَعَبْدًا مُسْتَقِيمًا : فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ مَعَهُمَا إلَّا بِذَهَابِ جُزْءٍ مِنْ دِينِهِ ..
وَذَلِكَ : مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ بِالتَّجْرِبَةِ ..
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بَعْدَ الْهَجْرِ وَالْأَدَبِ : فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . ..
🥀 أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 536 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
وَمَنْ خَافَ مِنْ امْرَأَتِهِ نُشُوزًا : وَعَظَهَا ..
فَإِنْ أَنَابَتْ وَإِلَّا : هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ..
فَإِنْ ارْعَوَتْ وَإِلَّا : ضَرَبَهَا ..
فَإِنْ اسْتَمَرَّتْ فِي غُلَوَائِهَا : مَشَى الْحَكَمَانِ إلَيْهِمَا ..
وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ نَصًّا ؟؟؟ !! وَإِلَّا : فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ بَيَانٌ . ..
🥀 أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 538 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الحافظ ابن مفلح الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
من عجيب ما رأيت ونقدت من أحوال النَّاس : كثرة ما ناحوا على خراب الدِّيار ..
والتَّحسُّر : على قلة الأرزاق ..
وذمِّ : الزَّمان وأهله ..
وذِكرِ : نكد العيش فيه ..
والحديث : عن غلاء اﻷسعار وهم قد ‏رأوا من انهدام الإسلام والبعد عن المساجد وموت السُّنن ..
وتفشي : البدع ..
وارتكاب : المعاصي والمجاهرة بها ..
فلا أجد منهم : من ناح على دينه ..
ولا بكى : على تقصيره ..
ولا أسى : على فائت دهره ..
وما أرى لذلك سببًا - أي ما حلَّ بهم - إلاَّ قلَّة مبالاتهم بدين اﻹسلام وعِظمِ الدُّنيا في عيونِهم . ..
🥀 أتظره / الآداب الشَّرعية ج 03 ورقة / 240 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوريّ عليه رَحَمَات الله /
ويَقولون : حيَّاك الله وبيَّاك ..
حيَّاك الله : مَلَّكك الله ..
والتَّحية : الملك ..
ومنهُ : التَّحَيَّاتُ للهِ ..
يُراد : المُلك للهِ ..
ويُقال : بيَّاك الله ..
أي / اعتَمَدك الله بالملكِ والخيرِ . ..
🥀 أنظره / أدبُ الكاتبِ ورقة / 44 - 45 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وقَولهم : مرحباً ..
أي / أتيتَ رُحْبا ..
أي / سَعة ..
و أهلاً ؛ أي / أتيتَ أهلاً : لا غرباءَ فأْنُسْ ؛ ولا تستَوْحِش ..
و سَهلاً ؛ أي / أتيتَ سَهلاً : لا حُزناً ..
وهوَ في مذهبِ الدُّعاءِ كما تقول : لقيتَ خيراً . ..
🥀 أنظره / أدبُ الكاتبِ ورقة / 50 ... 🌾🌾🌾
 
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