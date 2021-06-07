Thanaya
:: عضو منتسِب ::
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- 7 جوان 2021
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- Saudi Arabia
- الجنس
- ذكر
ثنايا المعرفة
دورات ثنايا أول منصة مرئية عربية مهتمة بعلم النفس، نقدم الدورات برسوم رمزية. هنا لنتعلم كيف نتجاوز تلك الصعوبات التي لا يفهمها إلا قليلون.
المعرفة مشاهدة فيديو كيف تحصن ابنك من التنمر المدرسي و الالكتروني وتصنع ثقته
الريادة والابتكار في رفع مستوي الوعي بالصحة النفسية
رؤية
الريادة والابتكار في رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية، وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.
رسالة
سنواصل سعينا في مساعدة الأفراد والأسر بما يمرّ عليهم من ظروف، وأفكار، ومشاعر، وسلوك يصعب استعيابه وفهمه والتعامل معه. ثم دعمهم ونقلهم من ظلمات المشكلة إلى فسحة الحل. إلى جانب الشراكة الفاعلة محلياً ودولياً لتعزيز إنتاج ونشر المعرفة ودعم التنمية الوطنية.
القيم:
النزاهة والشفافية: نلتزم بأعلى المبادئ الأخلاقية، ونتعهد بالعمل بنزاهة وشفافية بما يحقق العدالة ويعزز الثقة والمصداقية.
العمل بروح الفريق: نحن ندعم بعضنا البعض في عملنا من خلال التعاون والعمل الجماعي، ونثمن البيئة الصحية التي يخلقها هذا النهج.
الريادة والتعلم المستمر: نحن ننمي روح الابتكار والمبادرة والتميز، ونطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع أعمالنا، كما نثمن التركيز على نجاح المستفيد والرغبة الدائمة في التعلم المستمر وتبادل المعرفة بين المعنيين.
فاعلية اتخاذ القرار: نحن ملتزمون أن تكون قراراتنا وخططنا مستندة إلى أدلة وتحليل، كما نلتزم بتبني نظم وإجراءات فعالة تتسم بالكفاءة.
التواصل الفعال: نلتزم بتفعيل سياسات وقنوات الاتصال المتنوعة مع كافة الفئات المعنية المشتركين، الموظفين، الشركاء، الموردين، المجتمع المحلي والدولي.
التفاني في سبيل المعرفة: نحن ملتزمون بتحقيق نجاح عالمي في مجال التعليم والتوعية بالصحة النفسية وتلبية حاجات المجتمع.
أهداف
- رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية عبر دورات الكترونية برسوم رمزية ميسرة ومتاحة للوصول عند جميع المستهدفين في دول الخليج والعالم.
- الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية في مجالات متنوعة داخل إطار رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية.
- الحفاظ على الأسعار الرمزية لتمكين الجميع من الاستفادة من أي دورة في أي وقت.
- إتاحة الفرصة للمشتركين للوصول للدورات، وإعادة حضورها، وتحميل الوثائق المرفقة معها في أي وقت ومن أي مكان وبلا رسوم إضافية.
دورات ثنايا أول منصة مرئية عربية مهتمة بعلم النفس، نقدم الدورات برسوم رمزية. هنا لنتعلم كيف نتجاوز تلك الصعوبات التي لا يفهمها إلا قليلون.
المعرفة مشاهدة فيديو كيف تحصن ابنك من التنمر المدرسي و الالكتروني وتصنع ثقته
الريادة والابتكار في رفع مستوي الوعي بالصحة النفسية
رؤية
الريادة والابتكار في رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية، وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.
رسالة
سنواصل سعينا في مساعدة الأفراد والأسر بما يمرّ عليهم من ظروف، وأفكار، ومشاعر، وسلوك يصعب استعيابه وفهمه والتعامل معه. ثم دعمهم ونقلهم من ظلمات المشكلة إلى فسحة الحل. إلى جانب الشراكة الفاعلة محلياً ودولياً لتعزيز إنتاج ونشر المعرفة ودعم التنمية الوطنية.
القيم:
النزاهة والشفافية: نلتزم بأعلى المبادئ الأخلاقية، ونتعهد بالعمل بنزاهة وشفافية بما يحقق العدالة ويعزز الثقة والمصداقية.
العمل بروح الفريق: نحن ندعم بعضنا البعض في عملنا من خلال التعاون والعمل الجماعي، ونثمن البيئة الصحية التي يخلقها هذا النهج.
الريادة والتعلم المستمر: نحن ننمي روح الابتكار والمبادرة والتميز، ونطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع أعمالنا، كما نثمن التركيز على نجاح المستفيد والرغبة الدائمة في التعلم المستمر وتبادل المعرفة بين المعنيين.
فاعلية اتخاذ القرار: نحن ملتزمون أن تكون قراراتنا وخططنا مستندة إلى أدلة وتحليل، كما نلتزم بتبني نظم وإجراءات فعالة تتسم بالكفاءة.
التواصل الفعال: نلتزم بتفعيل سياسات وقنوات الاتصال المتنوعة مع كافة الفئات المعنية المشتركين، الموظفين، الشركاء، الموردين، المجتمع المحلي والدولي.
التفاني في سبيل المعرفة: نحن ملتزمون بتحقيق نجاح عالمي في مجال التعليم والتوعية بالصحة النفسية وتلبية حاجات المجتمع.
أهداف
- رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية عبر دورات الكترونية برسوم رمزية ميسرة ومتاحة للوصول عند جميع المستهدفين في دول الخليج والعالم.
- الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية في مجالات متنوعة داخل إطار رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية.
- الحفاظ على الأسعار الرمزية لتمكين الجميع من الاستفادة من أي دورة في أي وقت.
- إتاحة الفرصة للمشتركين للوصول للدورات، وإعادة حضورها، وتحميل الوثائق المرفقة معها في أي وقت ومن أي مكان وبلا رسوم إضافية.