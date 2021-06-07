من درر السلف...الحلقة رقم 349

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / إن المؤمن لَيُنْضِي شياطينه : كما يُنضِي أحدكم بَعيرَه في السفرِ .. .
قال المحدث العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
وهذا إسناد حسن ؛ أخرجه أحمد قال / حدثنا قتيبة بن سعيد قال / حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً ..
قلت / وهذا إسناد حسن ؛ لأن ابن لهيعة صحيح الحديث من رواية قتيبة كما قدمت أكثر من مرة ..
وموسى بن وردان : صدوق كما قال الذهبي وغيره ..
( أنظره : سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 07 ورقة / 1563 حديث رقم / 3586 . ..
قال الإمام المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله في الحديث /
أي : يهزله ويجعله نضواً ..
أي : مهزولاً لكثرة إذلاله له ؛ وجعله أسيراً تحت قهره وتصرفه ..
ومن أعزَ سلطان الله : أعزه الله وسلطه على عدوه ؛ وحكم عكسه عكس حكمه ..
فظهر أن المؤمن لا يزال ينضي شيطانه ( كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ) لأنه إذا عرض لقلبه : احترز عنه بمعرفة ربه ..
وإذا اعترض لنفسه ( وهي شهواته ) : احترز بذكر الله ..
فهو أبداً ينضوه ..
فالبعير يتجشم في سفره أثقال حمولته فيصير : نضواً لذلك ..
وشيطان المؤمن : يتجشم أثقال غيظه منه لما يراه من الطاعة والوفاء لله ..
فوقف منه : بمزجر الكلب ناحيةٍ ..
وأشار بتعبيره بينضي دون يهلك ونحوه : إلى أنه لا يتخلص أحدٌ من شيطان ما دام حِسًا ..
فإنه لا يزال يجاهد القلب وينازعه ..
والعبد لا يزال يجاهده مجاهدة لا آخر لها إلى الموت ..
لكن المؤمن الكامل يقوى عليه ولا ينقاد له ..
ومع ذلك لا يستغني قط عن الجهاد والمدافعة ما دام الدم يجري في بدنه ..
فإنه ما دام حياً : فأبواب الشياطين مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق ؛ وهي الشهوة والغضب والحدة والطمع والثروة وغيرها ..
ومهما كان الباب مفتوحاً والعدو غير عاقل : لم يدفع إلاّ بالحراسة والمجاهدة ..
قال رجل للحسن : يا أبا سعيد ؛ أينام إبليس ؟؟؟
فتبتسم وقال : لو نام لوجدنا راحة . ..
فلا خلاص للمؤمن منه ؛ لكنه بسبيل من دفعه وتضعيف قوته ..
وذلك على قدر قوة إيمانه ومقدار إيقانه قال قيس بن الحجاج / قال لي شيطان : دخلت فيك وأنا مثل الجزور ؛ وأنا الآن كالعصفور ؛،قلت ولم ذا ؟؟؟
قال : أذبتني بكتاب الله . ..
وأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد أبواب الشياطين وحفظها بحراسة ؛ أعني الأبواب الظاهرة والطرق الخلية التي تفضي إلي المعاصي الظاهرة ؛ وإنما يتعثرون : في طرقه الغامضة . ..
أنظره / فيض القدير ج 02 ورقة / 385 ...
ومنها ...
ذكرَ الحافظُ الذهبيّ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قَايْماز عليه رَحَمَات الله عنِ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ وَغَيْرُه قال /
كَتبَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ : أَنِ اكتُبْ إِلَيَّ بِالعِلمِ كُلِّهِ !!!
فَكَتَبَ إِلَيْهِ / إِنَّ العِلمَ : كَثِيْرٌ ..
وَلَكِنْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلقَى اللهَ خَفِيفَ الظَّهْرِ مِنْ دِمَاءِ النَّاسِ !!
خَمِيْصَ البَطنِ مِنْ أَمْوَالِهِم !!
كَافّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِم !!
