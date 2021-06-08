رنيم حمدي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 ماي 2021
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- المملكة العربية السعودية
- الجنس
- أنثى
كل منا ذاق لوعة الموت
في أحدٍ من مقربيه ...
وبعد غياب هذا الشخص
تبدأ الأحلام عن رؤيا الميت في المنام..
فبطبيعة الحال نحن مشتاقين له
ونفكر فيه ونتمنى رؤيته لو للحظة ...
لكن هل هذا الحلم من شوقنا
أو تدخل مباشر من المتوفي في اللا وعي البشري لدينا ...
في أحدٍ من مقربيه ...
وبعد غياب هذا الشخص
تبدأ الأحلام عن رؤيا الميت في المنام..
فبطبيعة الحال نحن مشتاقين له
ونفكر فيه ونتمنى رؤيته لو للحظة ...
لكن هل هذا الحلم من شوقنا
أو تدخل مباشر من المتوفي في اللا وعي البشري لدينا ...