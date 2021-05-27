من درر السلف...الحلقة رقم 339

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الآثار السلفية والفوائد المنهجية ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ ..
يقول تعالى / لينظر أحدكم : ما قدم ليوم القيامة من الأعمال ..
أمنَ الصالحات : التى تنجيه ..
أم منَ السيئات : التى توبقه ..
قال قتادة : ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد ..
والمقصود / أن صلاح القلب : بمحاسبة النفس ..
وفساده : بإهمالها والإسترسال معها . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 84 ...
ومنها ...
و قال أيضاً /
إنّما تحصلُ الهمومُ والغمومُ والأحزانُ من جهتين :
أحدهما / الرّغبة في الدّنيا والحرص عليها .. والثاني / التقصير في أعمال البّر والطاعة . ..
أنظره / عدة الصابرين ورقة / 512 ...
ومنها ...
وذكرَ الحافظُ شمْسُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ الذَهبيّ عليهِ رَحَمَات اللهِ في سيرهِ وَقِيْلَ / إِنَّ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ خَرَجَ إِلَى حَاتِمٍ وَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ لَهُ : كَيْفَ التَّخَلُّصُ مِنَ النَّاس ؟؟؟
قَالَ : أَنْ تُعطِيَهُم مَالَكَ ..
وَلاَ تَأْخُذَ : مِنْ مَالِهِم ..
وَتَقضِيَ : حُقُوْقَهُم ..
وَلاَ تَسْتَقْضِيَ أَحَداً : حَقَّكَ ..
وَتَحْتَمِلَ : مَكْرُوْهَهُم ..
وَلاَ تُكْرِهَهُم : عَلَى شَيْءٍ ..
وَلَيتَكَ : تَسْلَمُ . ..
أنْظُرهُ / سِير أعْلام النُبَلاء ج 11 وَرَقَة / 487 ...
ومنها ...
وفي السير أيضاً قال /
قِيْلَ لحَاتِم الأَصَمّ ابن عنوَان ابن يُوْسُفَ البَلْخِيُّ / عَلَى مَا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي التَّوَكُّلِ ؟؟؟
قَالَ / عَلَى خِصَالٍ أَرْبَعَةٍ ..
عَلِمتُ أَنَّ رِزْقِي لاَ يَأْكُلُهُ غَيْرِي : فَاطمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسِي ..
وَعَلِمتُ أَن عَمَلِي لاَ يَعْمَلُهُ غَيْرِي : فَأَنَا مَشْغُوْلٌ بِهِ ..
وَعَلِمتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةًَ : فَأَنَا أُبَادِرُهُ ..
وَعَلِمتُ أَنِّي لاَ أَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللهِ : فَأَنَا مُسْتَحٍِ مِنْهُ . ..
أنْظُرهُ / سِير أعْلام النُبَلاء ج 11 وَرَقَة / 485 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
وَصَرْعُ الْجِنِّ لِلْإِنْسِ هُوَ لِأَسْبَابِ ثَلَاثَةٍ :
تَارَةً يَكُونُ الْجِنِّيُّ يُحِبُّ الْمَصْرُوعَ : فَيَصْرَعُهُ لِيَتَمَتَّعَ بِهِ ..
وَهَذَا الصَّرْعُ يَكُونُ : أَرْفَقَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَسْهَلَ ..
وَتَارَةً يَكُونُ الْإِنْسِيُّ آذَاهُمْ ؛ إذَا بَالَ عَلَيْهِمْ أَوْ صَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءً حَارًّا ..
أَوْ يَكُونُ : قَتَلَ بَعْضَهُمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذَى ..
وَهَذَا : أَشَدُّ الصَّرْعِ ..
وَكَثِيرًا : مَا يَقْتُلُونَ الْمَصْرُوعَ ..
وَتَارَةً يَكُونُ : بِطَرِيقِ الْعَبَثِ بِهِ ؛ كَمَا يَعْبَثُ سُفَهَاءُ الْإِنْسِ بِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 13 ورقة / 82 ...