لاَزماً لأَمرِ جَمَاعَتِهِم : فَافعَلْ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 03 ورقة / 222 ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / إن المؤمن لَيُنْضِي شياطينه : كما يُنضِي أحدكم بَعيرَه في السفرِ .. .
قال المحدث العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
وهذا إسناد حسن ؛ أخرجه أحمد قال / حدثنا قتيبة بن سعيد قال / حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً ..
قلت / وهذا إسناد حسن ؛ لأن ابن لهيعة صحيح الحديث من رواية قتيبة كما قدمت أكثر من مرة ..
وموسى بن وردان : صدوق كما قال الذهبي وغيره ..
( أنظره : سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 07 ورقة / 1563 حديث رقم / 3586 . ..
قال الإمام المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله في الحديث /
أي : يهزله ويجعله نضواً ..
أي : مهزولاً لكثرة إذلاله له ؛ وجعله أسيراً تحت قهره وتصرفه ..
ومن أعزَ سلطان الله : أعزه الله وسلطه على عدوه ؛ وحكم عكسه عكس حكمه ..
فظهر أن المؤمن لا يزال ينضي شيطانه ( كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ) لأنه إذا عرض لقلبه : احترز عنه بمعرفة ربه ..
وإذا اعترض لنفسه ( وهي شهواته ) : احترز بذكر الله ..
فهو أبداً ينضوه ..
فالبعير يتجشم في سفره أثقال حمولته فيصير : نضواً لذلك ..
وشيطان المؤمن : يتجشم أثقال غيظه منه لما يراه من الطاعة والوفاء لله ..
فوقف منه : بمزجر الكلب ناحيةٍ ..
وأشار بتعبيره بينضي دون يهلك ونحوه : إلى أنه لا يتخلص أحدٌ من شيطان ما دام حِسًا ..
فإنه لا يزال يجاهد القلب وينازعه ..
والعبد لا يزال يجاهده مجاهدة لا آخر لها إلى الموت ..
لكن المؤمن الكامل يقوى عليه ولا ينقاد له ..
ومع ذلك لا يستغني قط عن الجهاد والمدافعة ما دام الدم يجري في بدنه ..
فإنه ما دام حياً : فأبواب الشياطين مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق ؛ وهي الشهوة والغضب والحدة والطمع والثروة وغيرها ..
ومهما كان الباب مفتوحاً والعدو غير عاقل : لم يدفع إلاّ بالحراسة والمجاهدة ..
قال رجل للحسن : يا أبا سعيد ؛ أينام إبليس ؟؟؟
فتبتسم وقال : لو نام لوجدنا راحة . ..
فلا خلاص للمؤمن منه ؛ لكنه بسبيل من دفعه وتضعيف قوته ..
وذلك على قدر قوة إيمانه ومقدار إيقانه قال قيس بن الحجاج / قال لي شيطان : دخلت فيك وأنا مثل الجزور ؛ وأنا الآن كالعصفور ؛،قلت ولم ذا ؟؟؟
قال : أذبتني بكتاب الله . ..
وأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد أبواب الشياطين وحفظها بحراسة ؛ أعني الأبواب الظاهرة والطرق الخلية التي تفضي إلي المعاصي الظاهرة ؛ وإنما يتعثرون : في طرقه الغامضة . ..
أنظره / فيض القدير ج 02 ورقة / 385 ...
ومنها ...
ذكرَ الحافظُ الذهبيّ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قَايْماز عليه رَحَمَات الله عنِ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ وَغَيْرُه قال /
كَتبَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ : أَنِ اكتُبْ إِلَيَّ بِالعِلمِ كُلِّهِ !!!
فَكَتَبَ إِلَيْهِ / إِنَّ العِلمَ : كَثِيْرٌ ..
وَلَكِنْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلقَى اللهَ خَفِيفَ الظَّهْرِ مِنْ دِمَاءِ النَّاسِ !!
خَمِيْصَ البَطنِ مِنْ أَمْوَالِهِم !!
كَافّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِم !!
لاَزماً لأَمرِ جَمَاعَتِهِم : فَافعَلْ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 03 ورقة / 222 ...