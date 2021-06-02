من درر السلف....الحلقة رقم 344

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل والأثر ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلامة عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
وكثير من الناس : تخفى عليه كثير من المعاصي ..
خصوصاً معاصي القلب : كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك ..
حتى إنه يكون به : كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر ..
وهذا من الإعراض : عن العلم وعدم البصيرة . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ج 01 ورقة / 271 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما أكثر من يرجع أثناء الطريق أو ينقطع ؛ فإن القلوب : بين إصبعين من أصابع الرحمن ..
﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ . ..
🥀 أنظره / المَحَجّةُ في سَيْرِ الدُّلْجَةِ ورقة / 65 - 66 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فهذه النفس : تحتاج إِلَى مُحاربة ومجاهدة ومعاداة ..
فإنَّها : أعدى عدو لابن آدم ..
وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / المجاهِدُ من جاهَدَ نَفسَه : في اللَّهِ .. .
( حديث صحيح ؛ رواه الترمذي ) .. .
🥀 أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 143 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و ‏قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فالقلب السَّليم المحمود : هو الذي يريد الخير لا الشَّر ..
وكمال ذلك : بأن يعرف الخير والشَّر ..
فأمَّا من لا يعرف الشَّر : فذاك نقص فيه لا يُمدح به . ..
🥀أنظره / الفتاوى الكبرى ج 05 ورقة / 262 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فَالْكَذِبُ عَلَى الشَّخْ: صِ حَرَامٌ كُلُّهُ ..
سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ : مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا ..
لَكِنَّ الِإفْتِرَاءَ عَلَى الْمُؤمن : أشَدّ ..
بَلْ الْكَذِبُ : كُلُّهُ حَرَامٌ ..
وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ : الْمَعَارِيضِ ..
وَقَدْ تُسَمَّى : كَذِبًا ..
لِأَنَّ الْكَلَامَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَكَلِّمُ : مَعْنًى ..
وَذَلِكَ الْمَعْنَى : يُرِيدُ أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُ ..
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا يَعْنِيهِ : فَهُوَ الْكَذِبُ الْمَحْضُ ..
وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ : فَهَذِهِ الْمَعَارِيضُ وَهِيَ كَذِبٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْهَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذِبًا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ السَّائِغَةِ ..
وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيمُ إلَّا ثَلَاثَ كِذْبَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ ..
قَوْلُهُ لِسَارَّةَ : أُخْتِي ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ إنِّي سَقِيمٌ ﴾ .. .
وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ : مَعَارِيضُ ..
وَبِهَا احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ : عَلَى جَوَازِ التَّعْرِيضِ لِلْمَظْلُومِ ..
وَهُوَ أَنْ يَعْنِيَ بِكَلَامِهِ : مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ الْمُخَاطَبُ . ..
🥀 أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 223 ... 🌾 🌾🌾
 
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