من درر السلف....الحلقة رقم 344

الحمد لله ...ومن الدرر والمسائل والأثر ...ومنها ...و قال العلامة عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /وكثير من الناس : تخفى عليه كثير من المعاصي ..خصوصاً معاصي القلب : كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك ..حتى إنه يكون به : كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر ..وهذا من الإعراض : عن العلم وعدم البصيرة . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ج 01 ورقة / 271 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /ما أكثر من يرجع أثناء الطريق أو ينقطع ؛ فإن القلوب : بين إصبعين من أصابع الرحمن ..﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ . ..أنظره / المَحَجّةُ في سَيْرِ الدُّلْجَةِ ورقة / 65 - 66 ...ومنها ...وقال أيضاً /فهذه النفس : تحتاج إِلَى مُحاربة ومجاهدة ومعاداة ..فإنَّها : أعدى عدو لابن آدم ..وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / المجاهِدُ من جاهَدَ نَفسَه : في اللَّهِ .. .( حديث صحيح ؛ رواه الترمذي ) .. .أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 143 ...ومنها ...و ‏قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /فالقلب السَّليم المحمود : هو الذي يريد الخير لا الشَّر ..وكمال ذلك : بأن يعرف الخير والشَّر ..فأمَّا من لا يعرف الشَّر : فذاك نقص فيه لا يُمدح به . ..أنظره / الفتاوى الكبرى ج 05 ورقة / 262 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَالْكَذِبُ عَلَى الشَّخْ: صِ حَرَامٌ كُلُّهُ ..سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ : مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا ..لَكِنَّ الِإفْتِرَاءَ عَلَى الْمُؤمن : أشَدّ ..بَلْ الْكَذِبُ : كُلُّهُ حَرَامٌ ..وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ : الْمَعَارِيضِ ..وَقَدْ تُسَمَّى : كَذِبًا ..لِأَنَّ الْكَلَامَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَكَلِّمُ : مَعْنًى ..وَذَلِكَ الْمَعْنَى : يُرِيدُ أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُ ..فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا يَعْنِيهِ : فَهُوَ الْكَذِبُ الْمَحْضُ ..وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ : فَهَذِهِ الْمَعَارِيضُ وَهِيَ كَذِبٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْهَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذِبًا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ السَّائِغَةِ ..وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيمُ إلَّا ثَلَاثَ كِذْبَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ ..قَوْلُهُ لِسَارَّةَ : أُخْتِي ..وَقَوْلُهُ : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ ..وَقَوْلُهُ : ﴿ إنِّي سَقِيمٌ ﴾ .. .وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ : مَعَارِيضُ ..وَبِهَا احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ : عَلَى جَوَازِ التَّعْرِيضِ لِلْمَظْلُومِ ..وَهُوَ أَنْ يَعْنِيَ بِكَلَامِهِ : مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ الْمُخَاطَبُ . ..أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 223 ...