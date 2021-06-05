ندى محمود السيد
:: عضو منتسِب ::
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للمحجبات نصائح للعناية بشعرك تحت الحجاب
في بعض البيئات وخاصة الحارة يتعرض الشعر لضرر شديد عند تغطيته من التقصف والبهتان والتساقط. ويحدث هذا أيضًا للنساء غير المحجبات ولكن بدرجة أقل وكما أوضحنا سابقًا يجب الحرص على تجنب حدوث هذه المشكلات.
تعاني العديد من المحجبات من ظهور العديد من المشاكل في الشعر سواء كان تقصفه أو تلاشي أو تساقطه ، لذلك نقدم لكى مجموعة من النصائح للعناية بشعرك تحت الحجاب لشعر قوي وناعم يساعدك على التخلّص منه. العناية الكاملة بالشعر لمنعه من التعرض لهذه المشاكل.
نقدم لكى بعض النصائح السحرية لشعر ناعم وقوي تحت الحجاب.
قللي طبقات الوشاح
- حاولي تقليص طبقات الوشاح على شعرك ، لأن الطبقات المتعددة تؤدي إلى عدم قدرة شعرك على التنفس بسهولة مما يعرضه للتلف والتساقط ، ويكون عدد الطبقات المسموح به طبقتين على الأكثر بشرط أن يكون تكون الطبقات خفيفة ومصنوعة من القطن من أجل الحصول على شعر صحي تحت الحجاب
- اختر خامة جيدة للوشاح تغطي رأسك بها حتى تمتص العرق منه جيدًا ، وأن الوشاح الذي يعلق مباشرة على شعرك مصنوع من القطن أو الجيرسيه لأن هاتين المادتين تسمحان للهواء بالتحرك فيه شعرك أفضل من المواد الأخرى.
لا تشدي شعرك تحت الحجاب
- لو كنتِ تمتلكين شعرا طويلا فلا تشديه و لا تربطيه تحت الوشاح بل اجعليه منسدلا و مرتخياً و استخدمي معه رباطاً مصنوعاً من القطن كي يمنع تشابكه حتي تحصلي علي شعر صحي تحت الحجاب
لا تلفي الوشاح حول عنقك
- لا تقومي بلف الوشاح حول عنقك لأن هذا يؤدي إلى منع الهواء من المرور إلى شعرك و الأفضل أن تجعليه منسدلاً و أن تلفيه بشكل يسمح لشعرك أن يتنفس.
في بعض البيئات وخاصة الحارة يتعرض الشعر لضرر شديد عند تغطيته من التقصف والبهتان والتساقط. ويحدث هذا أيضًا للنساء غير المحجبات ولكن بدرجة أقل وكما أوضحنا سابقًا يجب الحرص على تجنب حدوث هذه المشكلات.
تعاني العديد من المحجبات من ظهور العديد من المشاكل في الشعر سواء كان تقصفه أو تلاشي أو تساقطه ، لذلك نقدم لكى مجموعة من النصائح للعناية بشعرك تحت الحجاب لشعر قوي وناعم يساعدك على التخلّص منه. العناية الكاملة بالشعر لمنعه من التعرض لهذه المشاكل.
نقدم لكى بعض النصائح السحرية لشعر ناعم وقوي تحت الحجاب.
قللي طبقات الوشاح
- حاولي تقليص طبقات الوشاح على شعرك ، لأن الطبقات المتعددة تؤدي إلى عدم قدرة شعرك على التنفس بسهولة مما يعرضه للتلف والتساقط ، ويكون عدد الطبقات المسموح به طبقتين على الأكثر بشرط أن يكون تكون الطبقات خفيفة ومصنوعة من القطن من أجل الحصول على شعر صحي تحت الحجاب
- اختر خامة جيدة للوشاح تغطي رأسك بها حتى تمتص العرق منه جيدًا ، وأن الوشاح الذي يعلق مباشرة على شعرك مصنوع من القطن أو الجيرسيه لأن هاتين المادتين تسمحان للهواء بالتحرك فيه شعرك أفضل من المواد الأخرى.
لا تشدي شعرك تحت الحجاب
- لو كنتِ تمتلكين شعرا طويلا فلا تشديه و لا تربطيه تحت الوشاح بل اجعليه منسدلا و مرتخياً و استخدمي معه رباطاً مصنوعاً من القطن كي يمنع تشابكه حتي تحصلي علي شعر صحي تحت الحجاب
لا تلفي الوشاح حول عنقك
- لا تقومي بلف الوشاح حول عنقك لأن هذا يؤدي إلى منع الهواء من المرور إلى شعرك و الأفضل أن تجعليه منسدلاً و أن تلفيه بشكل يسمح لشعرك أن يتنفس.