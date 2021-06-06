برنامج كينج روت لعمل روت لهواتف الاندرويد

M

ma ha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2021
المشاركات
9
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
كل ما تريد معرفته عن برنامج كينج روت


برنامج King Root الشهير لجذر هواتف Android وأجهزة الكمبيوتر بسهولة ، لأن King Root يعتبر من أفضل التطبيقات وأكثرها استخدامًا لهذا الغرض ، ويتميز نظام جذر هاتف Android بالعديد من الإضافات والتحسينات. أكواد Android وبالتالي يمكنك التخلص من التطبيقات الافتراضية المزعجة التي تأتي مع الهاتف في إعدادات النظام.​
عن طريق تنزيل KingRoot ، ستتمكن أيضًا من الحصول على العديد من الميزات الأخرى التي لا يمكنك استخدامها بدونها مثل تشغيل البرامج التي تتطلب هذا الجذر على الهاتف ، وهنا في هذا الموضوع سنتحدث عن كيفية تنزيل كينج روت مجانًا بسهولة تامة. ، وشرح كامل لإيجابيات وسلبيات هذا البرنامج يتعلق بأداء الهاتف بشكل عام ، وفي الأسفل ستجد رابط تنزيل مباشر لتثبيت برنامج King Root.​
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,066
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمناك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
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