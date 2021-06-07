من درر السلف...الحلقة رقم 349

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والعبرِ ...ومنها ...عن أبي هريرة رضي الله عنه / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / إن المؤمن لَيُنْضِي شياطينه : كما يُنضِي أحدكم بَعيرَه في السفرِ .. .قال المحدث العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /وهذا إسناد حسن ؛ أخرجه أحمد قال / حدثنا قتيبة بن سعيد قال / حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً ..قلت / وهذا إسناد حسن ؛ لأن ابن لهيعة صحيح الحديث من رواية قتيبة كما قدمت أكثر من مرة ..وموسى بن وردان : صدوق كما قال الذهبي وغيره ..( أنظره : سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 07 ورقة / 1563 حديث رقم / 3586 . ..قال الإمام المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله في الحديث /أي : يهزله ويجعله نضواً ..أي : مهزولاً لكثرة إذلاله له ؛ وجعله أسيراً تحت قهره وتصرفه ..ومن أعزَ سلطان الله : أعزه الله وسلطه على عدوه ؛ وحكم عكسه عكس حكمه ..فظهر أن المؤمن لا يزال ينضي شيطانه ( كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ) لأنه إذا عرض لقلبه : احترز عنه بمعرفة ربه ..وإذا اعترض لنفسه ( وهي شهواته ) : احترز بذكر الله ..فهو أبداً ينضوه ..فالبعير يتجشم في سفره أثقال حمولته فيصير : نضواً لذلك ..وشيطان المؤمن : يتجشم أثقال غيظه منه لما يراه من الطاعة والوفاء لله ..فوقف منه : بمزجر الكلب ناحيةٍ ..وأشار بتعبيره بينضي دون يهلك ونحوه : إلى أنه لا يتخلص أحدٌ من شيطان ما دام حِسًا ..فإنه لا يزال يجاهد القلب وينازعه ..والعبد لا يزال يجاهده مجاهدة لا آخر لها إلى الموت ..لكن المؤمن الكامل يقوى عليه ولا ينقاد له ..ومع ذلك لا يستغني قط عن الجهاد والمدافعة ما دام الدم يجري في بدنه ..فإنه ما دام حياً : فأبواب الشياطين مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق ؛ وهي الشهوة والغضب والحدة والطمع والثروة وغيرها ..ومهما كان الباب مفتوحاً والعدو غير عاقل : لم يدفع إلاّ بالحراسة والمجاهدة ..قال رجل للحسن : يا أبا سعيد ؛ أينام إبليس ؟؟؟فتبتسم وقال : لو نام لوجدنا راحة . ..فلا خلاص للمؤمن منه ؛ لكنه بسبيل من دفعه وتضعيف قوته ..وذلك على قدر قوة إيمانه ومقدار إيقانه قال قيس بن الحجاج / قال لي شيطان : دخلت فيك وأنا مثل الجزور ؛ وأنا الآن كالعصفور ؛،قلت ولم ذا ؟؟؟قال : أذبتني بكتاب الله . ..وأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد أبواب الشياطين وحفظها بحراسة ؛ أعني الأبواب الظاهرة والطرق الخلية التي تفضي إلي المعاصي الظاهرة ؛ وإنما يتعثرون : في طرقه الغامضة . ..أنظره / فيض القدير ج 02 ورقة / 385 ...ومنها ...ذكرَ الحافظُ الذهبيّ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قَايْماز عليه رَحَمَات الله عنِ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ وَغَيْرُه قال /كَتبَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ : أَنِ اكتُبْ إِلَيَّ بِالعِلمِ كُلِّهِ !!!فَكَتَبَ إِلَيْهِ / إِنَّ العِلمَ : كَثِيْرٌ ..وَلَكِنْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلقَى اللهَ خَفِيفَ الظَّهْرِ مِنْ دِمَاءِ النَّاسِ !!خَمِيْصَ البَطنِ مِنْ أَمْوَالِهِم !!كَافّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِم !!لاَزماً لأَمرِ جَمَاعَتِهِم : فَافعَلْ . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 03 ورقة / 222 ...