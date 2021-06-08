من درر السلف ....الحلقة رقم 350

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 15,076
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ الذهبيّ في سيره عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
قَال الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلاَم ( وَكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدين ) /
مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَم فِي العِلْمِ : مِثْل المحلَّى لابْنِ حَزْم ..
وَكِتَاب المُغنِي : لِلشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّيْنِ ..
قُلْتُ ( أي : الذهبيّ ) / لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ ..
وَثَالِثهُمَا : السُّنَن الكَبِيْر لِلبيهقِي ..
وَرَابعهَا : التّمهيد لابْنِ عبدِ الْبر ..
فَمَنْ حصَّل هَذِهِ الدَّوَاوِيْن ؛ وَكَانَ مِنْ أَذكيَاء الْمُفْتِينَ ؛ وَأَدمنَ المُطَالعَة فِيْهَا : فَهُوَ العَالِم حَقّاً . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 193...
( قال أبوحسّانة غفر الله له : هذه الكتب كلها عندي في الخزانة الخاصة ولكنْ إلى الله المُشتكى ) ..
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ له /
فَكم مِنْ رَجُلٍ : نَطَقَ بِالْحَقِّ ..
وَأَمر : بِالمَعْرُوف ..
فَيُسَلِّطُ اللهُ عَلَيْهِ : مَنْ يُؤذِيْه لِسوء قَصدهِ ..
وَحُبِّهِ : لِلرِّئَاسَة الدِّينِيَّة ..
فَهَذَا دَاءٌ خَفِيٌّ سَارٍ : فِي نُفُوْسِ الفُقَهَاء ..
كَمَا أَنَّهُ دَاءٌ : سَارٍ فِي نُفُوْسِ المُنْفِقِين مِنَ الأَغنِيَاء وَأَربَاب الوُقُوْف وَالتُّرب المُزَخْرَفَة ..
وَهُوَ : دَاءٌ خفِيٌّ يَسرِي فِي نُفُوْس الجُنْد وَالأُمَرَاء وَالمُجَاهِدِيْنَ ..
فَترَاهم يَلتقُوْنَ العَدُوَّ وَيَصْطَدِمُ الجمعَان وَفِي نُفُوْس المُجَاهِدِيْنَ مُخَبّآتُ وَكمَائِنُ مِنَ الإختيَالِ وَإِظهَار الشَّجَاعَةِ : ليُقَالَ !!!وَالعجبِ !!!
وَلُبْسِ : القرَاقل المُذَهَّبَة !!!
وَالخُوذ : المزخرفَة !!!
وَالعُدد المُحلاَّة : عَلَى نُفُوْس مُتكبّرَةٍ !!!
وَفُرْسَان : مُتجبِّرَة !!!
وَيَنضَاف إِلَى ذَلِكَ : إِخلاَلٌ بِالصَّلاَة !!!
وَظُلم : لِلرَّعيَّة !!!
وَشُرب : لِلمسكر !!!
فَأَنَّى يُنْصرُوْن ؟؟؟
وَكَيْفَ : لاَ يُخذلُوْن ؟؟؟
اللَّهُمَّ : فَانصر دينَك ؛ وَوَفِّق عِبَادك . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَمَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلعمل : كَسره العِلْمُ ..
وَبَكَى : عَلَى نَفْسِهِ ..
وَمِنْ طلب العِلْم لِلمدَارس وَالإِفتَاء وَالفخر وَالرِّيَاء : تحَامقَ وَاختَال وَازدرَى بِالنَّاسِ ..
وَأَهْلكه : العُجْبُ ..
وَمَقَتَتْهُ : الأَنْفُس ..
﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ أَي / دسَّسَهَا بِالفجُور وَالمَعْصِيَة . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الحسين الورتلانيّ عليه رَحَمَات الله /
قال الإمام الشريف التلمسانيّ / دَخَلتُ بِجايةَ فِي القَرْنِ الثَّامِنِ : فَوَجَدْتُ العِلْمَ يَنْبُعُ مِنْ صُدورِ رِجالِها كَالماءِ الَّذي يَنبُعُ مِنْ حِيطَانِهَا ..
وَقَدْ سَمِعْنا أَنَّ بِجايَةَ فِيها : خَمْسُمِئَةِ صَبِيَّةٍ يَحْفَظْنَ ٱلمُدَوَّنَةَ ..
وَأَمَّا اللَّاتِي يَحْفَظْنَ ٱبْنَ الحَاجِبِ : فَلا يُحْصِي عَدَدَهُنَّ إلا اللهُ تَعالى . ..
