من درر السلف....الحلقة رقم 347

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر السلفية والفوائد الأثرية ...ومنها ...( الكتابة على القبور ) ..سئل شيخنا سماحة الوالد الشيخ ابن باز عليه رَحَمَات الله /هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية ؛ بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته إلخ ؟؟؟الجواب / لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها ..لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث جابر رضي الله عنه - أنه ﷺ / نهى أن يجصص القبر ؛ وأن يقعد عليه ؛ وأن يبنى عليه .. .رواه الإمام مسلم في صحيحه ..زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح : وأن يكتب عليه .. .أنظره / مجموع فتاوى ابن باز ج 04 ورقة / 337 ...ومنها ...قال الحافظ الوزير ابن هبيرة الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وأمرُ النكاح : يُستعان على نُجحه بالكتمان . ..أنظره / الإفصاح عن معاني الصحاح ج 01 ورقة / 77 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِأَوْلِيَائِهِ عِنْدَ ابْتِلَائِهِمْ : مَخَارِجَ ..وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : تَهْذِيبًا وَزِيَادَةً لَهُمْ فِي الثَّوَابِ . ..أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /أَنَّ مُرْتَكِبَ الْفَاحِشَةَ : لَا تَبْقَى لَهُ حُرْمَةٌ . ..أنظره / فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...ومنها ...( كيف يقوي العبد صلته بالله ؟؟؟ )السؤال /فضيلة الشيخ : ما هي الأسباب التي تقوي محبة الله في قلب العبد ؛ وتقوي للعبدإجلال الله وتعظيمه ؟؟؟جواب شيخنا العثيمين عليه رَحَمَات الله /السبب الوحيد بيّنه الله عز وجل في قوله :{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ..كلما كان الإنسان أشد في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام : كان أشد محبةً لله ..وليس الشأن : أن تحب الله أنت ..بل الشأن : أن يحبك الله عز وجل ..ولهذا جاء الجواب : { فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ؛ ولم يقل : فاتبعوني تصدقون في دعواكم ؛ قال : { فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله } ..فعليك إذا أردت محبة الله : بالحرص التام على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..فستجد محبة الله لك ؛ ومحبتك لله ..نسأل الله أن يحقق لنا ذلك إنه على كل شيء قدير ..والحمد لله رب العالمين . ..أنظره / سلسلة اللقاء الشهري / 41 ...