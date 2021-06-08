من درر السلف ....الحلقة رقم 350

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والعبرِ ...ومنها ...وقال الإمام الحافظ الذهبيّ في سيره عليه رَحَمَات ربِّ عليه /قَال الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلاَم ( وَكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدين ) /مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَم فِي العِلْمِ : مِثْل المحلَّى لابْنِ حَزْم ..وَكِتَاب المُغنِي : لِلشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّيْنِ ..قُلْتُ ( أي : الذهبيّ ) / لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ ..وَثَالِثهُمَا : السُّنَن الكَبِيْر لِلبيهقِي ..وَرَابعهَا : التّمهيد لابْنِ عبدِ الْبر ..فَمَنْ حصَّل هَذِهِ الدَّوَاوِيْن ؛ وَكَانَ مِنْ أَذكيَاء الْمُفْتِينَ ؛ وَأَدمنَ المُطَالعَة فِيْهَا : فَهُوَ العَالِم حَقّاً . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 193...( قال أبوحسّانة غفر الله له : هذه الكتب كلها عندي في الخزانة الخاصة ولكنْ إلى الله المُشتكى ) ..ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ له /فَكم مِنْ رَجُلٍ : نَطَقَ بِالْحَقِّ ..وَأَمر : بِالمَعْرُوف ..فَيُسَلِّطُ اللهُ عَلَيْهِ : مَنْ يُؤذِيْه لِسوء قَصدهِ ..وَحُبِّهِ : لِلرِّئَاسَة الدِّينِيَّة ..فَهَذَا دَاءٌ خَفِيٌّ سَارٍ : فِي نُفُوْسِ الفُقَهَاء ..كَمَا أَنَّهُ دَاءٌ : سَارٍ فِي نُفُوْسِ المُنْفِقِين مِنَ الأَغنِيَاء وَأَربَاب الوُقُوْف وَالتُّرب المُزَخْرَفَة ..وَهُوَ : دَاءٌ خفِيٌّ يَسرِي فِي نُفُوْس الجُنْد وَالأُمَرَاء وَالمُجَاهِدِيْنَ ..فَترَاهم يَلتقُوْنَ العَدُوَّ وَيَصْطَدِمُ الجمعَان وَفِي نُفُوْس المُجَاهِدِيْنَ مُخَبّآتُ وَكمَائِنُ مِنَ الإختيَالِ وَإِظهَار الشَّجَاعَةِ : ليُقَالَ !!!وَالعجبِ !!!وَلُبْسِ : القرَاقل المُذَهَّبَة !!!وَالخُوذ : المزخرفَة !!!وَالعُدد المُحلاَّة : عَلَى نُفُوْس مُتكبّرَةٍ !!!وَفُرْسَان : مُتجبِّرَة !!!وَيَنضَاف إِلَى ذَلِكَ : إِخلاَلٌ بِالصَّلاَة !!!وَظُلم : لِلرَّعيَّة !!!وَشُرب : لِلمسكر !!!فَأَنَّى يُنْصرُوْن ؟؟؟وَكَيْفَ : لاَ يُخذلُوْن ؟؟؟اللَّهُمَّ : فَانصر دينَك ؛ وَوَفِّق عِبَادك . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَمَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلعمل : كَسره العِلْمُ ..وَبَكَى : عَلَى نَفْسِهِ ..وَمِنْ طلب العِلْم لِلمدَارس وَالإِفتَاء وَالفخر وَالرِّيَاء : تحَامقَ وَاختَال وَازدرَى بِالنَّاسِ ..وَأَهْلكه : العُجْبُ ..وَمَقَتَتْهُ : الأَنْفُس ..﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ أَي / دسَّسَهَا بِالفجُور وَالمَعْصِيَة . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...ومنها ...قال العلاّمة الحسين الورتلانيّ عليه رَحَمَات الله /قال الإمام الشريف التلمسانيّ / دَخَلتُ بِجايةَ فِي القَرْنِ الثَّامِنِ : فَوَجَدْتُ العِلْمَ يَنْبُعُ مِنْ صُدورِ رِجالِها كَالماءِ الَّذي يَنبُعُ مِنْ حِيطَانِهَا ..وَقَدْ سَمِعْنا أَنَّ بِجايَةَ فِيها : خَمْسُمِئَةِ صَبِيَّةٍ يَحْفَظْنَ ٱلمُدَوَّنَةَ ..وَأَمَّا اللَّاتِي يَحْفَظْنَ ٱبْنَ الحَاجِبِ : فَلا يُحْصِي عَدَدَهُنَّ إلا اللهُ تَعالى . ..أنظره / نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار ورقة / 43 ...