أفضل المواقع و التطبيقات الجزائرية لتتبع الطرود

GhaF
:: عضو مُتميز ::
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- 9 جويلية 2016
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عند شراء أي منتج عبر الانترنت راح يعدّي على عدة نقاط استقبال و توزيع
من المتجر الإلكتروني لي شريت عليه إلى المركز البريدي الأقرب إليك مرورا بعدة بلدان و مراكز استقبال
و باش تعرف وين راهو الطرد تاعك في كل مرة كاين مواقع و تطبيقات يسمحولك بذلك باستعمال رقم التتبع (tracking number) لي تحصل عليه عند اقتناء المنتج
❑ مواقع و تطبيقات تتبع الطرود و الرسائل البريدية لا تعد و لا تحصى
لكن حنا خيرنالكم الجزائرية منها و الأفضل حاليا
1/
aptracking.poste.dz
خدمة التتبع الخاصة ببريد الجزائر
2/
trackdz.com
الموقع الأكثر استعمالا، بالاضافة إلى توفره على تطبيق أندرويد
3/
suividz.com
موقع جيد، هو كذلك عندو تطبيق خاص بالأندرويد
—
ما هو أفضل موقع تتبّع طرود ؟
من المتجر الإلكتروني لي شريت عليه إلى المركز البريدي الأقرب إليك مرورا بعدة بلدان و مراكز استقبال
و باش تعرف وين راهو الطرد تاعك في كل مرة كاين مواقع و تطبيقات يسمحولك بذلك باستعمال رقم التتبع (tracking number) لي تحصل عليه عند اقتناء المنتج
❑ مواقع و تطبيقات تتبع الطرود و الرسائل البريدية لا تعد و لا تحصى
لكن حنا خيرنالكم الجزائرية منها و الأفضل حاليا
1/
aptracking.poste.dz
خدمة التتبع الخاصة ببريد الجزائر
2/
trackdz.com
الموقع الأكثر استعمالا، بالاضافة إلى توفره على تطبيق أندرويد
3/
suividz.com
موقع جيد، هو كذلك عندو تطبيق خاص بالأندرويد
—
ما هو أفضل موقع تتبّع طرود ؟