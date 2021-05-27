من درر السلف...الحلقة رقم 339

الحمد لله ...ومن الآثار السلفية والفوائد المنهجية ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ ..يقول تعالى / لينظر أحدكم : ما قدم ليوم القيامة من الأعمال ..أمنَ الصالحات : التى تنجيه ..أم منَ السيئات : التى توبقه ..قال قتادة : ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد ..والمقصود / أن صلاح القلب : بمحاسبة النفس ..وفساده : بإهمالها والإسترسال معها . ..أنظره / إغاثة⁩ اللهفان ج 01 ورقة / 84 ...ومنها ...و قال أيضاً /إنّما تحصلُ الهمومُ والغمومُ والأحزانُ من جهتين :أحدهما / الرّغبة في الدّنيا والحرص عليها .. والثاني / التقصير في أعمال البّر والطاعة . ..أنظره / عدة الصابرين ورقة / 512 ...ومنها ...وذكرَ الحافظُ شمْسُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ الذَهبيّ عليهِ رَحَمَات اللهِ في سيرهِ وَقِيْلَ / إِنَّ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ خَرَجَ إِلَى حَاتِمٍ وَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ لَهُ : كَيْفَ التَّخَلُّصُ مِنَ النَّاس ؟؟؟قَالَ : أَنْ تُعطِيَهُم مَالَكَ ..وَلاَ تَأْخُذَ : مِنْ مَالِهِم ..وَتَقضِيَ : حُقُوْقَهُم ..وَلاَ تَسْتَقْضِيَ أَحَداً : حَقَّكَ ..وَتَحْتَمِلَ : مَكْرُوْهَهُم ..وَلاَ تُكْرِهَهُم : عَلَى شَيْءٍ ..وَلَيتَكَ : تَسْلَمُ . ..أنْظُرهُ / سِير أعْلام النُبَلاء ج 11 وَرَقَة / 487 ...ومنها ...وفي السير أيضاً قال /قِيْلَ لحَاتِم الأَصَمّ ابن عنوَان ابن يُوْسُفَ البَلْخِيُّ / عَلَى مَا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي التَّوَكُّلِ ؟؟؟قَالَ / عَلَى خِصَالٍ أَرْبَعَةٍ ..عَلِمتُ أَنَّ رِزْقِي لاَ يَأْكُلُهُ غَيْرِي : فَاطمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسِي ..وَعَلِمتُ أَن عَمَلِي لاَ يَعْمَلُهُ غَيْرِي : فَأَنَا مَشْغُوْلٌ بِهِ ..وَعَلِمتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةًَ : فَأَنَا أُبَادِرُهُ ..وَعَلِمتُ أَنِّي لاَ أَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللهِ : فَأَنَا مُسْتَحٍِ مِنْهُ . ..أنْظُرهُ / سِير أعْلام النُبَلاء ج 11 وَرَقَة / 485 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات ربِّ عليه /وَصَرْعُ الْجِنِّ لِلْإِنْسِ هُوَ لِأَسْبَابِ ثَلَاثَةٍ :تَارَةً يَكُونُ الْجِنِّيُّ يُحِبُّ الْمَصْرُوعَ : فَيَصْرَعُهُ لِيَتَمَتَّعَ بِهِ ..وَهَذَا الصَّرْعُ يَكُونُ : أَرْفَقَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَسْهَلَ ..وَتَارَةً يَكُونُ الْإِنْسِيُّ آذَاهُمْ ؛ إذَا بَالَ عَلَيْهِمْ أَوْ صَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءً حَارًّا ..أَوْ يَكُونُ : قَتَلَ بَعْضَهُمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذَى ..وَهَذَا : أَشَدُّ الصَّرْعِ ..وَكَثِيرًا : مَا يَقْتُلُونَ الْمَصْرُوعَ ..وَتَارَةً يَكُونُ : بِطَرِيقِ الْعَبَثِ بِهِ ؛ كَمَا يَعْبَثُ سُفَهَاءُ الْإِنْسِ بِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 13 ورقة / 82 ...