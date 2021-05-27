من درر السلف...الحلقة رقم 339

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الآثار السلفية والفوائد المنهجية ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ ..
يقول تعالى / لينظر أحدكم : ما قدم ليوم القيامة من الأعمال ..
أمنَ الصالحات : التى تنجيه ..
أم منَ السيئات : التى توبقه ..
قال قتادة : ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد ..
والمقصود / أن صلاح القلب : بمحاسبة النفس ..
وفساده : بإهمالها والإسترسال معها . ..
🥀 أنظره / إغاثة⁩ اللهفان ج 01 ورقة / 84 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال أيضاً /
إنّما تحصلُ الهمومُ والغمومُ والأحزانُ من جهتين :
أحدهما / الرّغبة في الدّنيا والحرص عليها .. والثاني / التقصير في أعمال البّر والطاعة . ..
🥀 أنظره / عدة الصابرين ورقة / 512 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكرَ الحافظُ شمْسُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ الذَهبيّ عليهِ رَحَمَات اللهِ في سيرهِ وَقِيْلَ / إِنَّ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ خَرَجَ إِلَى حَاتِمٍ وَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ لَهُ : كَيْفَ التَّخَلُّصُ مِنَ النَّاس ؟؟؟
قَالَ : أَنْ تُعطِيَهُم مَالَكَ ..
وَلاَ تَأْخُذَ : مِنْ مَالِهِم ..
وَتَقضِيَ : حُقُوْقَهُم ..
وَلاَ تَسْتَقْضِيَ أَحَداً : حَقَّكَ ..
وَتَحْتَمِلَ : مَكْرُوْهَهُم ..
وَلاَ تُكْرِهَهُم : عَلَى شَيْءٍ ..
وَلَيتَكَ : تَسْلَمُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / سِير أعْلام النُبَلاء ج 11 وَرَقَة / 487 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي السير أيضاً قال /
قِيْلَ لحَاتِم الأَصَمّ ابن عنوَان ابن يُوْسُفَ البَلْخِيُّ / عَلَى مَا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي التَّوَكُّلِ ؟؟؟
قَالَ / عَلَى خِصَالٍ أَرْبَعَةٍ ..
عَلِمتُ أَنَّ رِزْقِي لاَ يَأْكُلُهُ غَيْرِي : فَاطمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسِي ..
وَعَلِمتُ أَن عَمَلِي لاَ يَعْمَلُهُ غَيْرِي : فَأَنَا مَشْغُوْلٌ بِهِ ..
وَعَلِمتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةًَ : فَأَنَا أُبَادِرُهُ ..
وَعَلِمتُ أَنِّي لاَ أَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللهِ : فَأَنَا مُسْتَحٍِ مِنْهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / سِير أعْلام النُبَلاء ج 11 وَرَقَة / 485 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
وَصَرْعُ الْجِنِّ لِلْإِنْسِ هُوَ لِأَسْبَابِ ثَلَاثَةٍ :
تَارَةً يَكُونُ الْجِنِّيُّ يُحِبُّ الْمَصْرُوعَ : فَيَصْرَعُهُ لِيَتَمَتَّعَ بِهِ ..
وَهَذَا الصَّرْعُ يَكُونُ : أَرْفَقَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَسْهَلَ ..
وَتَارَةً يَكُونُ الْإِنْسِيُّ آذَاهُمْ ؛ إذَا بَالَ عَلَيْهِمْ أَوْ صَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءً حَارًّا ..
أَوْ يَكُونُ : قَتَلَ بَعْضَهُمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذَى ..
وَهَذَا : أَشَدُّ الصَّرْعِ ..
وَكَثِيرًا : مَا يَقْتُلُونَ الْمَصْرُوعَ ..
وَتَارَةً يَكُونُ : بِطَرِيقِ الْعَبَثِ بِهِ ؛ كَمَا يَعْبَثُ سُفَهَاءُ الْإِنْسِ بِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 13 ورقة / 82 ... 🌾🌾🌾
 
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