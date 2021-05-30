رنيم حمدي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 ماي 2021
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- المملكة العربية السعودية
- الجنس
- أنثى
من مفاتن ومؤشرات جمال أي إمرأة : شعرها ...
فهي دائمة الإهتمام به
وتسعى للمحافظة عليه بأفضل شكل ممكن
ومعظم النساء تدحض فكرة قص الشعر ...
فماذا لو أتتها هذه الفكرة في ألحلم ؟؟
ما هو تفسير حلم قص الشعر عند المرأة ؟؟
فهي دائمة الإهتمام به
وتسعى للمحافظة عليه بأفضل شكل ممكن
ومعظم النساء تدحض فكرة قص الشعر ...
فماذا لو أتتها هذه الفكرة في ألحلم ؟؟
ما هو تفسير حلم قص الشعر عند المرأة ؟؟