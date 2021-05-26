من درر السلف....الحلقة رقم 338

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الآثار السلفية والفوائد المنهجية ...

🥀🥀 منها ...
قال العلامة عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله /
ليلةُ القدر تراد : للدِّين لا للدُّنيا ..
وكثيرٌ من العوامِّ يتمنَّى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها : دنياه ..
فليتب إلى اللَّه : من وقعَ له هذا الخاطر السَّيِّء ..
فإنَّ اللَّه يقول في كتابه العزيز : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ } ..
ولسنا ننكر على من يطلب الدُّنيا : بأسبابها الَّتي جعلها اللَّه - تعالى - ..
وإنَّما ننكر : على من يكون همُّه الدُّنيا دون الآخرة ؛ حتَّى أنَّه يترصَّد ليلة القدر ليطلب فيها الدُّنيا غافلاً عن الآخرة . ..
🥀 أنظره / آثارُ إبنِ باديس ج 02 ورقة / 329 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
‏إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عُليا ؛ قد تكون منه الهفوة والزلة : هو فيها معذور ؛ بل مأجور ..
لا يجوز أن يتبع فيها : مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين . ..
🥀 أنظره / الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 92 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا ابن عثـيمين عليه رَحَمَات الله /
بل إذا كان يوم القيامة وكان على الإنسان الصائم مظالم للعباد ؛ فإنه يُؤخذ للعباد من حسناته : إلاّ الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء ..
لأنه : لله عزَّ وجلَّ ؛ وليس للإنسان ..
وهذا معنى : جيد ..
أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يُؤخذ منه لمظالم الخَلْق شيء ؛ كما ورد ذلك عن بعض العلماء في معنى اختصاص الله تبارك وتعالى لعبادة الصيام . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 266 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ﻗﺎﻝ الحافظ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ أبو حاتم ﺍﻟﺒﺴﺘﻲّ عليه رَحَمَات الله /
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ : ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ؛ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﺲ ..
والمزاح : على ضربين ..
فمزاح / محمود ..
ومزاح / مذموم ..
فأما المزاح المحمود : فهو الذي لا يشوبه مَا كره اللَّه عز وجل ؛ ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم ..
وأما المزاح المذموم : فالذي يثير العداوة ؛ ويذهب البهاء ؛ ويقطع الصداقه ؛ ويجريء الدنيء عليه ؛ ويحقد الشريف به . ..
أنظره / ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ‏ورقة / 77 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
‏قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
‏‏ قال تعالى : ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهمْ ﴾ ..
فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم : فما الظن بالكاذبين ؟؟؟ .. .
🥀 أنظره / إغاثة⁩ اللهفان ج 01 ورقة / 83 ... 🌾🌾🌾
 
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