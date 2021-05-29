محمد أبوالعلا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 ماي 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
الهيئة الدولية للتحكيم و التعليم الأون لاين
مــع تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا حــول العالــم ، اصبح العديد مضطر لقضاء معظم الوقت بالمنزل . ، لذا بدات العديد من منصات التعلم الاونلاين لتقديم العديد من الدورات التدريبية ضمن مستويات مختلفة للطلاب والأكاديميين وحتى العاملين في مختلف المجالات . لذا تقدم الهيئة الدولية للتحكيم تعليم اون لاين لجميع برامجها التدريبية بجودة عالية وباللغة العربية للأفراد والشركات بشهادات معتمدة دوليا من أعرق الجامعات بلندن و بتصديق من سفارة الدارس
و تتمثل الدورات التدريبية المقدمة من الهيئة الدولية للتحكيم بنظام التعليم الأون لاين فيما يلى :
دبلومة التحكيم التجارى الدولى بنظام (تعليم اون لاين)
تؤهل دبلومة التحكيم التجاري الدولي المتدرب بكافة الخبرات اللازمة ليصبح مستشار تحكيم دولي معتمد من الهيئة الدولية للتحكيم – و معتمدة ايضا من المحكمة الدولية لتسوية النزاعات و بتصديق من وزارة الخارجية المصرية و سفارة الدارس و غيرها من الاعتمادات – مدة الدراسة 40 ساعه تدريبية معتمدة من الهيئة الدولية للتحكيم بنظام التعليم أون لاين .
دبلومة العلاقات الدبلوماسية و السياسية بنظام (تعليم اون لاين)
تؤهل دبلومة العلاقات الدبلوماسية والسياسية المتدرب بكافة الخبرات اللازمة ليصبح على دراية بكل ما يتعلق بقوانين المنظمات الدولية ووسائل فض النزاعات و القضايا الدولية و غيرها ليصبح محكم دولى معتمد من الهيئة الدولية للتحكيم و معتمد ايضا من كلية إكويتى كوليدج بلندن و بتصديق من وزارة الخارجية المصرية و سفارة الدارس و غيرها من الاعتمادات – مدة الدراسة 40 ساعه تدريبية معتمدة من الهيئة الدولية للتحكيم بنظام التعليم أون لاين .
و لمزيد من الاستفسار و للإطلاع على الشهادات الدولية يمكنكم زيارة موقعنا الرسمى
www.egyarbitration.com
او يمكنكم زيارة المقر : مقر الامارات : برج اسبن – الشيخ زايد – دبى
مقر القاهرة : 23 شارع مصدق الدقى – الجيزة – مصر
مــع تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا حــول العالــم ، اصبح العديد مضطر لقضاء معظم الوقت بالمنزل . ، لذا بدات العديد من منصات التعلم الاونلاين لتقديم العديد من الدورات التدريبية ضمن مستويات مختلفة للطلاب والأكاديميين وحتى العاملين في مختلف المجالات . لذا تقدم الهيئة الدولية للتحكيم تعليم اون لاين لجميع برامجها التدريبية بجودة عالية وباللغة العربية للأفراد والشركات بشهادات معتمدة دوليا من أعرق الجامعات بلندن و بتصديق من سفارة الدارس
و تتمثل الدورات التدريبية المقدمة من الهيئة الدولية للتحكيم بنظام التعليم الأون لاين فيما يلى :
دبلومة التحكيم التجارى الدولى بنظام (تعليم اون لاين)
تؤهل دبلومة التحكيم التجاري الدولي المتدرب بكافة الخبرات اللازمة ليصبح مستشار تحكيم دولي معتمد من الهيئة الدولية للتحكيم – و معتمدة ايضا من المحكمة الدولية لتسوية النزاعات و بتصديق من وزارة الخارجية المصرية و سفارة الدارس و غيرها من الاعتمادات – مدة الدراسة 40 ساعه تدريبية معتمدة من الهيئة الدولية للتحكيم بنظام التعليم أون لاين .
دبلومة العلاقات الدبلوماسية و السياسية بنظام (تعليم اون لاين)
تؤهل دبلومة العلاقات الدبلوماسية والسياسية المتدرب بكافة الخبرات اللازمة ليصبح على دراية بكل ما يتعلق بقوانين المنظمات الدولية ووسائل فض النزاعات و القضايا الدولية و غيرها ليصبح محكم دولى معتمد من الهيئة الدولية للتحكيم و معتمد ايضا من كلية إكويتى كوليدج بلندن و بتصديق من وزارة الخارجية المصرية و سفارة الدارس و غيرها من الاعتمادات – مدة الدراسة 40 ساعه تدريبية معتمدة من الهيئة الدولية للتحكيم بنظام التعليم أون لاين .
و لمزيد من الاستفسار و للإطلاع على الشهادات الدولية يمكنكم زيارة موقعنا الرسمى
www.egyarbitration.com
او يمكنكم زيارة المقر : مقر الامارات : برج اسبن – الشيخ زايد – دبى
مقر القاهرة : 23 شارع مصدق الدقى – الجيزة – مصر