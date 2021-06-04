أفضل المواقع و التطبيقات الجزائرية لتتبع الطرود

GhaF

GhaF

:: عضو مُتميز ::
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
625
النقاط
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عند شراء أي منتج عبر الانترنت راح يعدّي على عدة نقاط استقبال و توزيع
من المتجر الإلكتروني لي شريت عليه إلى المركز البريدي الأقرب إليك مرورا بعدة بلدان و مراكز استقبال
🔎 و باش تعرف وين راهو الطرد تاعك في كل مرة كاين مواقع و تطبيقات يسمحولك بذلك باستعمال رقم التتبع (tracking number) لي تحصل عليه عند اقتناء المنتج
❑ مواقع و تطبيقات تتبع الطرود و الرسائل البريدية لا تعد و لا تحصى
لكن حنا خيرنالكم الجزائرية منها و الأفضل حاليا
1/
aptracking.poste.dz
خدمة التتبع الخاصة ببريد الجزائر
2/
trackdz.com
الموقع الأكثر استعمالا، بالاضافة إلى توفره على تطبيق أندرويد
3/
suividz.com
موقع جيد، هو كذلك عندو تطبيق خاص بالأندرويد

ما هو أفضل موقع تتبّع طرود ؟

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