من درر السلف....الحلقة رقم346

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والمسائل والفوائد والأثر ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الإنسان : محتاج فقير ..وهو مع ذلك : مذنبٌ خطَّاءٌ ..فلا بد له : من ربه الذي يسدُّ مفاقره ..ولا يزول فقرُه وفاقتُه : إلاّ بالتوحيد ..وإذا حَصَل مع التوحيد الإستغفار : حَصَل غناه وسعادته ..وزال عنه : ما يُعذَّب به ..ولا حول ولا قوة إلا بالله . ..أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 54 ...ومنها ...وقال أيضاً /‏أول من أنكر حقيقة المحبة لله: الجعد بن درهم، الذي ضحّى به خالد القسري بواسط في خطبة يوم الأضحى وقال «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍّ بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما». ثم نزل من المنبر فذبحهأنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 137 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَدْ يَكُونُ مِمَّا يُعَاقَبُ فِيهِ الْعَبْدُ : بِالْغَمِّ ..كَمَا سُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة / عَنْ غَمٍّ لَا يُعْرَفُ سَبَبُهُ : قَالَ هُوَ ذَنْبٌ هَمَمْت بِهِ فِي سِرِّك وَلَمْ تَفْعَلْهُ فَجُزِيت هَمًّا بِهِ .. .فَالذُّنُوبُ لَهَا عُقُوبَاتٌ : السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة 111 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلمةٍ له جميلةٍ /وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُحْسِنُ إلَى غَيْرِهِ : لِيَمُنَّ عَلَيْهِ ..أَوْ : لِيَجْزِيَهُ بِطَاعَتِهِ لَهُ وَتَعْظِيمِهِ إيَّاهُ أَوْ نَفْعٍ آخر ..وَقَدْ يَمُنُّ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : أَنَا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ بِفُلَانِ ؛ فَلَمْ يَشْكُرْ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..فَهَذَا : لَمْ يَعْبُدْ اللَّهَ ..وَلَمْ : يَسْتَعِنْهُ ..فَلَا عَمِلَ : لِلَّهِ وَلَا عَمِلَ بِهِ ؛؟فَهُوَ كَالْمُرَائِي ..وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ : صَدَقَةَ الْمَنَّانِ وَصَدَقَةَ الْمُرَائِي ..﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 221 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أَنَّ صَاحِبَ الصِّدْقِ مَعَ اللَّهِ : لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ . ..أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...