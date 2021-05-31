من درر السلف...الحلقة رقم 342

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والمسائل والأثر ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الحميد محمد ابن باديس الصنهاجيّ عليه رَحَمَات الله /
ولـقد كان همنا الأول : تطـهير عقيدة التـوحيد من أوضار الشـرك القـولي والفعلي والإعتقادي ..
فإنّ التوحيد هو : أساس السلوك ..
ولذالك ابتدأت ب / ( إيّاك نعبد ) قبل ( اهدنا ) في فاتحة القرآن . ..
أنظره / آثار ابن باديس ج 05 ورقة / 170 ...
ومنها ...
قال الحافظ أحمد ابن يحيى ابن جابر ابن داود البَلَاذُريّ المتوفى سنة : 279هـ عليه رَحَمَات الله /
حدثني أبو عمران المقرئ الضرير قال / سمعت ابن عيينة يقول :
لله در الثوري ؛ بلغني أنه قال : عجباً لرجلٍ يعرفه صاحبه بمودته ونصيحته ولا يعلم منه إلاّ خيراً خمسين سنة ؛ ثم يأتيه رجلٌ لا يعرفه فيخبره عنه بسوء : فيقبله منه ويطرح معرفته . ..
أنظره / جمل من أنساب الأشراف ج 11 ورقة / 315 ...
ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله ربِّ العالمين /
فالمحامي إذا قال : هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة ؟؟؟
نقول / في هذا : تفصيل ..
إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسه : فهذا خير ..
وهو دائر : بين الوجوب أو الإستحباب ..
وإن كنت تحامي من أجل أن تحصل على المال ؛ سواء كان صاحبك محقاً أو مبطلاً : فهذا لا يجوز ..
وإن علمت أنه مبطل : صار ذلك أشد تحريماً . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 09 ورقة / 382 ...
ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً /
ومن مكارم الأخلاق أيضا : صلة الأرحام ..
وهناك فرق : بين الوالدين ..
والأقارب : الآخرين ..
فالأقارب : لهم الصلة ..
والوالدان : لهما البر ..
والبر : أعلى من الصلة ..
لأن البر : كثرة الخير والإحسان ..
لكن الصلة : ألاّ يقطع ..
ولهذا يقال في تارك البر : إنه عاق ..
ويقال فيمن لم يصل : إنه قاطع . ..
أنظره / مكارم الأخلاق ج 01 ورقة / 41 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات عليه /
ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب لكن : لايزيل ذلك حقاً إلا الإيمان ..
فالإيمان الحقيقي : هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة ..
فالنفس المطمئنة : هي المؤمنة ..
مؤمنة : في الدنيا ..
آمنة : من عذاب الله يوم القيامة . ..
أنظره / تفسير جزء عمَّ ج 01 ورقة / 206 ...
ومن الدرر والمسائل والأثر ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الحميد محمد ابن باديس الصنهاجيّ عليه رَحَمَات الله /
ولـقد كان همنا الأول : تطـهير عقيدة التـوحيد من أوضار الشـرك القـولي والفعلي والإعتقادي ..
فإنّ التوحيد هو : أساس السلوك ..
ولذالك ابتدأت ب / ( إيّاك نعبد ) قبل ( اهدنا ) في فاتحة القرآن . ..
أنظره / آثار ابن باديس ج 05 ورقة / 170 ...
ومنها ...
قال الحافظ أحمد ابن يحيى ابن جابر ابن داود البَلَاذُريّ المتوفى سنة : 279هـ عليه رَحَمَات الله /
حدثني أبو عمران المقرئ الضرير قال / سمعت ابن عيينة يقول :
لله در الثوري ؛ بلغني أنه قال : عجباً لرجلٍ يعرفه صاحبه بمودته ونصيحته ولا يعلم منه إلاّ خيراً خمسين سنة ؛ ثم يأتيه رجلٌ لا يعرفه فيخبره عنه بسوء : فيقبله منه ويطرح معرفته . ..
أنظره / جمل من أنساب الأشراف ج 11 ورقة / 315 ...
ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله ربِّ العالمين /
فالمحامي إذا قال : هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة ؟؟؟
نقول / في هذا : تفصيل ..
إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسه : فهذا خير ..
وهو دائر : بين الوجوب أو الإستحباب ..
وإن كنت تحامي من أجل أن تحصل على المال ؛ سواء كان صاحبك محقاً أو مبطلاً : فهذا لا يجوز ..
وإن علمت أنه مبطل : صار ذلك أشد تحريماً . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 09 ورقة / 382 ...
ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً /
ومن مكارم الأخلاق أيضا : صلة الأرحام ..
وهناك فرق : بين الوالدين ..
والأقارب : الآخرين ..
فالأقارب : لهم الصلة ..
والوالدان : لهما البر ..
والبر : أعلى من الصلة ..
لأن البر : كثرة الخير والإحسان ..
لكن الصلة : ألاّ يقطع ..
ولهذا يقال في تارك البر : إنه عاق ..
ويقال فيمن لم يصل : إنه قاطع . ..
أنظره / مكارم الأخلاق ج 01 ورقة / 41 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات عليه /
ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب لكن : لايزيل ذلك حقاً إلا الإيمان ..
فالإيمان الحقيقي : هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة ..
فالنفس المطمئنة : هي المؤمنة ..
مؤمنة : في الدنيا ..
آمنة : من عذاب الله يوم القيامة . ..
أنظره / تفسير جزء عمَّ ج 01 ورقة / 206 ...