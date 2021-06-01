من درر السلف....الحلقة رقم 343

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل والأثر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدًا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق : يتقلَّب في خمس ظلمات ..
قوله : ظُلْمة ..
وعمله : ظُلمة ..
ومدخله : ظُلمة ..
ومخرجه : ظُلمة ..
ومصيره : إلى الظُّلمة ..
فقلبه : مظلم ..
ووجهه : مظلم ..
وكلامه : مظلم ..
وحاله : مظلم ..
وإذا قابلت بصيرته الخفَّاشيَّة ما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من النور : جَدَّ في الهرب منه ..
وكاد نوره : يخطف بصره ..
فهرب : إلى ظلمات الآراء التي هي أنسب به وأولى . ..
🥀 أنظره / إجتماع الجيوش الاسلامية ج 01 ورقة / 33 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رحمات ربّ العالمين /
مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة : نحو أربعين ركعة ..
كان ﷺ : يوتر صلاة النهار بالمغرب ..
ويوتر صلاة الليل : بوتر الليل . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 281 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رحمات رب العالمين /
النميمة : من كبائر الذنوب يعذب عليها النمام في قبره ..
ولا يدخل الجنة : نمام ..
نسأل الله العافية . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 681 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً /
الكسوف : إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها ..
وليس : هو عذاباً ..
لكنه : إنذار كما قال صلى الله عليه وسلم /يخوف الله بهما عباده .. .
ولم يقل : يعاقب الله بهما عباده ..
بل : هو تخويف ..
ولا ندري ما وراء : هذا التخويف ..
قد تكون هناك عقوبات عاجلة أو آجلة في الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو الأهل عقوبات عامة أو خاصة : ما ندري ..
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم / إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله .. .
ما قال : قوموا صلوا اذكروا الله ..
ولكن قال : افزعوا إلى ذكر الله ..
واستغفاره وتصدقوا وصلوا كل هذه أشياء تدل على : عظم هذا الكسوف . ..
🥀 أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 15 ورقة / 4 - 5 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
ربما سلك الإنسان في أول أمره على الصراط المستقيم ؛ ثم ينحرف عنهُ آخر عمره ؛؟فيسلك بعض سبل الشيطان : فينقطع عن الله ويهلك ..
( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع أو باع فيعمل عمل أهل النار : فيدخلها ) ..
وربما سلك الرجل أولا بعض سبل الشيطان فتدركه السعادة فيسلك الصراط المستقيم في آخر عمره : فيصل به إلى الله ..
والشأن كل الشأن : في الإستقامة على الصراط . ..
🥀 أنظره / المَحَجّةُ في سَيْرِ الدُّلْجَةِ ورقة / 65 ... 🌾🌾🌾
 
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