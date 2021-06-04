من درر السلف....الحلقة رقم346

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والمسائل والفوائد والأثر ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان : محتاج فقير ..
وهو مع ذلك : مذنبٌ خطَّاءٌ ..
فلا بد له : من ربه الذي يسدُّ مفاقره ..
ولا يزول فقرُه وفاقتُه : إلاّ بالتوحيد ..
وإذا حَصَل مع التوحيد الإستغفار : حَصَل غناه وسعادته ..
وزال عنه : ما يُعذَّب به ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله . ..
أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 54 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أول من أنكر حقيقة المحبة لله: الجعد بن درهم، الذي ضحّى به خالد القسري بواسط في خطبة يوم الأضحى وقال «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍّ بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما». ثم نزل من المنبر فذبحه
أنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 137 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَدْ يَكُونُ مِمَّا يُعَاقَبُ فِيهِ الْعَبْدُ : بِالْغَمِّ ..
كَمَا سُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة / عَنْ غَمٍّ لَا يُعْرَفُ سَبَبُهُ : قَالَ هُوَ ذَنْبٌ هَمَمْت بِهِ فِي سِرِّك وَلَمْ تَفْعَلْهُ فَجُزِيت هَمًّا بِهِ .. .
فَالذُّنُوبُ لَهَا عُقُوبَاتٌ : السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة 111 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلمةٍ له جميلةٍ /
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُحْسِنُ إلَى غَيْرِهِ : لِيَمُنَّ عَلَيْهِ ..
أَوْ : لِيَجْزِيَهُ بِطَاعَتِهِ لَهُ وَتَعْظِيمِهِ إيَّاهُ أَوْ نَفْعٍ آخر ..
وَقَدْ يَمُنُّ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : أَنَا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ بِفُلَانِ ؛ فَلَمْ يَشْكُرْ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..
فَهَذَا : لَمْ يَعْبُدْ اللَّهَ ..
وَلَمْ : يَسْتَعِنْهُ ..
فَلَا عَمِلَ : لِلَّهِ وَلَا عَمِلَ بِهِ ؛؟فَهُوَ كَالْمُرَائِي ..
وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ : صَدَقَةَ الْمَنَّانِ وَصَدَقَةَ الْمُرَائِي ..
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 221 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَنَّ صَاحِبَ الصِّدْقِ مَعَ اللَّهِ : لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ . ..
أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...
ومن الدرر والمسائل والفوائد والأثر ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان : محتاج فقير ..
وهو مع ذلك : مذنبٌ خطَّاءٌ ..
فلا بد له : من ربه الذي يسدُّ مفاقره ..
ولا يزول فقرُه وفاقتُه : إلاّ بالتوحيد ..
وإذا حَصَل مع التوحيد الإستغفار : حَصَل غناه وسعادته ..
وزال عنه : ما يُعذَّب به ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله . ..
أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 54 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أول من أنكر حقيقة المحبة لله: الجعد بن درهم، الذي ضحّى به خالد القسري بواسط في خطبة يوم الأضحى وقال «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍّ بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما». ثم نزل من المنبر فذبحه
أنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 137 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَدْ يَكُونُ مِمَّا يُعَاقَبُ فِيهِ الْعَبْدُ : بِالْغَمِّ ..
كَمَا سُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة / عَنْ غَمٍّ لَا يُعْرَفُ سَبَبُهُ : قَالَ هُوَ ذَنْبٌ هَمَمْت بِهِ فِي سِرِّك وَلَمْ تَفْعَلْهُ فَجُزِيت هَمًّا بِهِ .. .
فَالذُّنُوبُ لَهَا عُقُوبَاتٌ : السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة 111 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلمةٍ له جميلةٍ /
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُحْسِنُ إلَى غَيْرِهِ : لِيَمُنَّ عَلَيْهِ ..
أَوْ : لِيَجْزِيَهُ بِطَاعَتِهِ لَهُ وَتَعْظِيمِهِ إيَّاهُ أَوْ نَفْعٍ آخر ..
وَقَدْ يَمُنُّ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : أَنَا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ بِفُلَانِ ؛ فَلَمْ يَشْكُرْ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..
فَهَذَا : لَمْ يَعْبُدْ اللَّهَ ..
وَلَمْ : يَسْتَعِنْهُ ..
فَلَا عَمِلَ : لِلَّهِ وَلَا عَمِلَ بِهِ ؛؟فَهُوَ كَالْمُرَائِي ..
وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ : صَدَقَةَ الْمَنَّانِ وَصَدَقَةَ الْمُرَائِي ..
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 221 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَنَّ صَاحِبَ الصِّدْقِ مَعَ اللَّهِ : لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ . ..
أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...