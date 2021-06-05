من درر السلف....الحلقة رقم 347

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر السلفية والفوائد الأثرية ...
ومنها ...
( الكتابة على القبور ) ..
سئل شيخنا سماحة الوالد الشيخ ابن باز عليه رَحَمَات الله /
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية ؛ بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته إلخ ؟؟؟
الجواب / لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها ..
لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث جابر رضي الله عنه - أنه ﷺ / نهى أن يجصص القبر ؛ وأن يقعد عليه ؛ وأن يبنى عليه .. .
رواه الإمام مسلم في صحيحه ..
زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح : وأن يكتب عليه .. .
أنظره / مجموع فتاوى ابن باز ج 04 ورقة / 337 ...
ومنها ...
قال الحافظ الوزير ابن هبيرة الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأمرُ النكاح : يُستعان على نُجحه بالكتمان . ..
أنظره / الإفصاح عن معاني الصحاح ج 01 ورقة / 77 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِأَوْلِيَائِهِ عِنْدَ ابْتِلَائِهِمْ : مَخَارِجَ ..
وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : تَهْذِيبًا وَزِيَادَةً لَهُمْ فِي الثَّوَابِ . ..
أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /
أَنَّ مُرْتَكِبَ الْفَاحِشَةَ : لَا تَبْقَى لَهُ حُرْمَةٌ . ..
أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...
ومنها ...
( كيف يقوي العبد صلته بالله ؟؟؟ )
السؤال /
فضيلة الشيخ : ما هي الأسباب التي تقوي محبة الله في قلب العبد ؛ وتقوي للعبد
إجلال الله وتعظيمه ؟؟؟
جواب شيخنا العثيمين عليه رَحَمَات الله /
السبب الوحيد بيّنه الله عز وجل في قوله :
{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ..
كلما كان الإنسان أشد في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام : كان أشد محبةً لله ..
وليس الشأن : أن تحب الله أنت ..
بل الشأن : أن يحبك الله عز وجل ..
ولهذا جاء الجواب : { فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ؛ ولم يقل : فاتبعوني تصدقون في دعواكم ؛ قال : { فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ..
فعليك إذا أردت محبة الله : بالحرص التام على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..
فستجد محبة الله لك ؛ ومحبتك لله ..
نسأل الله أن يحقق لنا ذلك إنه على كل شيء قدير ..
والحمد لله رب العالمين . ..
أنظره / سلسلة اللقاء الشهري / 41 ...
ومن الدرر السلفية والفوائد الأثرية ...
ومنها ...
( الكتابة على القبور ) ..
سئل شيخنا سماحة الوالد الشيخ ابن باز عليه رَحَمَات الله /
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية ؛ بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته إلخ ؟؟؟
الجواب / لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها ..
لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث جابر رضي الله عنه - أنه ﷺ / نهى أن يجصص القبر ؛ وأن يقعد عليه ؛ وأن يبنى عليه .. .
رواه الإمام مسلم في صحيحه ..
زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح : وأن يكتب عليه .. .
أنظره / مجموع فتاوى ابن باز ج 04 ورقة / 337 ...
ومنها ...
قال الحافظ الوزير ابن هبيرة الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأمرُ النكاح : يُستعان على نُجحه بالكتمان . ..
أنظره / الإفصاح عن معاني الصحاح ج 01 ورقة / 77 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِأَوْلِيَائِهِ عِنْدَ ابْتِلَائِهِمْ : مَخَارِجَ ..
وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : تَهْذِيبًا وَزِيَادَةً لَهُمْ فِي الثَّوَابِ . ..
أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /
أَنَّ مُرْتَكِبَ الْفَاحِشَةَ : لَا تَبْقَى لَهُ حُرْمَةٌ . ..
أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...
ومنها ...
( كيف يقوي العبد صلته بالله ؟؟؟ )
السؤال /
فضيلة الشيخ : ما هي الأسباب التي تقوي محبة الله في قلب العبد ؛ وتقوي للعبد
إجلال الله وتعظيمه ؟؟؟
جواب شيخنا العثيمين عليه رَحَمَات الله /
السبب الوحيد بيّنه الله عز وجل في قوله :
{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ..
كلما كان الإنسان أشد في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام : كان أشد محبةً لله ..
وليس الشأن : أن تحب الله أنت ..
بل الشأن : أن يحبك الله عز وجل ..
ولهذا جاء الجواب : { فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ؛ ولم يقل : فاتبعوني تصدقون في دعواكم ؛ قال : { فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ..
فعليك إذا أردت محبة الله : بالحرص التام على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..
فستجد محبة الله لك ؛ ومحبتك لله ..
نسأل الله أن يحقق لنا ذلك إنه على كل شيء قدير ..
والحمد لله رب العالمين . ..
أنظره / سلسلة اللقاء الشهري / 41 ...