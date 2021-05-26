من درر السلف....الحلقة رقم 338

الحمد لله ...ومن الآثار السلفية والفوائد المنهجية ...منها ...قال العلامة عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله /ليلةُ القدر تراد : للدِّين لا للدُّنيا ..وكثيرٌ من العوامِّ يتمنَّى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها : دنياه ..فليتب إلى اللَّه : من وقعَ له هذا الخاطر السَّيِّء ..فإنَّ اللَّه يقول في كتابه العزيز : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ } ..ولسنا ننكر على من يطلب الدُّنيا : بأسبابها الَّتي جعلها اللَّه - تعالى - ..وإنَّما ننكر : على من يكون همُّه الدُّنيا دون الآخرة ؛ حتَّى أنَّه يترصَّد ليلة القدر ليطلب فيها الدُّنيا غافلاً عن الآخرة . ..أنظره / آثارُ إبنِ باديس ج 02 ورقة / 329 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /‏إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عُليا ؛ قد تكون منه الهفوة والزلة : هو فيها معذور ؛ بل مأجور ..لا يجوز أن يتبع فيها : مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين . ..أنظره / الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 92 ...ومنها ...قال شيخنا ابن عثـيمين عليه رَحَمَات الله /بل إذا كان يوم القيامة وكان على الإنسان الصائم مظالم للعباد ؛ فإنه يُؤخذ للعباد من حسناته : إلاّ الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء ..لأنه : لله عزَّ وجلَّ ؛ وليس للإنسان ..وهذا معنى : جيد ..أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يُؤخذ منه لمظالم الخَلْق شيء ؛ كما ورد ذلك عن بعض العلماء في معنى اختصاص الله تبارك وتعالى لعبادة الصيام . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 266 ...ومنها ...ﻗﺎﻝ الحافظ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ أبو حاتم ﺍﻟﺒﺴﺘﻲّ عليه رَحَمَات الله /ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ : ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ؛ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﺲ ..والمزاح : على ضربين ..فمزاح / محمود ..ومزاح / مذموم ..فأما المزاح المحمود : فهو الذي لا يشوبه مَا كره اللَّه عز وجل ؛ ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم ..وأما المزاح المذموم : فالذي يثير العداوة ؛ ويذهب البهاء ؛ ويقطع الصداقه ؛ ويجريء الدنيء عليه ؛ ويحقد الشريف به . ..أنظره / ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ‏ورقة / 77 ...ومنها ...‏قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /‏‏ قال تعالى : ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهمْ ﴾ ..فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم : فما الظن بالكاذبين ؟؟؟ .. .أنظره / إغاثة⁩ اللهفان ج 01 ورقة / 83 ...