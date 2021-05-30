من درر السلف..الحلقة رقم 341

الحمد لله ...ومن الدرر والمسائل والأثر ...منها ...و قال العلاّمة محمد الأمين الجَكنيّ الشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ..هَذَا الإسْتِعْفَافُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ : هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) ..وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) ..وَنَحْوِ ذَلِكَ : مِنَ الْآيَاتِ . ..أنْظُرهُ / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 05 وَرَقَة / 532 ...ومنها ...قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /كرامات الأولياء هي : كل أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدِ أحدِ أوليائهِ تكريماً له ..وشهادة بصدق الشريعة : التي كان عليها ..ولهذا قيل / كل كرامة لوليّ فهي : آية للنبيّ الذي اتبعه ..و الوليّ : كل مؤمن تقيّ لقوله تعالى : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون } . ..أنظره / تفسير الفاتحة والبقرة ج 03 ورقة / 297 ...ومنها ...قال الحافظ الإمام أحمد ابن علي ابن حجر أبو الفضل العسقلانيّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَقد صحّح بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ ) .. ..قَال عَقِبَها عليه رَحَمَات الله /لَطِيفَةٌ /أَبْدَى بَعْضُهُمْ لِلْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ مُنَاسبَة وَهِي :أَن البرزخ : مُقَدّمَة الْآخِرَة ..وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ : الصَّلَاةُ ..وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ : الدِّمَاءُ ..وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ : التَّطَهُّرُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ ..وَمِفْتَاحُ الدِّمَاءِ : الْغِيبَةُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ بِنَشْرِ الْفِتَن الَّتِي يسفك بِسَبَبِهَا الدِّمَاء . ..أنْظُرهُ / فتَح البَاري شرح صحيحِ البخَاري ج 10 وَرَقَة / 472 ...ومنها ...وفي الحَديث عنْ عليّ رضي الله عنه قال / دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ وعلى فاطمةَ منَ اللَّيلِ فأيقظَنا للصَّلاةِ ..ثمَّ رجعَ إلى بيتِهِ :،فصلَّى هُويًّا منَ اللَّيلِ فلم يسمَع لَنا حسًّا ..فرجعَ إلينا فأيقظَنا فقالَ : قوما فصلِّيا ..قالَ / فجلَستُ وأنا أعرُكُ عيني وأقولُ : إنَّا واللَّهِ ما نصلِّي إلَّا ما كَتبَ اللَّهُ لَنا ؛ إنَّما أنفسُنا بيدِ اللَّهِ ؛ فإن شاءَ أن يبعثَنا بعثَنا .. قالَ / فولَّى رسولُ اللَّهِ وَهوَ يقولُ ويضربُ بيدِهِ علَى فخذِهِ : ما نصلِّي إلَّا ما كتبَ اللَّهُ لَنا ؛ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .. .( رواه الحافظ النسائيّ وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح النسائيّ هناك برقم / 1611 ) ..قَالَ بن بَطَّالٍ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليه /فِيهِ فَضِيلَةُ : صَلَاةِ اللَّيْلِ وَإِيقَاظُ النَّائِمِينَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ ..... ... قَالَ الطَّبَرِيُّ / لَوْلَا مَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِظَمِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْل : مَا كَانَ يزعج ابْنَته وبن عَمِّهِ فِي وَقْتٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ سَكَنًا ..لَكِنَّهُ اخْتَارَ لَهُمَا إِحْرَازَ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ عَلَى الدَّعَةِ وَالسُّكُونِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . ..أنْظُرهُ / فتَح البَاري شرح صحيحِ البخَاري ج 03 وَرَقَة / 11 ...