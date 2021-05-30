زينة76
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الحياة حلوة ب حلوها ومرها بس نحنا دايما بنحب الحلو واليوم متل ما الكل بحب يعمل حلو حبيت اوصفلكم طريقة حلو رح تحبوها بمكونات سهلة. وحلو اليوم هو عجينة القطايف السريعة
أفضل وصفة قطايف على الاطلاق- وصفة خاصة جدا و سهلة
طريقة عمل عجينة القطايف السريعة :
القطايف: مقادير العجينه : 2 كوب دقيق - 2 كوب ماء فاتر - -ربع كوب حليب فاتر - ملعقة كبيرة سكر - ملعقة كبيرة نشا - نصف ملعقه خميرة فورية - رشة ملح
الحشوة قشطة ونضع القطر على وجه القطايف قبل التقديم
أفضل وصفة قطايف على الاطلاق- وصفة خاصة جدا و سهلة
طريقة عمل عجينة القطايف السريعة :
القطايف: مقادير العجينه : 2 كوب دقيق - 2 كوب ماء فاتر - -ربع كوب حليب فاتر - ملعقة كبيرة سكر - ملعقة كبيرة نشا - نصف ملعقه خميرة فورية - رشة ملح
الحشوة قشطة ونضع القطر على وجه القطايف قبل التقديم