ندى محمود السيد
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كيف تحصلين على شفاه ممتلئة وجذابة؟
احصلي على شفاه ممتلئة وجذابة بمكونات طبيعية
الحصول على شفاه ممتلئة وجذابة ليس حلمًا صعبًا ، يمكنك من خلال بعض الوصفات وحيل المكياج لإضفاء مظهر غني ورائع على شفتيك. تقدم لك مدونة وصفات لارينا أهم هذه الحيل لإكمال عمل المكياج الخفيف والناعم والحصول على شفاه ممتلئة وجذابة:
١- قلم تحديد الشفاه :
يعد استخدام محدد العيون من أسهل الطرق لزيادة حجم الشفاه ، لكن يجب اختياره بلون مطابق تمامًا للون شفتيك (بيج أو وردي) أو لون أحمر الشفاه الذي ترغبينه. تطبيق المقبل. كل ما عليك فعله هو استخدام القلم لتحديد الخط الخارجي للشفاه أو رسم خط يتماشى قليلاً معه ، مع مراعاة تركيبة اللون مع أحمر الشفاه بعد ذلك.
٢- مرطب الشفاه :
مسحه واحدة أو اثنتين من مرطب الشفاه تجعل شفتيك أكثر امتلاءً وجاذبية.
٣- ملمع الشفاه :
يتوافر بالأسواق مستحضر يسمي lip plumping gloss أو ملمع نفخ الشفاه، وهو يعزز لمعان الشفاه ويجعلها تبدو ممتلئة لفترة تدوم ستة ساعات. لا تبالغي فقط فى وضع الملمع حتى لا يكون مظهر شفتيك لزجا ومنتقدا.
٤- التقشير:
الشفاه الرطبة تبدو أكثر غنى وامتلائا من الشفاه الجافة، لذا احرصي على تقشيرها بانتظام للتخلص من الخلايا الميتة والقشور التراكمة عليها.
لإعداد مقشر منزلي سريع، امزجي قليل من السكر مع العسل وزيت الزيتون، وادعكي شفتيك بالمزيج لدقائق. هذه الوصفة سوف تساعد على تتنشيط الدورة الدموية في بشرة الشفاه ومنح شفتيك حمرة طبيعية وملمسا ناعما وحريريا.
٥- تجنبي أحمر الشفاه الداكن :
الألوان الداكنة تساعد على تنحيف الشفاه على عكس الألوان الفاتحة والزاهية التى تعزز من حجم الشفاه. الدرجات الدافئة أيضا مثل البرتقالي والأحمر تجعل شفتيك أكثر امتلائا.عليكى تجنب اضرار احمر الشفاه الزائف والبحث عن الانواع الميزه.
احصلي على شفاه ممتلئة وجذابة بمكونات طبيعية
الحصول على شفاه ممتلئة وجذابة ليس حلمًا صعبًا ، يمكنك من خلال بعض الوصفات وحيل المكياج لإضفاء مظهر غني ورائع على شفتيك. تقدم لك مدونة وصفات لارينا أهم هذه الحيل لإكمال عمل المكياج الخفيف والناعم والحصول على شفاه ممتلئة وجذابة:
١- قلم تحديد الشفاه :
يعد استخدام محدد العيون من أسهل الطرق لزيادة حجم الشفاه ، لكن يجب اختياره بلون مطابق تمامًا للون شفتيك (بيج أو وردي) أو لون أحمر الشفاه الذي ترغبينه. تطبيق المقبل. كل ما عليك فعله هو استخدام القلم لتحديد الخط الخارجي للشفاه أو رسم خط يتماشى قليلاً معه ، مع مراعاة تركيبة اللون مع أحمر الشفاه بعد ذلك.
٢- مرطب الشفاه :
مسحه واحدة أو اثنتين من مرطب الشفاه تجعل شفتيك أكثر امتلاءً وجاذبية.
٣- ملمع الشفاه :
يتوافر بالأسواق مستحضر يسمي lip plumping gloss أو ملمع نفخ الشفاه، وهو يعزز لمعان الشفاه ويجعلها تبدو ممتلئة لفترة تدوم ستة ساعات. لا تبالغي فقط فى وضع الملمع حتى لا يكون مظهر شفتيك لزجا ومنتقدا.
٤- التقشير:
الشفاه الرطبة تبدو أكثر غنى وامتلائا من الشفاه الجافة، لذا احرصي على تقشيرها بانتظام للتخلص من الخلايا الميتة والقشور التراكمة عليها.
لإعداد مقشر منزلي سريع، امزجي قليل من السكر مع العسل وزيت الزيتون، وادعكي شفتيك بالمزيج لدقائق. هذه الوصفة سوف تساعد على تتنشيط الدورة الدموية في بشرة الشفاه ومنح شفتيك حمرة طبيعية وملمسا ناعما وحريريا.
٥- تجنبي أحمر الشفاه الداكن :
الألوان الداكنة تساعد على تنحيف الشفاه على عكس الألوان الفاتحة والزاهية التى تعزز من حجم الشفاه. الدرجات الدافئة أيضا مثل البرتقالي والأحمر تجعل شفتيك أكثر امتلائا.عليكى تجنب اضرار احمر الشفاه الزائف والبحث عن الانواع الميزه.