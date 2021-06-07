بعض الأفكار المميزة لمشاريع صغيرة مربحة

M

ma ha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2021
المشاركات
8
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محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
مجموعة مجربة من مشاريع صغيرة مربحة


يبحث الكثير من الشباب عن مشاريع صغيرة مربحة برأس مال بسيط وأمثلة لمشاريع صغيرة ناجحة ليبدأوا حياتهم المهنية التي تسمح لهم بالعيش حياة كريمة تناسبهم ولأسرهم ، وبالطبع البحث عن هذه المشاريع يكمن لأن قلة فرص العمل والمشاكل التي نواجهها حاليا أو قلة المؤهلات التي تمنع بعض الشباب من الوصول إلى الوظائف العامة أو الخاصة. هناك العديد من المشاريع الصغيرة التي يمكن البدء بها برأس مال كاف للشباب الذين ليس لديهم عمل محدد أو قريب من وظيفتهم الرئيسية ، وفي هذا الموضوع سنتحدث عن مشاريع مربحة للغاية لأنها مشاريع تجارية يمكننا الاستثمار فيها . لتنمو وتحصل على العديد من الفوائد​
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
جزاك الله خيرا على المعلومات القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
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