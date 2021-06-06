من درر السلف....الحلقة رقم 348

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر السلفية والفوائد الأثرية ...
ومنها ...
قال يحيى بن معاذ عليه رَحَمَات الله / ما جفت الدموع : إلاّ لقساوة القلوب ..
وما قست القلوب : إلاّ لكثرة الذنوب ..
وما كثرت الذنوب : إلاّ من كثرة العيوب . ..
أنظره / شعب الإيمان للحافظ البيهقيّ برقم / 6828 ...
ومنها ...
عَن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ /
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ / المَلَائِكَةُ تُصَلِّي علَى أحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلَّاهُ الذي صَلَّى فِيهِ ما لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ؛ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ .. .
خرّجَه البخاريّ في الصَحيح ..
قال إبنُ بطال أبو الحسن علي ابن خلف ابن عبد الملك عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب : فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ؛ ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له ؛ فهو مرجو إجابته لقوله : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . ..
أنظره / شرح صحيح البخارى لابن بطال ج 02 ورقة / 95 ...
ومنها ...
قال زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة : تتقلب أحواله وتتبدل ..
ثم تصير : حطاماً يابساً ..
وقد عدد الله سبحانه زينة الدنيا ومتاعها المبهج في قوله تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ ..
وهذا كله يصير تراباً ما خلا : الذهب والفضة ..
ولا ينتفع بأعيانهما بل هما قيم الأشياء : فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهما ..
وإنما ينتفع : بإنفاقهما ..
ولهذا قال الحسن : بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك .. .
وأجسام بني آدم بل وسائر الحيوانات : كنبات الأرض تنقلب من حال إلى حال ثم تجف وتصير تراباً ..
قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً*ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴾ ..
وما المرء إلاّ كالنباتِ وزهرهِ .. يعودُ رُفاتاً بعد ما هو ساطعٌ ..
فينتقل ابن آدم : من الشباب إلى الهرم ..
ومن الصحة : إلى السقم ..
ومن الوُجُودِ : إلى العدم كما قيل /
وما حالتنا إلاّ ثلاثٌ .. شبابٌ ثم شيبٌ ثم موتٌ ..
وَآخَرُ ما يسمى المرءُ شيخاً .. ويتلوهُ من الأسماءِ ميْتٌ ..
مدة الشباب قصيرة كمدة : زهر الربيع وبهجته ونضارته ..
فإذا يبس وابيض : فقد آن ارتحاله ..
كما أن الزرع إذا ابيض :؟فقد آن حصاده ..
وأجملَ زهور الربيع : الورد ..
ومتى كثر فيه البياض : فقد قرب زمانُ انتقالهِ . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 313 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال بعضهم / أكثر من يموت : الشباب ..
وآيةُ ذلكَ أن الشيوخَ في الناسِ : قليلٌ ..
أيا ابنَ آدم لا يغررك عافيةٌ .. عليك صافيةٌ فالعمرُ معدودُ ..
ما أنت إلاّ كزرعٍ عند خضرتهِ .. بكلِ شَيْءٍ من الآفات مقصودُ ..
فإنْ سلمتَ من الآفاتِ أجْمَعُعَا .. فأنتَ عندِ كمالِ الأمرِ محصودُ ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 314 ...
ومن الدرر السلفية والفوائد الأثرية ...
ومنها ...
قال يحيى بن معاذ عليه رَحَمَات الله / ما جفت الدموع : إلاّ لقساوة القلوب ..
وما قست القلوب : إلاّ لكثرة الذنوب ..
وما كثرت الذنوب : إلاّ من كثرة العيوب . ..
أنظره / شعب الإيمان للحافظ البيهقيّ برقم / 6828 ...
ومنها ...
عَن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ /
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ / المَلَائِكَةُ تُصَلِّي علَى أحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلَّاهُ الذي صَلَّى فِيهِ ما لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ؛ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ .. .
خرّجَه البخاريّ في الصَحيح ..
قال إبنُ بطال أبو الحسن علي ابن خلف ابن عبد الملك عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب : فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ؛ ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له ؛ فهو مرجو إجابته لقوله : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . ..
أنظره / شرح صحيح البخارى لابن بطال ج 02 ورقة / 95 ...
ومنها ...
قال زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة : تتقلب أحواله وتتبدل ..
ثم تصير : حطاماً يابساً ..
وقد عدد الله سبحانه زينة الدنيا ومتاعها المبهج في قوله تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ ..
وهذا كله يصير تراباً ما خلا : الذهب والفضة ..
ولا ينتفع بأعيانهما بل هما قيم الأشياء : فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهما ..
وإنما ينتفع : بإنفاقهما ..
ولهذا قال الحسن : بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك .. .
وأجسام بني آدم بل وسائر الحيوانات : كنبات الأرض تنقلب من حال إلى حال ثم تجف وتصير تراباً ..
قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً*ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴾ ..
وما المرء إلاّ كالنباتِ وزهرهِ .. يعودُ رُفاتاً بعد ما هو ساطعٌ ..
فينتقل ابن آدم : من الشباب إلى الهرم ..
ومن الصحة : إلى السقم ..
ومن الوُجُودِ : إلى العدم كما قيل /
وما حالتنا إلاّ ثلاثٌ .. شبابٌ ثم شيبٌ ثم موتٌ ..
وَآخَرُ ما يسمى المرءُ شيخاً .. ويتلوهُ من الأسماءِ ميْتٌ ..
مدة الشباب قصيرة كمدة : زهر الربيع وبهجته ونضارته ..
فإذا يبس وابيض : فقد آن ارتحاله ..
كما أن الزرع إذا ابيض :؟فقد آن حصاده ..
وأجملَ زهور الربيع : الورد ..
ومتى كثر فيه البياض : فقد قرب زمانُ انتقالهِ . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 313 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال بعضهم / أكثر من يموت : الشباب ..
وآيةُ ذلكَ أن الشيوخَ في الناسِ : قليلٌ ..
أيا ابنَ آدم لا يغررك عافيةٌ .. عليك صافيةٌ فالعمرُ معدودُ ..
ما أنت إلاّ كزرعٍ عند خضرتهِ .. بكلِ شَيْءٍ من الآفات مقصودُ ..
فإنْ سلمتَ من الآفاتِ أجْمَعُعَا .. فأنتَ عندِ كمالِ الأمرِ محصودُ ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 314 ...