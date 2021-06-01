من درر السلف....الحلقة رقم 343

الحمد لله ...ومن الدرر والمسائل والأثر ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /إن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدًا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق : يتقلَّب في خمس ظلمات ..قوله : ظُلْمة ..وعمله : ظُلمة ..ومدخله : ظُلمة ..ومخرجه : ظُلمة ..ومصيره : إلى الظُّلمة ..فقلبه : مظلم ..ووجهه : مظلم ..وكلامه : مظلم ..وحاله : مظلم ..وإذا قابلت بصيرته الخفَّاشيَّة ما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من النور : جَدَّ في الهرب منه ..وكاد نوره : يخطف بصره ..فهرب : إلى ظلمات الآراء التي هي أنسب به وأولى . ..أنظره / إجتماع الجيوش الاسلامية ج 01 ورقة / 33 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رحمات ربّ العالمين /مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة : نحو أربعين ركعة ..كان ﷺ : يوتر صلاة النهار بالمغرب ..ويوتر صلاة الليل : بوتر الليل . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 281 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رحمات رب العالمين /النميمة : من كبائر الذنوب يعذب عليها النمام في قبره ..ولا يدخل الجنة : نمام ..نسأل الله العافية . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 681 ...ومنها ...وقال شيخنا أيضاً /الكسوف : إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها ..وليس : هو عذاباً ..لكنه : إنذار كما قال صلى الله عليه وسلم /يخوف الله بهما عباده .. .ولم يقل : يعاقب الله بهما عباده ..بل : هو تخويف ..ولا ندري ما وراء : هذا التخويف ..قد تكون هناك عقوبات عاجلة أو آجلة في الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو الأهل عقوبات عامة أو خاصة : ما ندري ..ولهذا قال صلى الله عليه وسلم / إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله .. .ما قال : قوموا صلوا اذكروا الله ..ولكن قال : افزعوا إلى ذكر الله ..واستغفاره وتصدقوا وصلوا كل هذه أشياء تدل على : عظم هذا الكسوف . ..أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 15 ورقة / 4 - 5 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /ربما سلك الإنسان في أول أمره على الصراط المستقيم ؛ ثم ينحرف عنهُ آخر عمره ؛؟فيسلك بعض سبل الشيطان : فينقطع عن الله ويهلك ..( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع أو باع فيعمل عمل أهل النار : فيدخلها ) ..وربما سلك الرجل أولا بعض سبل الشيطان فتدركه السعادة فيسلك الصراط المستقيم في آخر عمره : فيصل به إلى الله ..والشأن كل الشأن : في الإستقامة على الصراط . ..أنظره / المَحَجّةُ في سَيْرِ الدُّلْجَةِ ورقة / 65 ...