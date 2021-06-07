كيفية الربح من البلوجر (المدونات )

هناك طرق عديدة للاستفادة من الإنترنت و Blogger. أولاً ، سوف نتعلم كيفية بدء مدونة Blogger ثم كيفية جني الأموال من مدونة Blogger.
لبدء مدونة وتكون في المقدمة والاستفادة من نتائج البحث على Google ، يجب عليك:
أولاً: يجب أن يكون لديك شيئًا قيمًا يمكنك أن تقدمه للآخرين ، وكلما كان مختلفًا وقيمًا ، كان ذلك أفضل لك. يجب أن يكون لديك أيضًا شغف بإعطاء المعلومات وتقديمها للآخرين وصياغتها بطريقة مبسطة ومفيدة.
ثانيًا: تمت كتابة المدونة بشكل صحيح متضمنًا العنوان والكلمات الرئيسية والروابط الداخلية وغيرها ، وهذا ما سنتعلمه لاحقًا.