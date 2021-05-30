حلم قص الشعر

ر

رنيم حمدي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 ماي 2021
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
30
محل الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
أنثى
من مفاتن ومؤشرات جمال أي إمرأة : شعرها ...
فهي دائمة الإهتمام به
وتسعى للمحافظة عليه بأفضل شكل ممكن
ومعظم النساء تدحض فكرة قص الشعر ...
فماذا لو أتتها هذه الفكرة في ألحلم ؟؟
ما هو تفسير حلم قص الشعر عند المرأة ؟؟
 
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