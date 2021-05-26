من درر السلف....الحلقة رقم 338

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الآثار السلفية والفوائد المنهجية ...
منها ...
قال العلامة عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله /
ليلةُ القدر تراد : للدِّين لا للدُّنيا ..
وكثيرٌ من العوامِّ يتمنَّى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها : دنياه ..
فليتب إلى اللَّه : من وقعَ له هذا الخاطر السَّيِّء ..
فإنَّ اللَّه يقول في كتابه العزيز : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ } ..
ولسنا ننكر على من يطلب الدُّنيا : بأسبابها الَّتي جعلها اللَّه - تعالى - ..
وإنَّما ننكر : على من يكون همُّه الدُّنيا دون الآخرة ؛ حتَّى أنَّه يترصَّد ليلة القدر ليطلب فيها الدُّنيا غافلاً عن الآخرة . ..
أنظره / آثارُ إبنِ باديس ج 02 ورقة / 329 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عُليا ؛ قد تكون منه الهفوة والزلة : هو فيها معذور ؛ بل مأجور ..
لا يجوز أن يتبع فيها : مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 92 ...
ومنها ...
قال شيخنا ابن عثـيمين عليه رَحَمَات الله /
بل إذا كان يوم القيامة وكان على الإنسان الصائم مظالم للعباد ؛ فإنه يُؤخذ للعباد من حسناته : إلاّ الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء ..
لأنه : لله عزَّ وجلَّ ؛ وليس للإنسان ..
وهذا معنى : جيد ..
أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يُؤخذ منه لمظالم الخَلْق شيء ؛ كما ورد ذلك عن بعض العلماء في معنى اختصاص الله تبارك وتعالى لعبادة الصيام . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 266 ...
ومنها ...
ﻗﺎﻝ الحافظ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ أبو حاتم ﺍﻟﺒﺴﺘﻲّ عليه رَحَمَات الله /
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ : ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ؛ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﺲ ..
والمزاح : على ضربين ..
فمزاح / محمود ..
ومزاح / مذموم ..
فأما المزاح المحمود : فهو الذي لا يشوبه مَا كره اللَّه عز وجل ؛ ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم ..
وأما المزاح المذموم : فالذي يثير العداوة ؛ ويذهب البهاء ؛ ويقطع الصداقه ؛ ويجريء الدنيء عليه ؛ ويحقد الشريف به . ..
أنظره / ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ورقة / 77 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قال تعالى : ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهمْ ﴾ ..
فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم : فما الظن بالكاذبين ؟؟؟ .. .
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 83 ...
ومن الآثار السلفية والفوائد المنهجية ...
منها ...
قال العلامة عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله /
ليلةُ القدر تراد : للدِّين لا للدُّنيا ..
وكثيرٌ من العوامِّ يتمنَّى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها : دنياه ..
فليتب إلى اللَّه : من وقعَ له هذا الخاطر السَّيِّء ..
فإنَّ اللَّه يقول في كتابه العزيز : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ } ..
ولسنا ننكر على من يطلب الدُّنيا : بأسبابها الَّتي جعلها اللَّه - تعالى - ..
وإنَّما ننكر : على من يكون همُّه الدُّنيا دون الآخرة ؛ حتَّى أنَّه يترصَّد ليلة القدر ليطلب فيها الدُّنيا غافلاً عن الآخرة . ..
أنظره / آثارُ إبنِ باديس ج 02 ورقة / 329 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عُليا ؛ قد تكون منه الهفوة والزلة : هو فيها معذور ؛ بل مأجور ..
لا يجوز أن يتبع فيها : مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 92 ...
ومنها ...
قال شيخنا ابن عثـيمين عليه رَحَمَات الله /
بل إذا كان يوم القيامة وكان على الإنسان الصائم مظالم للعباد ؛ فإنه يُؤخذ للعباد من حسناته : إلاّ الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء ..
لأنه : لله عزَّ وجلَّ ؛ وليس للإنسان ..
وهذا معنى : جيد ..
أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يُؤخذ منه لمظالم الخَلْق شيء ؛ كما ورد ذلك عن بعض العلماء في معنى اختصاص الله تبارك وتعالى لعبادة الصيام . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 266 ...
ومنها ...
ﻗﺎﻝ الحافظ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ أبو حاتم ﺍﻟﺒﺴﺘﻲّ عليه رَحَمَات الله /
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ : ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ؛ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﺲ ..
والمزاح : على ضربين ..
فمزاح / محمود ..
ومزاح / مذموم ..
فأما المزاح المحمود : فهو الذي لا يشوبه مَا كره اللَّه عز وجل ؛ ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم ..
وأما المزاح المذموم : فالذي يثير العداوة ؛ ويذهب البهاء ؛ ويقطع الصداقه ؛ ويجريء الدنيء عليه ؛ ويحقد الشريف به . ..
أنظره / ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ورقة / 77 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قال تعالى : ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهمْ ﴾ ..
فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم : فما الظن بالكاذبين ؟؟؟ .. .
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 83 ...