من درر السلف...الحلقة رقم 342

الحمد لله ...ومن الدرر والمسائل والأثر ...ومنها ...وقال العلاّمة عبد الحميد محمد ابن باديس الصنهاجيّ عليه رَحَمَات الله /ولـقد كان همنا الأول : تطـهير عقيدة التـوحيد من أوضار الشـرك القـولي والفعلي والإعتقادي ..فإنّ التوحيد هو : أساس السلوك ..ولذالك ابتدأت ب / ( إيّاك نعبد ) قبل ( اهدنا ) في فاتحة القرآن . ..أنظره / آثار ابن باديس ج 05 ورقة / 170 ...ومنها ...قال الحافظ أحمد ابن يحيى ابن جابر ابن داود البَلَاذُريّ المتوفى سنة : 279هـ عليه رَحَمَات الله /حدثني أبو عمران المقرئ الضرير قال / سمعت ابن عيينة يقول :لله در الثوري ؛ بلغني أنه قال : عجباً لرجلٍ يعرفه صاحبه بمودته ونصيحته ولا يعلم منه إلاّ خيراً خمسين سنة ؛ ثم يأتيه رجلٌ لا يعرفه فيخبره عنه بسوء : فيقبله منه ويطرح معرفته . ..أنظره / جمل من أنساب الأشراف ج 11 ورقة / 315 ...ومنها ...قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله ربِّ العالمين /فالمحامي إذا قال : هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة ؟؟؟نقول / في هذا : تفصيل ..إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسه : فهذا خير ..وهو دائر : بين الوجوب أو الإستحباب ..وإن كنت تحامي من أجل أن تحصل على المال ؛ سواء كان صاحبك محقاً أو مبطلاً : فهذا لا يجوز ..وإن علمت أنه مبطل : صار ذلك أشد تحريماً . ..أنظره / الشرح الممتع ج 09 ورقة / 382 ...ومنها ...وقال شيخنا أيضاً /ومن مكارم الأخلاق أيضا : صلة الأرحام ..وهناك فرق : بين الوالدين ..والأقارب : الآخرين ..فالأقارب : لهم الصلة ..والوالدان : لهما البر ..والبر : أعلى من الصلة ..لأن البر : كثرة الخير والإحسان ..لكن الصلة : ألاّ يقطع ..ولهذا يقال في تارك البر : إنه عاق ..ويقال فيمن لم يصل : إنه قاطع . ..أنظره / مكارم الأخلاق ج 01 ورقة / 41 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات عليه /ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب لكن : لايزيل ذلك حقاً إلا الإيمان ..فالإيمان الحقيقي : هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة ..فالنفس المطمئنة : هي المؤمنة ..مؤمنة : في الدنيا ..آمنة : من عذاب الله يوم القيامة . ..أنظره / تفسير جزء عمَّ ج 01 ورقة / 206 ...