اهم المشاريع التجارية الصغيرة التس تسطيع تنفيذعا بسهولة

M

ma ha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2021
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النقاط
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محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
بعض افكار المشاريع الصغيرة المربحة


أصبحت الأعمال الصغيرة هي الاتجاه السائد بين معظم الشباب وذوي الدخل المنخفض ، حيث تعتبر من المشاريع الصغيرة المربحة وغير المكلفة ، وتقدم لأصحابها عائدًا جيدًا على الأرباح ، والمشاريع التجارية البسيطة هي الطريق اليوم. لحل أزمة البطالة ، وأيضًا أن يكون لها دور جيد في النهوض باقتصاد الدول ، نظرًا لما توفره من منتجات لا غنى عنها في كل مكان ، فإن نسبة العمالة تتزايد أيضًا ، مما يجعلها ذات كفاءة وإنتاجية جيدة.
تهتم الدول النامية بشدة بدعم هذه الأنواع من المشاريع ، فهي المستفيد الرئيسي من نجاح هذه المشاريع الصغيرة. فيما يلي بعض الأفكار ل مشاريع صغيرة مربحة ، مثل امتلاك آلة طباعة على المنسوجات ، والعمل على تسويق معطرات الجو المختلفة ، وصنع الزبادي وأنواع معينة من الجبن في المنزل وبيعها.​
 
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