من درر السلف....الحلقة رقم 343

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والمسائل والأثر ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدًا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق : يتقلَّب في خمس ظلمات ..
قوله : ظُلْمة ..
وعمله : ظُلمة ..
ومدخله : ظُلمة ..
ومخرجه : ظُلمة ..
ومصيره : إلى الظُّلمة ..
فقلبه : مظلم ..
ووجهه : مظلم ..
وكلامه : مظلم ..
وحاله : مظلم ..
وإذا قابلت بصيرته الخفَّاشيَّة ما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من النور : جَدَّ في الهرب منه ..
وكاد نوره : يخطف بصره ..
فهرب : إلى ظلمات الآراء التي هي أنسب به وأولى . ..
أنظره / إجتماع الجيوش الاسلامية ج 01 ورقة / 33 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رحمات ربّ العالمين /
مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة : نحو أربعين ركعة ..
كان ﷺ : يوتر صلاة النهار بالمغرب ..
ويوتر صلاة الليل : بوتر الليل . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 281 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رحمات رب العالمين /
النميمة : من كبائر الذنوب يعذب عليها النمام في قبره ..
ولا يدخل الجنة : نمام ..
نسأل الله العافية . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 681 ...
ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً /
الكسوف : إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها ..
وليس : هو عذاباً ..
لكنه : إنذار كما قال صلى الله عليه وسلم /يخوف الله بهما عباده .. .
ولم يقل : يعاقب الله بهما عباده ..
بل : هو تخويف ..
ولا ندري ما وراء : هذا التخويف ..
قد تكون هناك عقوبات عاجلة أو آجلة في الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو الأهل عقوبات عامة أو خاصة : ما ندري ..
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم / إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله .. .
ما قال : قوموا صلوا اذكروا الله ..
ولكن قال : افزعوا إلى ذكر الله ..
واستغفاره وتصدقوا وصلوا كل هذه أشياء تدل على : عظم هذا الكسوف . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 15 ورقة / 4 - 5 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
ربما سلك الإنسان في أول أمره على الصراط المستقيم ؛ ثم ينحرف عنهُ آخر عمره ؛؟فيسلك بعض سبل الشيطان : فينقطع عن الله ويهلك ..
( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع أو باع فيعمل عمل أهل النار : فيدخلها ) ..
وربما سلك الرجل أولا بعض سبل الشيطان فتدركه السعادة فيسلك الصراط المستقيم في آخر عمره : فيصل به إلى الله ..
والشأن كل الشأن : في الإستقامة على الصراط . ..
أنظره / المَحَجّةُ في سَيْرِ الدُّلْجَةِ ورقة / 65 ...
ومن الدرر والمسائل والأثر ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدًا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق : يتقلَّب في خمس ظلمات ..
قوله : ظُلْمة ..
وعمله : ظُلمة ..
ومدخله : ظُلمة ..
ومخرجه : ظُلمة ..
ومصيره : إلى الظُّلمة ..
فقلبه : مظلم ..
ووجهه : مظلم ..
وكلامه : مظلم ..
وحاله : مظلم ..
وإذا قابلت بصيرته الخفَّاشيَّة ما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من النور : جَدَّ في الهرب منه ..
وكاد نوره : يخطف بصره ..
فهرب : إلى ظلمات الآراء التي هي أنسب به وأولى . ..
أنظره / إجتماع الجيوش الاسلامية ج 01 ورقة / 33 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رحمات ربّ العالمين /
مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة : نحو أربعين ركعة ..
كان ﷺ : يوتر صلاة النهار بالمغرب ..
ويوتر صلاة الليل : بوتر الليل . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 281 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رحمات رب العالمين /
النميمة : من كبائر الذنوب يعذب عليها النمام في قبره ..
ولا يدخل الجنة : نمام ..
نسأل الله العافية . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 681 ...
ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً /
الكسوف : إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها ..
وليس : هو عذاباً ..
لكنه : إنذار كما قال صلى الله عليه وسلم /يخوف الله بهما عباده .. .
ولم يقل : يعاقب الله بهما عباده ..
بل : هو تخويف ..
ولا ندري ما وراء : هذا التخويف ..
قد تكون هناك عقوبات عاجلة أو آجلة في الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو الأهل عقوبات عامة أو خاصة : ما ندري ..
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم / إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله .. .
ما قال : قوموا صلوا اذكروا الله ..
ولكن قال : افزعوا إلى ذكر الله ..
واستغفاره وتصدقوا وصلوا كل هذه أشياء تدل على : عظم هذا الكسوف . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 15 ورقة / 4 - 5 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
ربما سلك الإنسان في أول أمره على الصراط المستقيم ؛ ثم ينحرف عنهُ آخر عمره ؛؟فيسلك بعض سبل الشيطان : فينقطع عن الله ويهلك ..
( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع أو باع فيعمل عمل أهل النار : فيدخلها ) ..
وربما سلك الرجل أولا بعض سبل الشيطان فتدركه السعادة فيسلك الصراط المستقيم في آخر عمره : فيصل به إلى الله ..
والشأن كل الشأن : في الإستقامة على الصراط . ..
أنظره / المَحَجّةُ في سَيْرِ الدُّلْجَةِ ورقة / 65 ...