افضل الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر في اسبوع

ندى محمود السيد
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اقوي وصفه لتطويل الشعر
إن تطويل الشعر والحصول على شعر لامع وأكثر جاذبية هو حلم العديد من الفتيات. لكن هناك من يلجأ إلى تحقيق هذا الحلم باستخدام المستحضرات الصناعية ، معتقدين أنها ستساهم بشكل كبير في إطالة الشعر بسرعة رهيبة. طبعا هذا اعتقاد خاطئ لان هناك بعض النصائح التي تقول انه اذا اتبعنا واستغنينا عن المستحضرات الصناعية سنحصل على شعر طويل وقوي. في هذه المقالة سوف نقدم لك وصفة لتطويل الشعر في غضون أسبوع وبعض النصائح الهامة
وصفة نواة التمر والعين الجمل لتطويل الشعر :
مكونات وصفة تطويل الشعر :
- ربع كوب من نواة التمر
- ربع كوب من عين الجمل
- ربع كوب من حلبة
- بصلة متوسطة مقطعة قطع كبيرة
- بصلة متوسطة مفرومة فرمه ناعم نعصر مائها باليد
- 2 فص ثوم مفروم نعصر مائه باليد
- كوب عصير جرجير فرش ومصفي
- كوب كبيرة من زيت جوز الهند
- كوب كبيرة من زيت دابر املا الاصلي
- كوب كبيرة من زيت الأس من العطار
- كمية قليلة جدآ من دهن الورد.
كيفية عمل وصفة لتمديد الشعر:
1- نأخذ نواة التمر مع الجوز ونحرقها على النار ، ثم نطحنها جيداً حتى تصبح مسحوقاً ، ونعجنها بزيت الورد حتى تصبح كمرهم.
2- نطحن الحلبة ونخلطها مع جميع الزيوت في وعاء كبير ونضيف ماء البصل والثوم المعصور باليد وعصير الجرجير.
3- نضيف إلى الزيوت نواة التمر والجوز المطحون والحلبة المطحونة ونضيف إلى الزيوت قطع البصل والثوم في نفس العلبة الكبيرة ونهز العلبة حتى تخلط الزيوت والحلبة ونتركها ليلة كاملة قبل الاستخدام حتى يسري مفعول البصل والثوم مع الزيوت
طريقه التحضير:-
تبدأ طريقة إطالة الشعر بأسرع ما يمكن بتدليك فروة الرأس جيداً بالأطراف ، وتغطية الغطاء البلاستيكي وتركه على الشعر لمدة خمس إلى ثماني ساعات ، ثم غسل الشعر بالشامبو العادي.
بتكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع ستحصلين على شعر طويل وقوي
إن تطويل الشعر والحصول على شعر لامع وأكثر جاذبية هو حلم العديد من الفتيات. لكن هناك من يلجأ إلى تحقيق هذا الحلم باستخدام المستحضرات الصناعية ، معتقدين أنها ستساهم بشكل كبير في إطالة الشعر بسرعة رهيبة. طبعا هذا اعتقاد خاطئ لان هناك بعض النصائح التي تقول انه اذا اتبعنا واستغنينا عن المستحضرات الصناعية سنحصل على شعر طويل وقوي. في هذه المقالة سوف نقدم لك وصفة لتطويل الشعر في غضون أسبوع وبعض النصائح الهامة
وصفة نواة التمر والعين الجمل لتطويل الشعر :
مكونات وصفة تطويل الشعر :
- ربع كوب من نواة التمر
- ربع كوب من عين الجمل
- ربع كوب من حلبة
- بصلة متوسطة مقطعة قطع كبيرة
- بصلة متوسطة مفرومة فرمه ناعم نعصر مائها باليد
- 2 فص ثوم مفروم نعصر مائه باليد
- كوب عصير جرجير فرش ومصفي
- كوب كبيرة من زيت جوز الهند
- كوب كبيرة من زيت دابر املا الاصلي
- كوب كبيرة من زيت الأس من العطار
- كمية قليلة جدآ من دهن الورد.
كيفية عمل وصفة لتمديد الشعر:
1- نأخذ نواة التمر مع الجوز ونحرقها على النار ، ثم نطحنها جيداً حتى تصبح مسحوقاً ، ونعجنها بزيت الورد حتى تصبح كمرهم.
2- نطحن الحلبة ونخلطها مع جميع الزيوت في وعاء كبير ونضيف ماء البصل والثوم المعصور باليد وعصير الجرجير.
3- نضيف إلى الزيوت نواة التمر والجوز المطحون والحلبة المطحونة ونضيف إلى الزيوت قطع البصل والثوم في نفس العلبة الكبيرة ونهز العلبة حتى تخلط الزيوت والحلبة ونتركها ليلة كاملة قبل الاستخدام حتى يسري مفعول البصل والثوم مع الزيوت
طريقه التحضير:-
تبدأ طريقة إطالة الشعر بأسرع ما يمكن بتدليك فروة الرأس جيداً بالأطراف ، وتغطية الغطاء البلاستيكي وتركه على الشعر لمدة خمس إلى ثماني ساعات ، ثم غسل الشعر بالشامبو العادي.
بتكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع ستحصلين على شعر طويل وقوي