برنامج كينج روت لعمل روت لهواتف الاندرويد

كل ما تريد معرفته عن برنامج كينج روت

برنامج King Root الشهير لجذر هواتف Android وأجهزة الكمبيوتر بسهولة ، لأن King Root يعتبر من أفضل التطبيقات وأكثرها استخدامًا لهذا الغرض ، ويتميز نظام جذر هاتف Android بالعديد من الإضافات والتحسينات. أكواد Android وبالتالي يمكنك التخلص من التطبيقات الافتراضية المزعجة التي تأتي مع الهاتف في إعدادات النظام.​