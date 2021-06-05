ندى محمود السيد
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ماسك لتنظيف البشرة بخلطات طبيعية
تستخدم منظفات الوجه للتخلص من الزيوت الزائدة على الجلد وإزالة الرواسب وطبقات الجلد الميت. وبالتالي ، فإن استخدام غسول وجه جيد سيساعد في صحة البشرة ونضارتها وحيويتها. علاوة على ذلك ، يمكنك الحصول على نتائج أفضل عند استخدام قناع وجه مصنوع من مكونات طبيعية بدون أي مواد كيميائية تضر البشرة. يمكنك أيضًا تحضير بعض الأنواع الطبيعية التي يمكن صنعها في المنزل والتي تناسب نوع بشرتك.
ماسك لتنظيف البشرة بمكون زيت الزيتون:
بينما ينظف وجهك ، فإنه يغذي وجهك بالعديد من العناصر الغذائية. كما أنه يعمل كمرطب للبشرة الجافة. إنه غني بمضادات الأكسدة والدهون الجيدة التي تساعد على تقليل البثور وترطيب البشرة وتهدئة البشرة من حروق الشمس.
المكونات:
1/2 كوب زيت الزيتون
1/4 كوب خل التفاح
1/4 كوب ماء
ملعقة من العسل النحل
يمكن عمل كريم فعال عن طريق خلط جميع المكونات جيداً ووضعها في زجاجة داكنة اللون وتخزينها في مكان مظلم وبارد. عند الاستخدام ، رج الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام. هذا قناع لتنظيف البشرة بعمق حيث يساعد على تفتيح البقع الداكنة وجعل بشرتك صافية وناعمة.
تستخدم منظفات الوجه للتخلص من الزيوت الزائدة على الجلد وإزالة الرواسب وطبقات الجلد الميت. وبالتالي ، فإن استخدام غسول وجه جيد سيساعد في صحة البشرة ونضارتها وحيويتها. علاوة على ذلك ، يمكنك الحصول على نتائج أفضل عند استخدام قناع وجه مصنوع من مكونات طبيعية بدون أي مواد كيميائية تضر البشرة. يمكنك أيضًا تحضير بعض الأنواع الطبيعية التي يمكن صنعها في المنزل والتي تناسب نوع بشرتك.
ماسك لتنظيف البشرة بمكون زيت الزيتون:
بينما ينظف وجهك ، فإنه يغذي وجهك بالعديد من العناصر الغذائية. كما أنه يعمل كمرطب للبشرة الجافة. إنه غني بمضادات الأكسدة والدهون الجيدة التي تساعد على تقليل البثور وترطيب البشرة وتهدئة البشرة من حروق الشمس.
المكونات:
1/2 كوب زيت الزيتون
1/4 كوب خل التفاح
1/4 كوب ماء
ملعقة من العسل النحل
يمكن عمل كريم فعال عن طريق خلط جميع المكونات جيداً ووضعها في زجاجة داكنة اللون وتخزينها في مكان مظلم وبارد. عند الاستخدام ، رج الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام. هذا قناع لتنظيف البشرة بعمق حيث يساعد على تفتيح البقع الداكنة وجعل بشرتك صافية وناعمة.