من درر السلف ....الحلقة رقم 345

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل والأثر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ : الِإغْتِيَابِ وَبَيْنَ الْبُهْتَانِ ..
وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُخْبِرَ بِمَا يَكْرَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ عَنْهُ إذَا كَانَ صَادِقًا : فَهُوَ الْمُغْتَابُ ..
وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ ﴾ ..
مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ ..
فَجَعَلَ جِهَةَ التَّحْرِيمِ كَوْنَهُ : أَخًا أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ ..
وَلِذَلِكَ تغلظت الْغِيبَةُ : بِحَسَبِ حَالِ الْمُؤْمن ..
فَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ إيمَانًا : كَانَ اغْتِيَابُهُ أَشَدَّ ..
وَمِنْ جِنْسِ الْغِيبَةِ : الْهَمْزُ وَاللَّمْزُ ..
فَإِنَّ كِلَاهُمَا : فِيهِ عَيْبُ النَّاسِ وَالطَّعْنُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي الْغِيبَةِ ..
لَكِنَّ الْهَمْزَ هُوَ : الطَّعْنُ بِشِدَّةِ وَعُنْفٍ ..
بِخِلَافِ اللَّمْزِ : فَإِنَّهُ قَدْ يَخْلُو مِنْ الشِّدَّةِ وَالْعُنْفِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 224 - 225 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الشجاعة :؟هي ثباتُ القلب وقوتُه ..
وقوَّةُ الإقدامِ : على العدوِّ ..
والبعدُ : عن الجزع والخوف ..
فهي صفة تتعلق : بالقلب ..
وإلاَّ فالرجل قد يكون بدنُه أقوى الأبدان وهو من أقدر الناس على الضرب والطعن والرمي : وهو ضعيف القلب جَبَان ..
وهذا : عاجزٌ ..
وقد يكون الرجل يَقتُل بيده خلقًا كثيرًا وإذا دَهَمَتْه الأمور الكبار مالتْ عليه الأعداءُ : فيضعُف عنهم ؛ أو يَخاف . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 249 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
لا ينبغي للإنسان : أن يَعجب ..
فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل : إلاّ وقد ذهب إليه فريق من الناس ..
ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم : { أموات } ..
وأنهم : { صم بكم عمي } ..
وأنهم : { لا يفقهون } ..
وأنهم : { لا يعقلون} وأنهم { لفي قول مختلف • يؤفك عنه من أفك } ..
وأنهم : { في ريبهم يترددون } ..
وأنهم : { يعمهون } . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 145 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في معرضٍ جميلٍ / بعض الناس يقول / يا ربِّ : أخافك وأخافُ من لا يخافك !!!
وهذا : لا يجوز ..
بل عليه : أن يخاف الله ..
ولا يخاف : من لا يخاف الله ..
فإن من لا يخاف الله : ظالمٌ ؛ من أولياء الشيطان ..
وهذا قد : نهى الله عن أن يُخاف . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 58 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
أقارب الأم : لم يقدَّموا في شيء من الأحكام ..
بل أقارب الأب : أولى من أقارب الأم في جميع الأحكام ..
كذلك : في الحضانة . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 02 ورقة / 344 ... 🌾🌾🌾
 
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