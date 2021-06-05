من درر السلف....الحلقة رقم 347

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر السلفية والفوائد الأثرية ...

🥀🥀 ومنها ...
( الكتابة على القبور ) ..
سئل شيخنا سماحة الوالد الشيخ ابن باز عليه رَحَمَات الله /
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية ؛ بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته إلخ ؟؟؟
الجواب / لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها ..
لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث جابر رضي الله عنه - أنه ﷺ / نهى أن يجصص القبر ؛ وأن يقعد عليه ؛ وأن يبنى عليه .. .
رواه الإمام مسلم في صحيحه ..
زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح : وأن يكتب عليه .. .
🥀 أنظره / مجموع فتاوى ابن باز ج 04 ورقة / 337 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ الوزير ابن هبيرة الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأمرُ النكاح : يُستعان على نُجحه بالكتمان . ..
🥀 أنظره / الإفصاح عن معاني الصحاح ج 01 ورقة / 77 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِأَوْلِيَائِهِ عِنْدَ ابْتِلَائِهِمْ : مَخَارِجَ ..
وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : تَهْذِيبًا وَزِيَادَةً لَهُمْ فِي الثَّوَابِ . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /
أَنَّ مُرْتَكِبَ الْفَاحِشَةَ : لَا تَبْقَى لَهُ حُرْمَةٌ . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( كيف يقوي العبد صلته بالله ؟؟؟ )
السؤال /
فضيلة الشيخ : ما هي الأسباب التي تقوي محبة الله في قلب العبد ؛ وتقوي للعبد
إجلال الله وتعظيمه ؟؟؟
جواب شيخنا العثيمين عليه رَحَمَات الله /
السبب الوحيد بيّنه الله عز وجل في قوله :
{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ..
كلما كان الإنسان أشد في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام : كان أشد محبةً لله ..
وليس الشأن : أن تحب الله أنت ..
بل الشأن : أن يحبك الله عز وجل ..
ولهذا جاء الجواب : { فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ؛ ولم يقل : فاتبعوني تصدقون في دعواكم ؛ قال : { فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ..
فعليك إذا أردت محبة الله : بالحرص التام على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..
فستجد محبة الله لك ؛ ومحبتك لله ..
نسأل الله أن يحقق لنا ذلك إنه على كل شيء قدير ..
والحمد لله رب العالمين . ..
🥀 أنظره / سلسلة اللقاء الشهري / 41 ... 🌾🌾🌾
 
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