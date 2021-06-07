افضل الوصفات لحل مشكلة اصفرار الأظافر بخطوات سهله و بسيطة

ندى محمود السيد
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تجنبي اصفرار الأظافر بخطوات بسيطة
ينتج اصفرار الأظافر عن عدة عوامل منها الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر لأن الصبغة تتراكم على الأظافر ويصعب إزالتها ، فضلاً عن نقص التغذية السليمة والتدخين المفرط. في جميع الأحوال يمكنك التخلص من اصفرار الأظافر واستخدام مجموعة من الوصفات الطبيعية والنصائح الهامة لتبييضها للتخلص من اصفرار الأظافر
أولاً: نصائح للتخلص من اصفرار الأظافر:
1- قبل وضع طلاء الأظافر ، ضعي طبقة من طلاء الأظافر الشفاف أو المقوى لمنع الألوان الداكنة من الوصول إلى الأظافر وظهور بقع عليها.
2- تجنب دهن طلاء الأظافر كل يوم وخاصة الألوان الداكنة مثل الأسود والأحمر.
3- الإقلاع عن التدخين أيضًا ، لأنه من الأسباب الرئيسية لإصفرار الأظافر وهشاشتها
٤- خصصي فرشاه لتنظيف الاظافر من الداخل ومن الخارج بصفة مستمرة
٥-قومي بعمل اي من الوصفات السابقه مره علي الاقل في الشهر لازالة اصفرار الأظافر
ثانياً: وصفة لإزالة اصفرار الأظافر
١- وصفة الليمون للتخلص من اصفرار الأظافر:
المكونات:
كوب من الماء الفاتر
ملعقة من الخل الابيض
ملعقة كبيرة من عصير الليمون
اغمسي أظافرك في وعاء من الماء الدافئ والخل وعصير الليمون لمدة 10 دقائق ، ثم افركي أظافرك برفق حتى تلاحظ اختفاء اصفرار الأظافر تمامًا. يمكنك أيضًا فرك أظافرك والجلد المحيط بشريحة من الليمون كل يوم لمدة عشرة أيام للحصول على نتائج أكثر فعالية.
٢- وصفة البيكربونات الصوديوم للتخلص من اصفرار الأظافر:
فى حالة عدم اختفاء الإصفرار بمساعدة الوصفة الأولى فيمكنك استخدام هذه الوصفة حيث أنها ستكون فعالة بدرجة أكبر فى التخلص من اصفرار الأظافر فأن البيكربونات فأن البيكربونات الصوديوم معروفة بعناصرها المبيضة للبشرة والأظافر.
المكونات:
- ملعقتين ونصف من بيكربونات الصوديوم
- عصير ليمونة
طريقه التحضير:
أمزجي البيكربونات الصوديوم مع ملعقة من عصير الليمون حتى تتكون عجينة متماسكة ثم قومي بتغليف كل أظافر اليد بكمية مناسبه من المزيج واتركيها على الأظافر لمدة 5 دقائق ثم أزيليها.
ينتج اصفرار الأظافر عن عدة عوامل منها الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر لأن الصبغة تتراكم على الأظافر ويصعب إزالتها ، فضلاً عن نقص التغذية السليمة والتدخين المفرط. في جميع الأحوال يمكنك التخلص من اصفرار الأظافر واستخدام مجموعة من الوصفات الطبيعية والنصائح الهامة لتبييضها للتخلص من اصفرار الأظافر
أولاً: نصائح للتخلص من اصفرار الأظافر:
1- قبل وضع طلاء الأظافر ، ضعي طبقة من طلاء الأظافر الشفاف أو المقوى لمنع الألوان الداكنة من الوصول إلى الأظافر وظهور بقع عليها.
2- تجنب دهن طلاء الأظافر كل يوم وخاصة الألوان الداكنة مثل الأسود والأحمر.
3- الإقلاع عن التدخين أيضًا ، لأنه من الأسباب الرئيسية لإصفرار الأظافر وهشاشتها
٤- خصصي فرشاه لتنظيف الاظافر من الداخل ومن الخارج بصفة مستمرة
٥-قومي بعمل اي من الوصفات السابقه مره علي الاقل في الشهر لازالة اصفرار الأظافر
ثانياً: وصفة لإزالة اصفرار الأظافر
١- وصفة الليمون للتخلص من اصفرار الأظافر:
المكونات:
كوب من الماء الفاتر
ملعقة من الخل الابيض
ملعقة كبيرة من عصير الليمون
اغمسي أظافرك في وعاء من الماء الدافئ والخل وعصير الليمون لمدة 10 دقائق ، ثم افركي أظافرك برفق حتى تلاحظ اختفاء اصفرار الأظافر تمامًا. يمكنك أيضًا فرك أظافرك والجلد المحيط بشريحة من الليمون كل يوم لمدة عشرة أيام للحصول على نتائج أكثر فعالية.
٢- وصفة البيكربونات الصوديوم للتخلص من اصفرار الأظافر:
فى حالة عدم اختفاء الإصفرار بمساعدة الوصفة الأولى فيمكنك استخدام هذه الوصفة حيث أنها ستكون فعالة بدرجة أكبر فى التخلص من اصفرار الأظافر فأن البيكربونات فأن البيكربونات الصوديوم معروفة بعناصرها المبيضة للبشرة والأظافر.
المكونات:
- ملعقتين ونصف من بيكربونات الصوديوم
- عصير ليمونة
طريقه التحضير:
أمزجي البيكربونات الصوديوم مع ملعقة من عصير الليمون حتى تتكون عجينة متماسكة ثم قومي بتغليف كل أظافر اليد بكمية مناسبه من المزيج واتركيها على الأظافر لمدة 5 دقائق ثم أزيليها.