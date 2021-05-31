من درر السلف...الحلقة رقم 342

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,972
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل والأثر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الحميد محمد ابن باديس الصنهاجيّ عليه رَحَمَات الله /
ولـقد كان همنا الأول : تطـهير عقيدة التـوحيد من أوضار الشـرك القـولي والفعلي والإعتقادي ..
فإنّ التوحيد هو : أساس السلوك ..
ولذالك ابتدأت ب / ( إيّاك نعبد ) قبل ( اهدنا ) في فاتحة القرآن . ..
🥀 أنظره / آثار ابن باديس ج 05 ورقة / 170 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أحمد ابن يحيى ابن جابر ابن داود البَلَاذُريّ المتوفى سنة : 279هـ عليه رَحَمَات الله /
حدثني أبو عمران المقرئ الضرير قال / سمعت ابن عيينة يقول :
لله در الثوري ؛ بلغني أنه قال : عجباً لرجلٍ يعرفه صاحبه بمودته ونصيحته ولا يعلم منه إلاّ خيراً خمسين سنة ؛ ثم يأتيه رجلٌ لا يعرفه فيخبره عنه بسوء : فيقبله منه ويطرح معرفته . ..
🥀 أنظره / جمل من أنساب الأشراف ج 11 ورقة / 315 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله ربِّ العالمين /
فالمحامي إذا قال : هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة ؟؟؟
نقول / في هذا : تفصيل ..
إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسه : فهذا خير ..
وهو دائر : بين الوجوب أو الإستحباب ..
وإن كنت تحامي من أجل أن تحصل على المال ؛ سواء كان صاحبك محقاً أو مبطلاً : فهذا لا يجوز ..
وإن علمت أنه مبطل : صار ذلك أشد تحريماً . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع ج 09 ورقة / 382 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً /
ومن مكارم الأخلاق أيضا : صلة الأرحام ..
وهناك فرق : بين الوالدين ..
والأقارب : الآخرين ..
فالأقارب : لهم الصلة ..
والوالدان : لهما البر ..
والبر : أعلى من الصلة ..
لأن البر : كثرة الخير والإحسان ..
لكن الصلة : ألاّ يقطع ..
ولهذا يقال في تارك البر : إنه عاق ..
ويقال فيمن لم يصل : إنه قاطع . ..
🥀 أنظره / مكارم الأخلاق ج 01 ورقة / 41 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات عليه /
ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب لكن : لايزيل ذلك حقاً إلا الإيمان ..
فالإيمان الحقيقي : هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة ..
فالنفس المطمئنة : هي المؤمنة ..
مؤمنة : في الدنيا ..
آمنة : من عذاب الله يوم القيامة . ..
🥀 أنظره / تفسير جزء عمَّ ج 01 ورقة / 206 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top