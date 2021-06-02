من درر السلف....الحلقة رقم 344

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والمسائل والأثر ...
ومنها ...
و قال العلامة عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
وكثير من الناس : تخفى عليه كثير من المعاصي ..
خصوصاً معاصي القلب : كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك ..
حتى إنه يكون به : كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر ..
وهذا من الإعراض : عن العلم وعدم البصيرة . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ج 01 ورقة / 271 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما أكثر من يرجع أثناء الطريق أو ينقطع ؛ فإن القلوب : بين إصبعين من أصابع الرحمن ..
﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ . ..
أنظره / المَحَجّةُ في سَيْرِ الدُّلْجَةِ ورقة / 65 - 66 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فهذه النفس : تحتاج إِلَى مُحاربة ومجاهدة ومعاداة ..
فإنَّها : أعدى عدو لابن آدم ..
وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / المجاهِدُ من جاهَدَ نَفسَه : في اللَّهِ .. .
( حديث صحيح ؛ رواه الترمذي ) .. .
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 143 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فالقلب السَّليم المحمود : هو الذي يريد الخير لا الشَّر ..
وكمال ذلك : بأن يعرف الخير والشَّر ..
فأمَّا من لا يعرف الشَّر : فذاك نقص فيه لا يُمدح به . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 05 ورقة / 262 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَالْكَذِبُ عَلَى الشَّخْ: صِ حَرَامٌ كُلُّهُ ..
سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ : مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا ..
لَكِنَّ الِإفْتِرَاءَ عَلَى الْمُؤمن : أشَدّ ..
بَلْ الْكَذِبُ : كُلُّهُ حَرَامٌ ..
وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ : الْمَعَارِيضِ ..
وَقَدْ تُسَمَّى : كَذِبًا ..
لِأَنَّ الْكَلَامَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَكَلِّمُ : مَعْنًى ..
وَذَلِكَ الْمَعْنَى : يُرِيدُ أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُ ..
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا يَعْنِيهِ : فَهُوَ الْكَذِبُ الْمَحْضُ ..
وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ : فَهَذِهِ الْمَعَارِيضُ وَهِيَ كَذِبٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْهَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذِبًا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ السَّائِغَةِ ..
وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيمُ إلَّا ثَلَاثَ كِذْبَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ ..
قَوْلُهُ لِسَارَّةَ : أُخْتِي ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ إنِّي سَقِيمٌ ﴾ .. .
وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ : مَعَارِيضُ ..
وَبِهَا احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ : عَلَى جَوَازِ التَّعْرِيضِ لِلْمَظْلُومِ ..
وَهُوَ أَنْ يَعْنِيَ بِكَلَامِهِ : مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ الْمُخَاطَبُ . ..
أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 223 ...
ومن الدرر والمسائل والأثر ...
ومنها ...
و قال العلامة عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
وكثير من الناس : تخفى عليه كثير من المعاصي ..
خصوصاً معاصي القلب : كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك ..
حتى إنه يكون به : كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر ..
وهذا من الإعراض : عن العلم وعدم البصيرة . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ج 01 ورقة / 271 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما أكثر من يرجع أثناء الطريق أو ينقطع ؛ فإن القلوب : بين إصبعين من أصابع الرحمن ..
﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ . ..
أنظره / المَحَجّةُ في سَيْرِ الدُّلْجَةِ ورقة / 65 - 66 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فهذه النفس : تحتاج إِلَى مُحاربة ومجاهدة ومعاداة ..
فإنَّها : أعدى عدو لابن آدم ..
وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / المجاهِدُ من جاهَدَ نَفسَه : في اللَّهِ .. .
( حديث صحيح ؛ رواه الترمذي ) .. .
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 143 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فالقلب السَّليم المحمود : هو الذي يريد الخير لا الشَّر ..
وكمال ذلك : بأن يعرف الخير والشَّر ..
فأمَّا من لا يعرف الشَّر : فذاك نقص فيه لا يُمدح به . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 05 ورقة / 262 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَالْكَذِبُ عَلَى الشَّخْ: صِ حَرَامٌ كُلُّهُ ..
سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ : مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا ..
لَكِنَّ الِإفْتِرَاءَ عَلَى الْمُؤمن : أشَدّ ..
بَلْ الْكَذِبُ : كُلُّهُ حَرَامٌ ..
وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ : الْمَعَارِيضِ ..
وَقَدْ تُسَمَّى : كَذِبًا ..
لِأَنَّ الْكَلَامَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَكَلِّمُ : مَعْنًى ..
وَذَلِكَ الْمَعْنَى : يُرِيدُ أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُ ..
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا يَعْنِيهِ : فَهُوَ الْكَذِبُ الْمَحْضُ ..
وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ : فَهَذِهِ الْمَعَارِيضُ وَهِيَ كَذِبٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْهَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذِبًا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ السَّائِغَةِ ..
وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيمُ إلَّا ثَلَاثَ كِذْبَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ ..
قَوْلُهُ لِسَارَّةَ : أُخْتِي ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ إنِّي سَقِيمٌ ﴾ .. .
وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ : مَعَارِيضُ ..
وَبِهَا احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ : عَلَى جَوَازِ التَّعْرِيضِ لِلْمَظْلُومِ ..
وَهُوَ أَنْ يَعْنِيَ بِكَلَامِهِ : مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ الْمُخَاطَبُ . ..
أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 223 ...