من درر السلف....الحلقة رقم 337

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والآثار السلفية ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
الإنسان يعمل : لما بعد الموت ..
لأنه في هذه الدنيا : ماراً بها مروراً ..
والمآل : هو ما بعد الموت . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 501 ...
ومنها ...
و قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
إِنَّ فِي الْهَجْرِ : لَغَايَةَ الْأَدَبِ ..
وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ : لَا يَسْتَوُونَ فِي ذَلِكَ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ : يُقْرَعُ بِالْعَصَا ..
وَالْحُرَّ : تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ ..
وَمِنْ النِّسَاءِ بَلْ مِنْ الرِّجَالِ : مَنْ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْأَدَبُ ..
فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ ..
وَإِنْ تَرَكَ : فَهُوَ أَفْضَلُ ..
قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَدْ قِيلَ لَهُ : مَا أَسْوَأُ أَدَبِ وَلَدِكِ ؟؟؟
فَقَالَ : مَا أُحِبُّ اسْتِقَامَةَ وَلَدِي فِي فَسَادِ دِينِي ..
وَيُقَالُ / مِنْ حُسْنِ خُلُقِ السَّيِّدِ : سُوءُ أَدَبِ عَبْدِهِ ..
وَإِذَا لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلرَّجُلِ زَوْجَةً صَالِحَةً وَعَبْدًا مُسْتَقِيمًا : فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ مَعَهُمَا إلَّا بِذَهَابِ جُزْءٍ مِنْ دِينِهِ ..
وَذَلِكَ : مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ بِالتَّجْرِبَةِ ..
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بَعْدَ الْهَجْرِ وَالْأَدَبِ : فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 536 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
وَمَنْ خَافَ مِنْ امْرَأَتِهِ نُشُوزًا : وَعَظَهَا ..
فَإِنْ أَنَابَتْ وَإِلَّا : هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ..
فَإِنْ ارْعَوَتْ وَإِلَّا : ضَرَبَهَا ..
فَإِنْ اسْتَمَرَّتْ فِي غُلَوَائِهَا : مَشَى الْحَكَمَانِ إلَيْهِمَا ..
وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ نَصًّا ؟؟؟ !! وَإِلَّا : فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ بَيَانٌ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 538 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن مفلح الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
من عجيب ما رأيت ونقدت من أحوال النَّاس : كثرة ما ناحوا على خراب الدِّيار ..
والتَّحسُّر : على قلة الأرزاق ..
وذمِّ : الزَّمان وأهله ..
وذِكرِ : نكد العيش فيه ..
والحديث : عن غلاء اﻷسعار وهم قد رأوا من انهدام الإسلام والبعد عن المساجد وموت السُّنن ..
وتفشي : البدع ..
وارتكاب : المعاصي والمجاهرة بها ..
فلا أجد منهم : من ناح على دينه ..
ولا بكى : على تقصيره ..
ولا أسى : على فائت دهره ..
وما أرى لذلك سببًا - أي ما حلَّ بهم - إلاَّ قلَّة مبالاتهم بدين اﻹسلام وعِظمِ الدُّنيا في عيونِهم . ..
أتظره / الآداب الشَّرعية ج 03 ورقة / 240 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوريّ عليه رَحَمَات الله /
ويَقولون : حيَّاك الله وبيَّاك ..
حيَّاك الله : مَلَّكك الله ..
والتَّحية : الملك ..
ومنهُ : التَّحَيَّاتُ للهِ ..
يُراد : المُلك للهِ ..
ويُقال : بيَّاك الله ..
أي / اعتَمَدك الله بالملكِ والخيرِ . ..
أنظره / أدبُ الكاتبِ ورقة / 44 - 45 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وقَولهم : مرحباً ..
أي / أتيتَ رُحْبا ..
أي / سَعة ..
و أهلاً ؛ أي / أتيتَ أهلاً : لا غرباءَ فأْنُسْ ؛ ولا تستَوْحِش ..
و سَهلاً ؛ أي / أتيتَ سَهلاً : لا حُزناً ..
وهوَ في مذهبِ الدُّعاءِ كما تقول : لقيتَ خيراً . ..
أنظره / أدبُ الكاتبِ ورقة / 50 ...
