أقوى موقع عربي لـ تحميل كتب pdf أونلاين

هنية تامر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 فيفري 2021
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- أنثى
نحن على موقع المكتبة نت – Maktbah.Net هو موقع عربي لـ تحميل كتب PDF مجانية بصيغة كتب الكترونية في جميع المجالات ، منها الكتب القديمة والجديدة ، يجتوي على أكثر من 60 تصنيف للكتب PDF بحيث نقوم بجمع الكتب PDF المجانية الموجودة سلفا على شبكة الانترنت ونقوم باعادة نشرها ، وذلك تزامنا مع انتشار ثقافة قراءة الكتب أونلاين أيضا ،لذلك نسعى دائما من إلى تشجيع القراءة بإستغلال من خلال موقعنا وأن تصل هذه المعرفة الموجودة في الكتب بالدرجة الأولى الى الجميع خاصة الأماكن التي لا يمكنك شراء الكتب المفضلة بسهولة .
دورنا على موقع المكتبة نت
كل الكتب على الموقع مرفوعة بصيغة كتب إلكترونية PDF
نقوم بجمع الكتب من مصادر من النت ثم تنظيمها وتنقيحها والتعديل عليها لتناسب الأجهزة الإلكترونية وثم اعادة نشرها .
نقوم بتحسين جودة الكتب PDF وإزالة الشوائب والنصوص منها التي لا فائدة منها
نقوم بتقسيم الكتب ثنائية الصفحة لتناسب الأجهزة الإلكترونية المختلفة .
لماذا نقرأ الكتب ؟
في القرن الحادي عشر ، كتبت امرأة يابانية تُعرف باسم موراساكي شيكيبو “حكاية جينجي” ، وهي قصة مكونة من 54 فصلًا عن إغواء البلاط ، ويُعتقد أنها أول رواية في العالم. بعد ما يقرب من 2000 عام ، لا يزال الناس في جميع أنحاء العالم منشغلين بالروايات – حتى في عصر تظهر فيه القصص على الشاشات المحمولة وتختفي بعد 24 ساعة. ما الذي يحصل عليه البشر بالضبط من قراءة الكتب؟ هل هي مجرد مسألة متعة ، أم أن هناك فوائد تتجاوز التمتع؟ الجواب العلمي هو “نعم”. تفيد قراءة الكتب كلاً من صحتك الجسدية والعقلية ، ويمكن أن تستمر هذه الفوائد مدى الحياة. يبدأون في الطفولة المبكرة ويستمرون خلال سنوات التخرج. فيما يلي شرح موجز لكيفية تأثير قراءة الكتب في تغيير عقلك – وجسمك – للأفضل.
القراءة تقوي عقلك
تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن القراءة تغير عقلك حرفياً. باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي ، أكد الباحثون أن القراءة تتضمن شبكة معقدة من الدوائر والإشارات في الدماغ. مع نضوج قدرتك على القراءة ، تصبح هذه الشبكات أقوى وأكثر تعقيدًا. في إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2013 ، استخدم الباحثون فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس تأثير قراءة رواية على الدماغ. قرأ المشاركون في الدراسة رواية “بومبي” على مدى 9 أيام. مع تزايد التوتر في القصة ، تضاء المزيد والمزيد من مناطق الدماغ بالنشاط. أظهر مسح الدماغ أنه طوال فترة القراءة ولأيام بعد ذلك ، زاد اتصال الدماغ ، خاصة في القشرة الحسية الجسدية ، وهي جزء من الدماغ يستجيب للأحاسيس الجسدية مثل الحركة والألم.
