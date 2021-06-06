من درر السلف....الحلقة رقم 348

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر السلفية والفوائد الأثرية ...ومنها ...قال يحيى بن معاذ عليه رَحَمَات الله / ما جفت الدموع : إلاّ لقساوة القلوب ..وما قست القلوب : إلاّ لكثرة الذنوب ..وما كثرت الذنوب : إلاّ من كثرة العيوب . ..أنظره / شعب الإيمان للحافظ البيهقيّ برقم / 6828 ...ومنها ...عَن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ /أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ / المَلَائِكَةُ تُصَلِّي علَى أحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلَّاهُ الذي صَلَّى فِيهِ ما لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ؛ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ .. .خرّجَه البخاريّ في الصَحيح ..قال إبنُ بطال أبو الحسن علي ابن خلف ابن عبد الملك عليه رَحَمَات ربّ العالمين /فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب : فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ؛ ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له ؛ فهو مرجو إجابته لقوله : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . ..أنظره / شرح صحيح البخارى لابن بطال ج 02 ورقة / 95 ...ومنها ...قال زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة : تتقلب أحواله وتتبدل ..ثم تصير : حطاماً يابساً ..وقد عدد الله سبحانه زينة الدنيا ومتاعها المبهج في قوله تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ ..وهذا كله يصير تراباً ما خلا : الذهب والفضة ..ولا ينتفع بأعيانهما بل هما قيم الأشياء : فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهما ..وإنما ينتفع : بإنفاقهما ..ولهذا قال الحسن : بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك .. .وأجسام بني آدم بل وسائر الحيوانات : كنبات الأرض تنقلب من حال إلى حال ثم تجف وتصير تراباً ..قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً*ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴾ ..وما المرء إلاّ كالنباتِ وزهرهِ .. يعودُ رُفاتاً بعد ما هو ساطعٌ ..فينتقل ابن آدم : من الشباب إلى الهرم ..ومن الصحة : إلى السقم ..ومن الوُجُودِ : إلى العدم كما قيل /وما حالتنا إلاّ ثلاثٌ .. شبابٌ ثم شيبٌ ثم موتٌ ..وَآخَرُ ما يسمى المرءُ شيخاً .. ويتلوهُ من الأسماءِ ميْتٌ ..مدة الشباب قصيرة كمدة : زهر الربيع وبهجته ونضارته ..فإذا يبس وابيض : فقد آن ارتحاله ..كما أن الزرع إذا ابيض :؟فقد آن حصاده ..وأجملَ زهور الربيع : الورد ..ومتى كثر فيه البياض : فقد قرب زمانُ انتقالهِ . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 313 ...ومنها ...وقال أيضاً /قال بعضهم / أكثر من يموت : الشباب ..وآيةُ ذلكَ أن الشيوخَ في الناسِ : قليلٌ ..أيا ابنَ آدم لا يغررك عافيةٌ .. عليك صافيةٌ فالعمرُ معدودُ ..ما أنت إلاّ كزرعٍ عند خضرتهِ .. بكلِ شَيْءٍ من الآفات مقصودُ ..فإنْ سلمتَ من الآفاتِ أجْمَعُعَا .. فأنتَ عندِ كمالِ الأمرِ محصودُ ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 314 ...