أفضل المواقع و التطبيقات الجزائرية لتتبع الطرود

عند شراء أي منتج عبر الانترنت راح يعدّي على عدة نقاط استقبال و توزيعمن المتجر الإلكتروني لي شريت عليه إلى المركز البريدي الأقرب إليك مرورا بعدة بلدان و مراكز استقبالو باش تعرف وين راهو الطرد تاعك في كل مرة كاين مواقع و تطبيقات يسمحولك بذلك باستعمال رقم التتبع (tracking number) لي تحصل عليه عند اقتناء المنتج❑ مواقع و تطبيقات تتبع الطرود و الرسائل البريدية لا تعد و لا تحصىلكن حنا خيرنالكم الجزائرية منها و الأفضل حاليا1/aptracking.poste.dzخدمة التتبع الخاصة ببريد الجزائر2/trackdz.comالموقع الأكثر استعمالا، بالاضافة إلى توفره على تطبيق أندرويد3/suividz.comموقع جيد، هو كذلك عندو تطبيق خاص بالأندرويدما هو أفضل موقع تتبّع طرود ؟