من درر السلف..الحلقة رقم 341

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل والأثر ...

🥀🥀 منها ...
و قال العلاّمة محمد الأمين الجَكنيّ الشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ..
هَذَا الإسْتِعْفَافُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ : هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) ..
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ : مِنَ الْآيَاتِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 05 وَرَقَة / 532 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
كرامات الأولياء هي : كل أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدِ أحدِ أوليائهِ تكريماً له ..
وشهادة بصدق الشريعة : التي كان عليها ..
ولهذا قيل / كل كرامة لوليّ فهي : آية للنبيّ الذي اتبعه ..
و الوليّ : كل مؤمن تقيّ لقوله تعالى : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون } . ..
🥀 أنظره / تفسير الفاتحة والبقرة ج 03 ورقة / 297 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ الإمام أحمد ابن علي ابن حجر أبو الفضل العسقلانيّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقد صحّح بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ ) .. ..
قَال عَقِبَها عليه رَحَمَات الله /
لَطِيفَةٌ /
أَبْدَى بَعْضُهُمْ لِلْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ مُنَاسبَة وَهِي :
أَن البرزخ : مُقَدّمَة الْآخِرَة ..
وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ : الصَّلَاةُ ..
وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ : الدِّمَاءُ ..
وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ : التَّطَهُّرُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ ..
وَمِفْتَاحُ الدِّمَاءِ : الْغِيبَةُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ بِنَشْرِ الْفِتَن الَّتِي يسفك بِسَبَبِهَا الدِّمَاء . ..
🥀 أنْظُرهُ / فتَح البَاري شرح صحيحِ البخَاري ج 10 وَرَقَة / 472 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي الحَديث عنْ عليّ رضي الله عنه قال / دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ وعلى فاطمةَ منَ اللَّيلِ فأيقظَنا للصَّلاةِ ..
ثمَّ رجعَ إلى بيتِهِ :،فصلَّى هُويًّا منَ اللَّيلِ فلم يسمَع لَنا حسًّا ..
فرجعَ إلينا فأيقظَنا فقالَ : قوما فصلِّيا ..
قالَ / فجلَستُ وأنا أعرُكُ عيني وأقولُ : إنَّا واللَّهِ ما نصلِّي إلَّا ما كَتبَ اللَّهُ لَنا ؛ إنَّما أنفسُنا بيدِ اللَّهِ ؛ فإن شاءَ أن يبعثَنا بعثَنا .. قالَ / فولَّى رسولُ اللَّهِ وَهوَ يقولُ ويضربُ بيدِهِ علَى فخذِهِ : ما نصلِّي إلَّا ما كتبَ اللَّهُ لَنا ؛ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .. .
( رواه الحافظ النسائيّ وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح النسائيّ هناك برقم / 1611 ) ..
قَالَ بن بَطَّالٍ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليه /
فِيهِ فَضِيلَةُ : صَلَاةِ اللَّيْلِ وَإِيقَاظُ النَّائِمِينَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ ..
... ... قَالَ الطَّبَرِيُّ / لَوْلَا مَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِظَمِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْل : مَا كَانَ يزعج ابْنَته وبن عَمِّهِ فِي وَقْتٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ سَكَنًا ..
لَكِنَّهُ اخْتَارَ لَهُمَا إِحْرَازَ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ عَلَى الدَّعَةِ وَالسُّكُونِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / فتَح البَاري شرح صحيحِ البخَاري ج 03 وَرَقَة / 11 ... 🌾🌾🌾
 
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