أنظره / نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار ورقة / 43 ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ الذهبيّ في سيره عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
قَال الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلاَم ( وَكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدين ) /
مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَم فِي العِلْمِ : مِثْل المحلَّى لابْنِ حَزْم ..
وَكِتَاب المُغنِي : لِلشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّيْنِ ..
قُلْتُ ( أي : الذهبيّ ) / لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ ..
وَثَالِثهُمَا : السُّنَن الكَبِيْر لِلبيهقِي ..
وَرَابعهَا : التّمهيد لابْنِ عبدِ الْبر ..
فَمَنْ حصَّل هَذِهِ الدَّوَاوِيْن ؛ وَكَانَ مِنْ أَذكيَاء الْمُفْتِينَ ؛ وَأَدمنَ المُطَالعَة فِيْهَا : فَهُوَ العَالِم حَقّاً . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 193...
( قال أبوحسّانة غفر الله له : هذه الكتب كلها عندي في الخزانة الخاصة ولكنْ إلى الله المُشتكى ) ..
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ له /
فَكم مِنْ رَجُلٍ : نَطَقَ بِالْحَقِّ ..
وَأَمر : بِالمَعْرُوف ..
فَيُسَلِّطُ اللهُ عَلَيْهِ : مَنْ يُؤذِيْه لِسوء قَصدهِ ..
وَحُبِّهِ : لِلرِّئَاسَة الدِّينِيَّة ..
فَهَذَا دَاءٌ خَفِيٌّ سَارٍ : فِي نُفُوْسِ الفُقَهَاء ..
كَمَا أَنَّهُ دَاءٌ : سَارٍ فِي نُفُوْسِ المُنْفِقِين مِنَ الأَغنِيَاء وَأَربَاب الوُقُوْف وَالتُّرب المُزَخْرَفَة ..
وَهُوَ : دَاءٌ خفِيٌّ يَسرِي فِي نُفُوْس الجُنْد وَالأُمَرَاء وَالمُجَاهِدِيْنَ ..
فَترَاهم يَلتقُوْنَ العَدُوَّ وَيَصْطَدِمُ الجمعَان وَفِي نُفُوْس المُجَاهِدِيْنَ مُخَبّآتُ وَكمَائِنُ مِنَ الإختيَالِ وَإِظهَار الشَّجَاعَةِ : ليُقَالَ !!!وَالعجبِ !!!
وَلُبْسِ : القرَاقل المُذَهَّبَة !!!
وَالخُوذ : المزخرفَة !!!
وَالعُدد المُحلاَّة : عَلَى نُفُوْس مُتكبّرَةٍ !!!
وَفُرْسَان : مُتجبِّرَة !!!
وَيَنضَاف إِلَى ذَلِكَ : إِخلاَلٌ بِالصَّلاَة !!!
وَظُلم : لِلرَّعيَّة !!!
وَشُرب : لِلمسكر !!!
فَأَنَّى يُنْصرُوْن ؟؟؟
وَكَيْفَ : لاَ يُخذلُوْن ؟؟؟
اللَّهُمَّ : فَانصر دينَك ؛ وَوَفِّق عِبَادك . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَمَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلعمل : كَسره العِلْمُ ..
وَبَكَى : عَلَى نَفْسِهِ ..
وَمِنْ طلب العِلْم لِلمدَارس وَالإِفتَاء وَالفخر وَالرِّيَاء : تحَامقَ وَاختَال وَازدرَى بِالنَّاسِ ..
وَأَهْلكه : العُجْبُ ..
وَمَقَتَتْهُ : الأَنْفُس ..
﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ أَي / دسَّسَهَا بِالفجُور وَالمَعْصِيَة . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الحسين الورتلانيّ عليه رَحَمَات الله /
قال الإمام الشريف التلمسانيّ / دَخَلتُ بِجايةَ فِي القَرْنِ الثَّامِنِ : فَوَجَدْتُ العِلْمَ يَنْبُعُ مِنْ صُدورِ رِجالِها كَالماءِ الَّذي يَنبُعُ مِنْ حِيطَانِهَا ..
وَقَدْ سَمِعْنا أَنَّ بِجايَةَ فِيها : خَمْسُمِئَةِ صَبِيَّةٍ يَحْفَظْنَ ٱلمُدَوَّنَةَ ..
وَأَمَّا اللَّاتِي يَحْفَظْنَ ٱبْنَ الحَاجِبِ : فَلا يُحْصِي عَدَدَهُنَّ إلا اللهُ تَعالى . ..
أنظره / نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار ورقة / 43 ...