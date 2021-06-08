من درر السلف ....الحلقة رقم 350

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والعبرِ ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الحافظ الذهبيّ في سيره عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
قَال الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلاَم ( وَكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدين ) /
مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَم فِي العِلْمِ : مِثْل المحلَّى لابْنِ حَزْم ..
وَكِتَاب المُغنِي : لِلشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّيْنِ ..
قُلْتُ ( أي : الذهبيّ ) / لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ ..
وَثَالِثهُمَا : السُّنَن الكَبِيْر لِلبيهقِي ..
وَرَابعهَا : التّمهيد لابْنِ عبدِ الْبر ..
فَمَنْ حصَّل هَذِهِ الدَّوَاوِيْن ؛ وَكَانَ مِنْ أَذكيَاء الْمُفْتِينَ ؛ وَأَدمنَ المُطَالعَة فِيْهَا : فَهُوَ العَالِم حَقّاً . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 193... 🌾🌾🌾
( قال أبوحسّانة غفر الله له : هذه الكتب كلها عندي في الخزانة الخاصة ولكنْ إلى الله المُشتكى ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ له /
فَكم مِنْ رَجُلٍ : نَطَقَ بِالْحَقِّ ..
وَأَمر : بِالمَعْرُوف ..
فَيُسَلِّطُ اللهُ عَلَيْهِ : مَنْ يُؤذِيْه لِسوء قَصدهِ ..
وَحُبِّهِ : لِلرِّئَاسَة الدِّينِيَّة ..
فَهَذَا دَاءٌ خَفِيٌّ سَارٍ : فِي نُفُوْسِ الفُقَهَاء ..
كَمَا أَنَّهُ دَاءٌ : سَارٍ فِي نُفُوْسِ المُنْفِقِين مِنَ الأَغنِيَاء وَأَربَاب الوُقُوْف وَالتُّرب المُزَخْرَفَة ..
وَهُوَ : دَاءٌ خفِيٌّ يَسرِي فِي نُفُوْس الجُنْد وَالأُمَرَاء وَالمُجَاهِدِيْنَ ..
فَترَاهم يَلتقُوْنَ العَدُوَّ وَيَصْطَدِمُ الجمعَان وَفِي نُفُوْس المُجَاهِدِيْنَ مُخَبّآتُ وَكمَائِنُ مِنَ الإختيَالِ وَإِظهَار الشَّجَاعَةِ : ليُقَالَ !!!وَالعجبِ !!!
وَلُبْسِ : القرَاقل المُذَهَّبَة !!!
وَالخُوذ : المزخرفَة !!!
وَالعُدد المُحلاَّة : عَلَى نُفُوْس مُتكبّرَةٍ !!!
وَفُرْسَان : مُتجبِّرَة !!!
وَيَنضَاف إِلَى ذَلِكَ : إِخلاَلٌ بِالصَّلاَة !!!
وَظُلم : لِلرَّعيَّة !!!
وَشُرب : لِلمسكر !!!
فَأَنَّى يُنْصرُوْن ؟؟؟
وَكَيْفَ : لاَ يُخذلُوْن ؟؟؟
اللَّهُمَّ : فَانصر دينَك ؛ وَوَفِّق عِبَادك . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فَمَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلعمل : كَسره العِلْمُ ..
وَبَكَى : عَلَى نَفْسِهِ ..
وَمِنْ طلب العِلْم لِلمدَارس وَالإِفتَاء وَالفخر وَالرِّيَاء : تحَامقَ وَاختَال وَازدرَى بِالنَّاسِ ..
وَأَهْلكه : العُجْبُ ..
وَمَقَتَتْهُ : الأَنْفُس ..
﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ أَي / دسَّسَهَا بِالفجُور وَالمَعْصِيَة . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الحسين الورتلانيّ عليه رَحَمَات الله /
قال الإمام الشريف التلمسانيّ / دَخَلتُ بِجايةَ فِي القَرْنِ الثَّامِنِ : فَوَجَدْتُ العِلْمَ يَنْبُعُ مِنْ صُدورِ رِجالِها كَالماءِ الَّذي يَنبُعُ مِنْ حِيطَانِهَا ..
وَقَدْ سَمِعْنا أَنَّ بِجايَةَ فِيها : خَمْسُمِئَةِ صَبِيَّةٍ يَحْفَظْنَ ٱلمُدَوَّنَةَ ..
وَأَمَّا اللَّاتِي يَحْفَظْنَ ٱبْنَ الحَاجِبِ : فَلا يُحْصِي عَدَدَهُنَّ إلا اللهُ تَعالى . ..
🥀 أنظره / نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار ورقة / 43 ... 🌾🌾🌾
 
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