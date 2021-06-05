تالا عمرو
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حمض الهيالورونيك يشبه الإسفنج الذي يمتص الماء ويبقيه داخل الجلد ، فيبدو الوجه رطبًا ومنتعشًا وناعمًا. كما أنه مادة طبيعية تفرزها نفس الخلايا المسؤولة عن إنتاج الكولاجين ، لضمان مرونة الجلد ومرونته.
فوائد حمض الهيالورونيك للبشرة
يخترق حمض الهيالورونيك الطبقة العليا من الجلد ويوفر لها الترطيب الذي تحتاجه. لذلك يعتبر هذا الحمض مرطبًا فعالًا للوجه ، حيث يجعل البشرة أقل عرضة للتلف من العوامل الخارجية والبيئية.
يعمل حمض الهيالورونيك كمضاد للأكسدة ، لأنه قادر على محاصرة الجذور الحرة المسؤولة بشكل أساسي عن شيخوخة الجلد. هذا يساعد على محاربة الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
يصلح حمض الهيالورونيك الخلايا والأنسجة التي تضررت بسبب الشيخوخة.
يساهم حمض الهيالورونيك في صيانة وتقوية الكولاجين في الأنسجة الضامة. هذا الأخير هو أحد الأنواع الأربعة الرئيسية للأنسجة في الجسم التي تدعم أو تربط أو تفصل أنواعًا مختلفة من الأنسجة والأعضاء.
يساعد حمض الهيالورونيك على شد البشرة ومنعها من الترهل بمرور الوقت.
يساعد حمض الهيالورونيك على تنعيم البشرة بفضل ترطيبها الذي يخترق البشرة.
بالطبع ، للاستفادة من فوائد حمض الهيالورونيك ، يجب عليك اختيار الطريقة أو المنتج المناسب لنوع بشرتك. هل يجب عليك اختيار مصل أم كريم أم حقنة؟
فوائد حمض الهيالورونيك للبشرة
يخترق حمض الهيالورونيك الطبقة العليا من الجلد ويوفر لها الترطيب الذي تحتاجه. لذلك يعتبر هذا الحمض مرطبًا فعالًا للوجه ، حيث يجعل البشرة أقل عرضة للتلف من العوامل الخارجية والبيئية.
يعمل حمض الهيالورونيك كمضاد للأكسدة ، لأنه قادر على محاصرة الجذور الحرة المسؤولة بشكل أساسي عن شيخوخة الجلد. هذا يساعد على محاربة الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
يصلح حمض الهيالورونيك الخلايا والأنسجة التي تضررت بسبب الشيخوخة.
يساهم حمض الهيالورونيك في صيانة وتقوية الكولاجين في الأنسجة الضامة. هذا الأخير هو أحد الأنواع الأربعة الرئيسية للأنسجة في الجسم التي تدعم أو تربط أو تفصل أنواعًا مختلفة من الأنسجة والأعضاء.
يساعد حمض الهيالورونيك على شد البشرة ومنعها من الترهل بمرور الوقت.
يساعد حمض الهيالورونيك على تنعيم البشرة بفضل ترطيبها الذي يخترق البشرة.
بالطبع ، للاستفادة من فوائد حمض الهيالورونيك ، يجب عليك اختيار الطريقة أو المنتج المناسب لنوع بشرتك. هل يجب عليك اختيار مصل أم كريم أم حقنة؟