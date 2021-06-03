من درر السلف ....الحلقة رقم 345

الحمد لله ...ومن الدرر والمسائل والأثر ...ومنها ...وقال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ : الِإغْتِيَابِ وَبَيْنَ الْبُهْتَانِ ..وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُخْبِرَ بِمَا يَكْرَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ عَنْهُ إذَا كَانَ صَادِقًا : فَهُوَ الْمُغْتَابُ ..وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ ﴾ ..مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ ..فَجَعَلَ جِهَةَ التَّحْرِيمِ كَوْنَهُ : أَخًا أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ ..وَلِذَلِكَ تغلظت الْغِيبَةُ : بِحَسَبِ حَالِ الْمُؤْمن ..فَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ إيمَانًا : كَانَ اغْتِيَابُهُ أَشَدَّ ..وَمِنْ جِنْسِ الْغِيبَةِ : الْهَمْزُ وَاللَّمْزُ ..فَإِنَّ كِلَاهُمَا : فِيهِ عَيْبُ النَّاسِ وَالطَّعْنُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي الْغِيبَةِ ..لَكِنَّ الْهَمْزَ هُوَ : الطَّعْنُ بِشِدَّةِ وَعُنْفٍ ..بِخِلَافِ اللَّمْزِ : فَإِنَّهُ قَدْ يَخْلُو مِنْ الشِّدَّةِ وَالْعُنْفِ . ..أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 224 - 225 ...ومنها ...وقال أيضاً /الشجاعة :؟هي ثباتُ القلب وقوتُه ..وقوَّةُ الإقدامِ : على العدوِّ ..والبعدُ : عن الجزع والخوف ..فهي صفة تتعلق : بالقلب ..وإلاَّ فالرجل قد يكون بدنُه أقوى الأبدان وهو من أقدر الناس على الضرب والطعن والرمي : وهو ضعيف القلب جَبَان ..وهذا : عاجزٌ ..وقد يكون الرجل يَقتُل بيده خلقًا كثيرًا وإذا دَهَمَتْه الأمور الكبار مالتْ عليه الأعداءُ : فيضعُف عنهم ؛ أو يَخاف . ..أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 249 ...ومنها ...وقال أيضاً /لا ينبغي للإنسان : أن يَعجب ..فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل : إلاّ وقد ذهب إليه فريق من الناس ..ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم : { أموات } ..وأنهم : { صم بكم عمي } ..وأنهم : { لا يفقهون } ..وأنهم : { لا يعقلون} وأنهم { لفي قول مختلف • يؤفك عنه من أفك } ..وأنهم : { في ريبهم يترددون } ..وأنهم : { يعمهون } . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 145 ...ومنها ...وقال أيضاً في معرضٍ جميلٍ / بعض الناس يقول / يا ربِّ : أخافك وأخافُ من لا يخافك !!!وهذا : لا يجوز ..بل عليه : أن يخاف الله ..ولا يخاف : من لا يخاف الله ..فإن من لا يخاف الله : ظالمٌ ؛ من أولياء الشيطان ..وهذا قد : نهى الله عن أن يُخاف . ..أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 58 ...ومنها ...وقال أيضاً /أقارب الأم : لم يقدَّموا في شيء من الأحكام ..بل أقارب الأب : أولى من أقارب الأم في جميع الأحكام ..كذلك : في الحضانة . ..أنظره / جامع المسائل ج 02 ورقة / 344 ...