ندى محمود السيد
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ماسك للشعر الجاف لتنعيمه
الشعر من أجمل الأشياء للمرأة ، مما يضفي عليها أنوثتها وسحرها ، لذلك يجب على الأنثى أن تحافظ على شعرها وتقويته وتعتني به دائما
الشعر الجاف هو شعر سهل التشابك وباهت إلى حد ما ويفتقر إلى اللمعان وسهل التكسر وكثيف في الجذور ورقيق في الأطراف ، ويصعب تصفيفه بسهولة لأنه يتشابك ، والسبب في ذلك كثرة التعرض لأشعة الشمس واستخدام الشامبو والصابون غير المناسب ، بالإضافة إلى الإفراط في استخدام المجفف ، والسبب الرئيسي هو قلة إفرازات الغدد الدهنية. سيتم تقديمه الآن وهو عبارة عن طرق بسيطة وسهلة الاستخدام مثل ماسك للشعر الجاف لتنعيمه.
اولا : نصائح للشعر الجاف :
1- عند غسل شعرك ، انحني للأمام. هذا الوضع يجعل الدورة الدموية تتجدد في فروة رأسك.
2- بعد استخدام الشامبو تأكد من إزالة بقاياه تمامًا بعد غسله وكذلك الحال مع البلسم مع اختيار الشامبو المناسب لنوع شعرك.
3- ضعي البلسم على أطراف شعرك فقط وليس على فروة الرأس.
4- اغسلي شعرك بالماء الفاتر في البداية وعند الانتهاء استخدمي الماء البارد.
ماسك للشعر الجاف باستخدام العسل والزبادي
المكونات: ملعقة كبيرة من العسل
ثلاث ملاعق من الزبادي
ثلاث ملاعق من زيت الزيتون
ملعقة من الخميرة بيرة
طريقة التحضير: ضعي العسل في وعاء وأضيفي إليه الزبادي وزيت الزيتون والخميرة واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على قناع للشعر الجاف يمكنك دهنه على الشعر
ثم يترك القناع لمدة ثلاث دقائق ثم يوضع على الشعر التالف لمدة ثلاث ساعات. يفضل ارتداء واقي للشعر للمحافظة عليه وضمان استمراريته على الشعر
بعد ذلك اغسلي الشعر لترى التغيير في الوصفة في لمعان وتقوية الشعر
الشعر من أجمل الأشياء للمرأة ، مما يضفي عليها أنوثتها وسحرها ، لذلك يجب على الأنثى أن تحافظ على شعرها وتقويته وتعتني به دائما
الشعر الجاف هو شعر سهل التشابك وباهت إلى حد ما ويفتقر إلى اللمعان وسهل التكسر وكثيف في الجذور ورقيق في الأطراف ، ويصعب تصفيفه بسهولة لأنه يتشابك ، والسبب في ذلك كثرة التعرض لأشعة الشمس واستخدام الشامبو والصابون غير المناسب ، بالإضافة إلى الإفراط في استخدام المجفف ، والسبب الرئيسي هو قلة إفرازات الغدد الدهنية. سيتم تقديمه الآن وهو عبارة عن طرق بسيطة وسهلة الاستخدام مثل ماسك للشعر الجاف لتنعيمه.
اولا : نصائح للشعر الجاف :
1- عند غسل شعرك ، انحني للأمام. هذا الوضع يجعل الدورة الدموية تتجدد في فروة رأسك.
2- بعد استخدام الشامبو تأكد من إزالة بقاياه تمامًا بعد غسله وكذلك الحال مع البلسم مع اختيار الشامبو المناسب لنوع شعرك.
3- ضعي البلسم على أطراف شعرك فقط وليس على فروة الرأس.
4- اغسلي شعرك بالماء الفاتر في البداية وعند الانتهاء استخدمي الماء البارد.
ماسك للشعر الجاف باستخدام العسل والزبادي
المكونات: ملعقة كبيرة من العسل
ثلاث ملاعق من الزبادي
ثلاث ملاعق من زيت الزيتون
ملعقة من الخميرة بيرة
طريقة التحضير: ضعي العسل في وعاء وأضيفي إليه الزبادي وزيت الزيتون والخميرة واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على قناع للشعر الجاف يمكنك دهنه على الشعر
ثم يترك القناع لمدة ثلاث دقائق ثم يوضع على الشعر التالف لمدة ثلاث ساعات. يفضل ارتداء واقي للشعر للمحافظة عليه وضمان استمراريته على الشعر
بعد ذلك اغسلي الشعر لترى التغيير في الوصفة في لمعان وتقوية الشعر