يزيد من قدرتك على التعاطف
وبالحديث عن الإحساس بالألم ، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يقرؤون الخيال الأدبي – القصص التي تستكشف الحياة الداخلية للشخصيات – يظهرون قدرة عالية على فهم مشاعر ومعتقدات الآخرين. يطلق الباحثون على هذه القدرة اسم “نظرية العقل” ، وهي مجموعة من المهارات الأساسية لبناء العلاقات الاجتماعية والتنقل فيها والحفاظ عليها. في حين أنه من غير المحتمل أن تثير جلسة واحدة لقراءة الخيال الأدبي هذا الشعور ، فإن الأبحاث تُظهر أن قراء القصص الخيالية على المدى الطويل يميلون إلى امتلاك نظرية ذهنية أفضل تطورًا.
دورنا على موقع المكتبة نت
كل الكتب على الموقع مرفوعة بصيغة كتب إلكترونية PDF
نقوم بجمع الكتب من مصادر من النت ثم تنظيمها وتنقيحها والتعديل عليها لتناسب الأجهزة الإلكترونية وثم اعادة نشرها .
نقوم بتحسين جودة الكتب PDF وإزالة الشوائب والنصوص منها التي لا فائدة منها
نقوم بتقسيم الكتب ثنائية الصفحة لتناسب الأجهزة الإلكترونية المختلفة .
لماذا نقرأ الكتب ؟
في القرن الحادي عشر ، كتبت امرأة يابانية تُعرف باسم موراساكي شيكيبو “حكاية جينجي” ، وهي قصة مكونة من 54 فصلًا عن إغواء البلاط ، ويُعتقد أنها أول رواية في العالم. بعد ما يقرب من 2000 عام ، لا يزال الناس في جميع أنحاء العالم منشغلين بالروايات – حتى في عصر تظهر فيه القصص على الشاشات المحمولة وتختفي بعد 24 ساعة. ما الذي يحصل عليه البشر بالضبط من قراءة الكتب؟ هل هي مجرد مسألة متعة ، أم أن هناك فوائد تتجاوز التمتع؟ الجواب العلمي هو “نعم”. تفيد قراءة الكتب كلاً من صحتك الجسدية والعقلية ، ويمكن أن تستمر هذه الفوائد مدى الحياة. يبدأون في الطفولة المبكرة ويستمرون خلال سنوات التخرج. فيما يلي شرح موجز لكيفية تأثير قراءة الكتب في تغيير عقلك – وجسمك – للأفضل.
القراءة تقوي عقلك
تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن القراءة تغير عقلك حرفياً. باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي ، أكد الباحثون أن القراءة تتضمن شبكة معقدة من الدوائر والإشارات في الدماغ. مع نضوج قدرتك على القراءة ، تصبح هذه الشبكات أقوى وأكثر تعقيدًا. في إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2013 ، استخدم الباحثون فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس تأثير قراءة رواية على الدماغ. قرأ المشاركون في الدراسة رواية “بومبي” على مدى 9 أيام. مع تزايد التوتر في القصة ، تضاء المزيد والمزيد من مناطق الدماغ بالنشاط. أظهر مسح الدماغ أنه طوال فترة القراءة ولأيام بعد ذلك ، زاد اتصال الدماغ ، خاصة في القشرة الحسية الجسدية ، وهي جزء من الدماغ يستجيب للأحاسيس الجسدية مثل الحركة والألم.
يزيد من قدرتك على التعاطف
وبالحديث عن الإحساس بالألم ، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يقرؤون الخيال الأدبي – القصص التي تستكشف الحياة الداخلية للشخصيات – يظهرون قدرة عالية على فهم مشاعر ومعتقدات الآخرين. يطلق الباحثون على هذه القدرة اسم “نظرية العقل” ، وهي مجموعة من المهارات الأساسية لبناء العلاقات الاجتماعية والتنقل فيها والحفاظ عليها. في حين أنه من غير المحتمل أن تثير جلسة واحدة لقراءة الخيال الأدبي هذا الشعور ، فإن الأبحاث تُظهر أن قراء القصص الخيالية على المدى الطويل يميلون إلى امتلاك نظرية ذهنية أفضل تطورًا.