ومن الآثار السلفية والفوائد المنهجية ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ ..
يقول تعالى / لينظر أحدكم : ما قدم ليوم القيامة من الأعمال ..
أمنَ الصالحات : التى تنجيه ..
أم منَ السيئات : التى توبقه ..
قال قتادة : ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد ..
والمقصود / أن صلاح القلب : بمحاسبة النفس ..
وفساده : بإهمالها والإسترسال معها . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 84 ...
ومنها ...
و قال أيضاً /
إنّما تحصلُ الهمومُ والغمومُ والأحزانُ من جهتين :
أحدهما / الرّغبة في الدّنيا والحرص عليها .. والثاني / التقصير في أعمال البّر والطاعة . ..
أنظره / عدة الصابرين ورقة / 512 ...
ومنها ...
وذكرَ الحافظُ شمْسُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ الذَهبيّ عليهِ رَحَمَات اللهِ في سيرهِ وَقِيْلَ / إِنَّ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ خَرَجَ إِلَى حَاتِمٍ وَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ لَهُ : كَيْفَ التَّخَلُّصُ مِنَ النَّاس ؟؟؟
قَالَ : أَنْ تُعطِيَهُم مَالَكَ ..
وَلاَ تَأْخُذَ : مِنْ مَالِهِم ..
وَتَقضِيَ : حُقُوْقَهُم ..
وَلاَ تَسْتَقْضِيَ أَحَداً : حَقَّكَ ..
وَتَحْتَمِلَ : مَكْرُوْهَهُم ..
وَلاَ تُكْرِهَهُم : عَلَى شَيْءٍ ..
وَلَيتَكَ : تَسْلَمُ . ..
أنْظُرهُ / سِير أعْلام النُبَلاء ج 11 وَرَقَة / 487 ...
ومنها ...
وفي السير أيضاً قال /
قِيْلَ لحَاتِم الأَصَمّ ابن عنوَان ابن يُوْسُفَ البَلْخِيُّ / عَلَى مَا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي التَّوَكُّلِ ؟؟؟
قَالَ / عَلَى خِصَالٍ أَرْبَعَةٍ ..
عَلِمتُ أَنَّ رِزْقِي لاَ يَأْكُلُهُ غَيْرِي : فَاطمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسِي ..
وَعَلِمتُ أَن عَمَلِي لاَ يَعْمَلُهُ غَيْرِي : فَأَنَا مَشْغُوْلٌ بِهِ ..
وَعَلِمتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةًَ : فَأَنَا أُبَادِرُهُ ..
وَعَلِمتُ أَنِّي لاَ أَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللهِ : فَأَنَا مُسْتَحٍِ مِنْهُ . ..
أنْظُرهُ / سِير أعْلام النُبَلاء ج 11 وَرَقَة / 485 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
وَصَرْعُ الْجِنِّ لِلْإِنْسِ هُوَ لِأَسْبَابِ ثَلَاثَةٍ :
تَارَةً يَكُونُ الْجِنِّيُّ يُحِبُّ الْمَصْرُوعَ : فَيَصْرَعُهُ لِيَتَمَتَّعَ بِهِ ..
وَهَذَا الصَّرْعُ يَكُونُ : أَرْفَقَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَسْهَلَ ..
وَتَارَةً يَكُونُ الْإِنْسِيُّ آذَاهُمْ ؛ إذَا بَالَ عَلَيْهِمْ أَوْ صَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءً حَارًّا ..
أَوْ يَكُونُ : قَتَلَ بَعْضَهُمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذَى ..
وَهَذَا : أَشَدُّ الصَّرْعِ ..
وَكَثِيرًا : مَا يَقْتُلُونَ الْمَصْرُوعَ ..
وَتَارَةً يَكُونُ : بِطَرِيقِ الْعَبَثِ بِهِ ؛ كَمَا يَعْبَثُ سُفَهَاءُ الْإِنْسِ بِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 13 ورقة / 82 ...