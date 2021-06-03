الشعر الابيض

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تالا عمرو

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2021
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
28
محل الإقامة
القاهرة
الجنس
أنثى
وراثة

يعتبر ظهور الشعر الرمادي ، خاصة في سن مبكرة ، مسألة وراثية. إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني مما يعرف بالشيب المبكر ، تزداد احتمالية حدوث الشيب عند الأطفال بمعدلات عالية ، وهذا مؤشر على أنه على الرغم من المحاولات القوية لدراسة الارتباط بين الوراثة والشيخوخة ، إلا أن آلية هذه الظاهرة لا تزال قائمة. لغز.

نقص فيتامين

يساهم نقص فيتامينات B6 أو B12 أو فيتامينات D أو E في ظهور الشيب وخاصة في سن مبكرة. أظهرت دراسة فحصت العلاقة بين نقص النحاس وفيتامين D3 و B12 والشعر الأبيض ، ودراسة أخرى في عام 2016 عن العوامل التي تسبب ظهور الشعر الأبيض ، أجريت على مجموعة من الشباب الهنود ، لا تزيد أعمارهم عن 25 عامًا ، وأظهرت أن يعتبر انخفاض مستوى الفيريتين في الدم ، الذي يخزن الحديد وفيتامين ب 12 وكوليسترول HDL-C الجيد في الجسم ، أمرًا شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الشيخوخة المبكرة.

ضعف الغدة الدرقية

تؤثر وظيفة الغدة الدرقية المتغيرة ، سواء كانت مفرطة النشاط أو غير نشطة ، على كمية الميلانين التي ينتجها الجسم.

من التدخين

يؤدي التدخين إلى ضيق الأوعية الدموية ، مما يجعل من الصعب على بصيلات الشعر إمدادها بكمية كافية من الدم وبالتالي عدم قدرتها على إنتاج صبغة الشعر ، والنتيجة ظهور الشعر الرمادي.

• إجهاد

عند التعرض لحالة من الإجهاد ، ينتج الجسم هرمون الكورتيزول الذي يعمل على تركيز الأكسجين والتغذية لأعضاء الجسم الرئيسية ، مما يؤثر على تصبغ الشعر ونموه.
 
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