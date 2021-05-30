تحتوي المعكرونة على نسبة عالية من الكربوهيدرات او النشويات تدخل بالعديد من الطبخ والسلطات ولديها العديد من الفوائد الصحية لنمو الشعر تحسين صحة القلبوالاوعية الدمويةِ، جيد لصحة العضلات،مصدرجيد للطاقة لصحة القلب و لزيادة الوزن.اليكم طريقة سلطة المعكرونة بصوص الريحان وهو من الصلصات الإيطالية الشهيرة واللذيذة.اسلقي المكرونة في ماء مغلٍ ومملح، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء، واتركيها جانبًا. اتركي المكرونة تبرد، ثم ضعيها في وعاء كبير. أضيفي الطماطم والجبن والزيتون والصنوبر والبصل والبقدونس. أضيفي صلصة البيستو، وقلبي جيدًا، حتى تمتزج المكونات، ثم قدميها.-غسل الريحان جيدا ثم يفرم حتى يصبح ناعما.- يخلط الثوم مع الملح وزيت الزيتون حتى يصبح خليط متجانس.- يفرم الصنوبر ويضاف إليه الريحان وخليط الثوم، ونقلب جيدا حتى يصبح الصوص متجانس وجاهز.