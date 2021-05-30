زينة76
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 مارس 2021
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- محل الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
الكثير من الناس يحبون اكل البيترا التي تدخل في جميع الافراح والمناسبات ويمكن تناولها على الفطور اوالغداء اوالعشاء
انه طبق ايطالي. هنالك عدة طرق وانواع سميكة او مقرمشة وبعدة احجام .
2 ملعقة حليب
ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
ملعقة صغيرة ب ب
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة لبن
2 ملعقة كبيرة مايونيز
نصف ملعقة بصل بودرة
ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة
ماء دافئ
في وعاء نضع كل المكونات الجافة مع التقليب نعود نضيف الزبادي والمايونيز و ماء الدافء على مراحل لتصبح العجينة لينة نضع قليل من الزيت في الوعاء ونغطيها ونضعها جانبا حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة وتصبح عجينة البيتزا جاهزة.
انه طبق ايطالي. هنالك عدة طرق وانواع سميكة او مقرمشة وبعدة احجام .
2 ملعقة حليب
ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
ملعقة صغيرة ب ب
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة لبن
2 ملعقة كبيرة مايونيز
نصف ملعقة بصل بودرة
ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة
ماء دافئ
في وعاء نضع كل المكونات الجافة مع التقليب نعود نضيف الزبادي والمايونيز و ماء الدافء على مراحل لتصبح العجينة لينة نضع قليل من الزيت في الوعاء ونغطيها ونضعها جانبا حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة وتصبح عجينة البيتزا جاهزة.