ومن الفوائد والآثار السلفية ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
الإنسان يعمل : لما بعد الموت ..
لأنه في هذه الدنيا : ماراً بها مروراً ..
والمآل : هو ما بعد الموت . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 501 ...
ومنها ...
و قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
إِنَّ فِي الْهَجْرِ : لَغَايَةَ الْأَدَبِ ..
وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ : لَا يَسْتَوُونَ فِي ذَلِكَ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ : يُقْرَعُ بِالْعَصَا ..
وَالْحُرَّ : تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ ..
وَمِنْ النِّسَاءِ بَلْ مِنْ الرِّجَالِ : مَنْ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْأَدَبُ ..
فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ ..
وَإِنْ تَرَكَ : فَهُوَ أَفْضَلُ ..
قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَدْ قِيلَ لَهُ : مَا أَسْوَأُ أَدَبِ وَلَدِكِ ؟؟؟
فَقَالَ : مَا أُحِبُّ اسْتِقَامَةَ وَلَدِي فِي فَسَادِ دِينِي ..
وَيُقَالُ / مِنْ حُسْنِ خُلُقِ السَّيِّدِ : سُوءُ أَدَبِ عَبْدِهِ ..
وَإِذَا لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلرَّجُلِ زَوْجَةً صَالِحَةً وَعَبْدًا مُسْتَقِيمًا : فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ مَعَهُمَا إلَّا بِذَهَابِ جُزْءٍ مِنْ دِينِهِ ..
وَذَلِكَ : مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ بِالتَّجْرِبَةِ ..
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بَعْدَ الْهَجْرِ وَالْأَدَبِ : فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 536 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
وَمَنْ خَافَ مِنْ امْرَأَتِهِ نُشُوزًا : وَعَظَهَا ..
فَإِنْ أَنَابَتْ وَإِلَّا : هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ..
فَإِنْ ارْعَوَتْ وَإِلَّا : ضَرَبَهَا ..
فَإِنْ اسْتَمَرَّتْ فِي غُلَوَائِهَا : مَشَى الْحَكَمَانِ إلَيْهِمَا ..
وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ نَصًّا ؟؟؟ !! وَإِلَّا : فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ بَيَانٌ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 538 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن مفلح الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
من عجيب ما رأيت ونقدت من أحوال النَّاس : كثرة ما ناحوا على خراب الدِّيار ..
والتَّحسُّر : على قلة الأرزاق ..
وذمِّ : الزَّمان وأهله ..
وذِكرِ : نكد العيش فيه ..
والحديث : عن غلاء اﻷسعار وهم قد رأوا من انهدام الإسلام والبعد عن المساجد وموت السُّنن ..
وتفشي : البدع ..
وارتكاب : المعاصي والمجاهرة بها ..
فلا أجد منهم : من ناح على دينه ..
ولا بكى : على تقصيره ..
ولا أسى : على فائت دهره ..
وما أرى لذلك سببًا - أي ما حلَّ بهم - إلاَّ قلَّة مبالاتهم بدين اﻹسلام وعِظمِ الدُّنيا في عيونِهم . ..
أتظره / الآداب الشَّرعية ج 03 ورقة / 240 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوريّ عليه رَحَمَات الله /
ويَقولون : حيَّاك الله وبيَّاك ..
حيَّاك الله : مَلَّكك الله ..
والتَّحية : الملك ..
ومنهُ : التَّحَيَّاتُ للهِ ..
يُراد : المُلك للهِ ..
ويُقال : بيَّاك الله ..
أي / اعتَمَدك الله بالملكِ والخيرِ . ..
أنظره / أدبُ الكاتبِ ورقة / 44 - 45 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وقَولهم : مرحباً ..
أي / أتيتَ رُحْبا ..
أي / سَعة ..
و أهلاً ؛ أي / أتيتَ أهلاً : لا غرباءَ فأْنُسْ ؛ ولا تستَوْحِش ..
و سَهلاً ؛ أي / أتيتَ سَهلاً : لا حُزناً ..
وهوَ في مذهبِ الدُّعاءِ كما تقول : لقيتَ خيراً . ..
أنظره / أدبُ الكاتبِ ورقة / 50 ...