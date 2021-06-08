افضل طريقة لفتح متجر في آتسي و الربح من موقع آتسي

فتح متجر في موقع آتسي - الربح من موقع آتسي
يعتبر موقع Etsy من أهم المواقع الإلكترونية. تعمل كوسيط لبيع المنتجات المصنوعة يدويًا مثل المجوهرات والسلاسل والإكسسوارات والعديد من المنتجات الأخرى ، وكذلك لبيع التصميمات على القمصان ، مقابل عمولة رمزية تفرضها Etsy على كل منتج يتم بيعه من خلاله. لدى أتسي ما يقرب من 30 مليون شخص من جميع أنحاء العالم. يسجل أتسي عددًا كبيرًا من الزيارات اليومية لشراء المشغولات اليدوية. لا تبيع Etsy أيًا من منتجاتها الخاصة ، وتتمثل فكرتها في منح المنتجين والمصممين والحرفيين إمكانية فتح متاجرهم الخاصة على موقع الويب وعرض منتجاتهم كل 4 أشهر مقابل رسوم رمزية.
في هذه المقالة ، سنوضح لك أهم طرق الربح من موقع آتسي من خلال عرض تصميماتك أو منتجاتك في متجر Etsy الخاص بك.
يعتبر موقع Etsy من أهم المواقع الإلكترونية. تعمل كوسيط لبيع المنتجات المصنوعة يدويًا مثل المجوهرات والسلاسل والإكسسوارات والعديد من المنتجات الأخرى ، وكذلك لبيع التصميمات على القمصان ، مقابل عمولة رمزية تفرضها Etsy على كل منتج يتم بيعه من خلاله. لدى أتسي ما يقرب من 30 مليون شخص من جميع أنحاء العالم. يسجل أتسي عددًا كبيرًا من الزيارات اليومية لشراء المشغولات اليدوية. لا تبيع Etsy أيًا من منتجاتها الخاصة ، وتتمثل فكرتها في منح المنتجين والمصممين والحرفيين إمكانية فتح متاجرهم الخاصة على موقع الويب وعرض منتجاتهم كل 4 أشهر مقابل رسوم رمزية.
في هذه المقالة ، سنوضح لك أهم طرق الربح من موقع آتسي من خلال عرض تصميماتك أو منتجاتك في متجر Etsy الخاص بك.