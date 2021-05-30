من درر السلف..الحلقة رقم 341

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والمسائل والأثر ...
منها ...
و قال العلاّمة محمد الأمين الجَكنيّ الشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ..
هَذَا الإسْتِعْفَافُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ : هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) ..
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ : مِنَ الْآيَاتِ . ..
أنْظُرهُ / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 05 وَرَقَة / 532 ...
ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
كرامات الأولياء هي : كل أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدِ أحدِ أوليائهِ تكريماً له ..
وشهادة بصدق الشريعة : التي كان عليها ..
ولهذا قيل / كل كرامة لوليّ فهي : آية للنبيّ الذي اتبعه ..
و الوليّ : كل مؤمن تقيّ لقوله تعالى : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون } . ..
أنظره / تفسير الفاتحة والبقرة ج 03 ورقة / 297 ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام أحمد ابن علي ابن حجر أبو الفضل العسقلانيّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقد صحّح بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ ) .. ..
قَال عَقِبَها عليه رَحَمَات الله /
لَطِيفَةٌ /
أَبْدَى بَعْضُهُمْ لِلْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ مُنَاسبَة وَهِي :
أَن البرزخ : مُقَدّمَة الْآخِرَة ..
وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ : الصَّلَاةُ ..
وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ : الدِّمَاءُ ..
وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ : التَّطَهُّرُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ ..
وَمِفْتَاحُ الدِّمَاءِ : الْغِيبَةُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ بِنَشْرِ الْفِتَن الَّتِي يسفك بِسَبَبِهَا الدِّمَاء . ..
أنْظُرهُ / فتَح البَاري شرح صحيحِ البخَاري ج 10 وَرَقَة / 472 ...
ومنها ...
وفي الحَديث عنْ عليّ رضي الله عنه قال / دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ وعلى فاطمةَ منَ اللَّيلِ فأيقظَنا للصَّلاةِ ..
ثمَّ رجعَ إلى بيتِهِ :،فصلَّى هُويًّا منَ اللَّيلِ فلم يسمَع لَنا حسًّا ..
فرجعَ إلينا فأيقظَنا فقالَ : قوما فصلِّيا ..
قالَ / فجلَستُ وأنا أعرُكُ عيني وأقولُ : إنَّا واللَّهِ ما نصلِّي إلَّا ما كَتبَ اللَّهُ لَنا ؛ إنَّما أنفسُنا بيدِ اللَّهِ ؛ فإن شاءَ أن يبعثَنا بعثَنا .. قالَ / فولَّى رسولُ اللَّهِ وَهوَ يقولُ ويضربُ بيدِهِ علَى فخذِهِ : ما نصلِّي إلَّا ما كتبَ اللَّهُ لَنا ؛ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .. .
( رواه الحافظ النسائيّ وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح النسائيّ هناك برقم / 1611 ) ..
قَالَ بن بَطَّالٍ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليه /
فِيهِ فَضِيلَةُ : صَلَاةِ اللَّيْلِ وَإِيقَاظُ النَّائِمِينَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ ..
... ... قَالَ الطَّبَرِيُّ / لَوْلَا مَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِظَمِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْل : مَا كَانَ يزعج ابْنَته وبن عَمِّهِ فِي وَقْتٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ سَكَنًا ..
لَكِنَّهُ اخْتَارَ لَهُمَا إِحْرَازَ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ عَلَى الدَّعَةِ وَالسُّكُونِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . ..
أنْظُرهُ / فتَح البَاري شرح صحيحِ البخَاري ج 03 وَرَقَة / 11 ...
ومن الدرر والمسائل والأثر ...
منها ...
و قال العلاّمة محمد الأمين الجَكنيّ الشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ..
هَذَا الإسْتِعْفَافُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ : هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) ..
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ : مِنَ الْآيَاتِ . ..
أنْظُرهُ / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 05 وَرَقَة / 532 ...
ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
كرامات الأولياء هي : كل أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدِ أحدِ أوليائهِ تكريماً له ..
وشهادة بصدق الشريعة : التي كان عليها ..
ولهذا قيل / كل كرامة لوليّ فهي : آية للنبيّ الذي اتبعه ..
و الوليّ : كل مؤمن تقيّ لقوله تعالى : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون } . ..
أنظره / تفسير الفاتحة والبقرة ج 03 ورقة / 297 ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام أحمد ابن علي ابن حجر أبو الفضل العسقلانيّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقد صحّح بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ ) .. ..
قَال عَقِبَها عليه رَحَمَات الله /
لَطِيفَةٌ /
أَبْدَى بَعْضُهُمْ لِلْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ مُنَاسبَة وَهِي :
أَن البرزخ : مُقَدّمَة الْآخِرَة ..
وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ : الصَّلَاةُ ..
وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ : الدِّمَاءُ ..
وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ : التَّطَهُّرُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ ..
وَمِفْتَاحُ الدِّمَاءِ : الْغِيبَةُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ بِنَشْرِ الْفِتَن الَّتِي يسفك بِسَبَبِهَا الدِّمَاء . ..
أنْظُرهُ / فتَح البَاري شرح صحيحِ البخَاري ج 10 وَرَقَة / 472 ...
ومنها ...
وفي الحَديث عنْ عليّ رضي الله عنه قال / دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ وعلى فاطمةَ منَ اللَّيلِ فأيقظَنا للصَّلاةِ ..
ثمَّ رجعَ إلى بيتِهِ :،فصلَّى هُويًّا منَ اللَّيلِ فلم يسمَع لَنا حسًّا ..
فرجعَ إلينا فأيقظَنا فقالَ : قوما فصلِّيا ..
قالَ / فجلَستُ وأنا أعرُكُ عيني وأقولُ : إنَّا واللَّهِ ما نصلِّي إلَّا ما كَتبَ اللَّهُ لَنا ؛ إنَّما أنفسُنا بيدِ اللَّهِ ؛ فإن شاءَ أن يبعثَنا بعثَنا .. قالَ / فولَّى رسولُ اللَّهِ وَهوَ يقولُ ويضربُ بيدِهِ علَى فخذِهِ : ما نصلِّي إلَّا ما كتبَ اللَّهُ لَنا ؛ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .. .
( رواه الحافظ النسائيّ وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح النسائيّ هناك برقم / 1611 ) ..
قَالَ بن بَطَّالٍ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليه /
فِيهِ فَضِيلَةُ : صَلَاةِ اللَّيْلِ وَإِيقَاظُ النَّائِمِينَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ ..
... ... قَالَ الطَّبَرِيُّ / لَوْلَا مَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِظَمِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْل : مَا كَانَ يزعج ابْنَته وبن عَمِّهِ فِي وَقْتٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ سَكَنًا ..
لَكِنَّهُ اخْتَارَ لَهُمَا إِحْرَازَ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ عَلَى الدَّعَةِ وَالسُّكُونِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . ..
أنْظُرهُ / فتَح البَاري شرح صحيحِ البخَاري ج 03 وَرَقَة / 11 ...